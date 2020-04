Football Talk. Vandaag definitief akkoord tussen KVO-voorzitter Dierckens en Pacific? - “Chelsea verlengt contract Giroud met een jaar” De voetbalredactie

25 april 2020

15u00 1

“Chelsea verlengt contract Giroud met een jaar”

De Fransman Olivier Giroud zal Chelsea ook komend seizoen trouw blijven. The Blues hebben de optie geactiveerd om het contract van de 33-jarige aanvaller, dat deze zomer afloopt, met een jaar te verlengen. Dat bevestigt het Franse persbureau AFP uit betrouwbare bron.

Giroud streek in de winter van 2018 neer op Stamford Bridge, nadat hij overkwam van Arsenal waar hij sinds 2012 voetbalde. De Fransman, die geregeld krijgt af te rekenen met de nodige kritiek, is bij Chelsea goed voor 21 doelpunten en dertien assists in in totaal 76 wedstrijden. Deze jaargang, waar de competities momenteel wegens de coronacrisis stilliggen, trof hij driemaal raak in dertien duels.

Bij Chelsea loopt ook nog Michy Batshuayi in de aanval rond. De 26-jarige Rode Duivel moet het ook dit seizoen veelal met invalbeurten stellen. In de Premier League scoorde hij eenmaal in zestien partijen.

Lazio maakt werk van volgend seizoen

Sofian Kiyine, Marokkaan met Belgische roots in Verviers, keert volgend seizoen terug naar Lazio. De Romeinen leenden de centrale middenvelder van 22 dit seizoen uit aan Serie B-club Salernitana waar hij in 26 wedstrijden tot acht goals en één assist kwam. Hij wordt dus beloond voor zijn prima prestaties.

Kiyine is een product van de Academie Jean-Marc Guillou en zat ook bij de jeugd van Standard.

Vandaag definitief akkoord tussen KVO-voorzitter Dierckens en Pacific?

De deal met Marc Coucke is rond, volgt vandaag het definitieve akkoord tussen KVO-voorzitter Frank Dierckens en overnemer Pacific Media Group? Gisteren bleef de overeenkomst alvast uit, maar Dierckens hoopt vandaag eindelijk het slopende dossier te kunnen afsluiten. Vraag is of PMG dat aan dezelfde voorwaarden wil doen van het principeakkoord dat eerder in maart afliep. De Amerikaanse investeringsgroep staat immers in een sterke positie nu het een overeenkomst met Coucke’s investeringsbedrijf Alychlo op zak heeft. Afwachten of de Amerikanen loyaal blijken tegenover Dierckens en KVO... en de overname vandaag afgerond wordt, waarbij hij als voorzitter ongeveer 20 procent van de aandelen kan behouden. (TTV)

Ecuadoraanse voetbalbond zet voorzitter aan de deur

De Ecuadoraanse voetbalbond FEF heeft zijn voorzitter Francisco Egas ontslagen, zo maakte de federatie bekend. Zes van de negen leden van de raad van bestuur beslisten dat een herstructurering aan de top van de bond moet worden doorgevoerd, met als belangrijkste wijziging het ontslag van Egas. Hij wordt opgevolgd door zijn voormalige vicevoorzitter Jaime Estrada.

Volgens de bondstop heeft Egas zware budgettaire fouten begaan bij de aanstelling van de Nederlander Jordi Cruijff als bondscoach, eerder dit jaar. De Ecuadoraanse federatie had immers een budget vrijgemaakt van 3,7 miljoen euro om Cruijff en de Spanjaard Antonio Cordon als sportief directeur binnen te halen, maar uiteindelijk bleek er 5,5 miljoen euro betaald te zijn. Volgens de federatie is het contract “disproportioneel, gezien de huidige economische realiteit in het land en bij de federatie”.

Ecuador is in Latijns-Amerika een van de zwaarst getroffen landen door het coronavirus, na Brazilië en Mexico. Egas had daarvoor eerder al een salarisvermindering van zeventig procent aangekondigd, maar ook dat blijkt volgens de federatie niet te kloppen. “Hun salaris werd helemaal niet aangepast. Enkel de betalingsmodaliteiten werden gewijzigd”, klinkt het in de mededeling.

In de Ecuadoraanse pers wordt nu aangekondigd dat er opnieuw overlegd zal moeten worden met Jordi Cruijff, die sinds maart in Spanje verblijft en nog geen enkele keer op de bank zat als bondscoach van Ecuador.

Lees ook

Bondsvoorzitter Bayat oppert om (explosieve) Algemene Vergadering weer uit te stellen nu licht op oranje bleef: “Dat zou verstandig zijn”

Onze chef voetbal legt uit waarom R. Antwerp FC het (eenzame) gevecht wil aangaan: Het Systeem vs. stamnummer 1

Anderlecht achterna: Nederlandse voetbalbond roept zelf op om Europese koek te delen: “Zware morele verplichting”