Football Talk. Vanden Borre wint met U21 Anderlecht van Standard - Bayern is Leroy Sané even kwijt

29 september 2020

Raphael Holzhauser (Beerschot) opgeroepen voor Oostenrijk

De uitstekende competitiestart van Raphael Holzhauser krijgt nu ook een vervolg buiten België. De draaischijf van revelatie Beerschot werd zopas opgeroepen voor de Oostenrijkse nationale ploeg. Tussen 7 en 14 oktober speelt Oostenrijk een oefenduel tegen Griekenland en Nations League matchen tegen Noord-Ierland en Roemenië. De 27-jarige Holzhauser was in het verleden al jeugd- en belofteninternational, maar voor de A-ploeg werd hij nooit eerder geselecteerd. (KDC)

Vanden Borre met U21 tegen Standard

Anthony Vanden Borre (32) speelde gisteravond mee met de U21 van Anderlecht. In de topper tegen Standard stond hij centraal achterin, na 65 minuten werd hij vervangen. A-kernpionnen Anouar Ait El Hadj, Antoine Colassin, Francis Amuzu, Ilias Takidine en doelman Bart Verbruggen begonnen in de basis. RSCA won ook. Na goals van De Wilde, Ait El Hadj en Arnstad werd het 3-2. Arnstad, een Noor van 17, besliste de match met een geweldige vrijschop. (TLB)

Bayern moet Sané poos missen met knieblessure

Bayern München zal een tijdje niet kunnen rekenen op Leroy Sané. De 24-jarige offensieve middenvelder, die in de zomer overkwam van Manchester City, sukkelt met een knieblessure. Bayern verwacht Sané midden oktober, na de interlandbreak, terug.

Bayern treft woensdag in de strijd om de Duitse Supercup Borussia Dortmund, maar zal de wedstrijd dus zonder Sané moeten afwerken. Trainer Flick hoopt zijn aanwinst binnen een drietal weken, na de interlandperiode, weer fit te zien. De Duitse nationale ploeg kijkt op 10 oktober in Kiev Oekraïne in de ogen in de Nations League. Op 13 oktober volgt in Keulen het treffen met Zwitserland. Op 7 oktober speelt de Mannschaft eerst nog, ook in Keulen, een oefenduel tegen Turkije.

Didier Drogba krijgt UEFA President’s Award

De Ivoriaan Didier Drogba krijgt van de UEFA de Presidents’s Award, een prijs voor buitengewone prestaties, uitmuntende professionaliteit en bijzondere persoonlijke kwaliteiten. Drogba volgt de Fransman Eric Cantona op, die de prijs vorig jaar in ontvangst mocht nemen. De UEFA looft “de volharding waarmee Drogba zich inzet, zowel op als naast het veld”. Sinds het einde van zijn carrière zet hij zich actief in om de levenskwaliteit van kinderen in ontwikkelingslanden te verhogen.

Drogba begon zijn spelerscarrière in Frankrijk bij Le Mans, Guingamp en Marseille, maar zijn grootste successen kende hij bij Chelsea. Op Stamford Bridge was hij goed voor 164 doelpunten in 381 wedstrijden. In de finale van de Champions League van 2012 tegen Bayern scoorde hij de gelijkmaker, waarna hij in de strafschoppenreeks ook nog de beslissende elfmeter tegen de netten trapte, wat The Blues hun eerste en tot nu toe ook enige eindzege op het kampioenenbal opleverde.

Met Ivoorkust nam de intussen 42-jarige Drogba deel aan de WK’s van 2006, 2010 en 2014. In 2006 scoorde hij het eerste doelpunt ooit van Ivoorkust op een WK-eindronde. “Toen ik een kind was, had ik daarvan al gedroomd”, vertelde Drogba. “Er zijn echter heel veel kinderen die het potentieel hebben om niet alleen voetballer te worden, maar ook dokter, leerkracht of ingenieur. Daarom vind ik het zo belangrijk hen te helpen en te ondersteunen om hun dromen waar te maken.”

Eerdere winnaars van de prestigieuze President’s Award zijn onder meer Sir Bobby Charlton, Eusébio, Raymond Kopa, Johan Cruyff, Francesco Totti en David Beckham.

Liverpool tot interlandbreak zonder Thiago Alcantara

Liverpool zal het tot de volgende interlandbreak moeten stellen zonder Thiago Alcantara, die onlangs overkwam van Bayern München en nog op zoek is naar zijn beste niveau. Dat heeft coach Jürgen Klopp maandag laten verstaan. De Duitse trainer had Thiago Alcantara niet opgenomen in zijn selectie voor de topper van maandag, tegen Arsenal. De kampioen won die met 3-1.

"Nu moet hij het even rustig aan doen", vertelde Klopp. "Het is niet anders. Grote zorgen maken we ons niet. Binnenkort is hij er weer bij." Details over de blessure gaf Liverpool niet.

Liverpool begon het seizoen in Engeland sterk en won de eerste drie duels.