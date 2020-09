Football Talk. Vanden Borre helpt U21 Anderlecht aan zege tegen Standard - Liverpool even zonder Thiago Alcantara De voetbalredactie

29 september 2020

Vanden Borre met U21 tegen Standard

Anthony Vanden Borre (32) speelde gisteravond mee met de U21 van Anderlecht. In de topper tegen Standard stond hij centraal achterin, na 65 minuten werd hij vervangen. A-kernpionnen Anouar Ait El Hadj, Antoine Colassin, Francis Amuzu, Ilias Takidine en doelman Bart Verbruggen begonnen in de basis. RSCA won ook. Na goals van De Wilde, Ait El Hadj en Arnstad werd het 3-2. Arnstad, een Noor van 17, besliste de match met een geweldige vrijschop. (TLB)

Liverpool tot interlandbreak zonder Thiago Alcantara

Liverpool zal het tot de volgende interlandbreak moeten stellen zonder Thiago Alcantara, die onlangs overkwam van Bayern München en nog op zoek is naar zijn beste niveau. Dat heeft coach Jürgen Klopp maandag laten verstaan. De Duitse trainer had Thiago Alcantara niet opgenomen in zijn selectie voor de topper van maandag, tegen Arsenal. De kampioen won die met 3-1.

"Nu moet hij het even rustig aan doen", vertelde Klopp. "Het is niet anders. Grote zorgen maken we ons niet. Binnenkort is hij er weer bij." Details over de blessure gaf Liverpool niet.

Liverpool begon het seizoen in Engeland sterk en won de eerste drie duels.