Football Talk. Vandaag definitief akkoord tussen KVO-voorzitter Dierckens en Pacific?

25 april 2020

08u43 0

De deal met Marc Coucke is rond, volgt vandaag het definitieve akkoord tussen KVO-voorzitter Frank Dierckens en overnemer Pacific Media Group? Gisteren bleef de overeenkomst alvast uit, maar Dierckens hoopt vandaag eindelijk het slopende dossier te kunnen afsluiten. Vraag is of PMG dat aan dezelfde voorwaarden wil doen van het principeakkoord dat eerder in maart afliep. De Amerikaanse investeringsgroep staat immers in een sterke positie nu het een overeenkomst met Coucke’s investeringsbedrijf Alychlo op zak heeft. Afwachten of de Amerikanen loyaal blijken tegenover Dierckens en KVO... en de overname vandaag afgerond wordt, waarbij hij als voorzitter ongeveer 20 procent van de aandelen kan behouden. (TTV)

