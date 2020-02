Football Talk. Vanaken speelklaar voor bekerduel, ondanks barstjes in hand - Blessure Depoitre valt mee

De voetbalredactie

03 februari 2020

12u22

Bron: Belga 0

Vanaken speelklaar voor bekerduel, ondanks barsten in hand

Tweevoudig Gouden Schoen Hans Vanaken heeft zondag in de competitiewedstrijd tegen Antwerp bij een duel met Buta barstjes in zijn linkerhand opgelopen, maar geraakt speelklaar voor de terugwedstrijd van de halve finales in de Beker van België tegen Zulte Waregem. Dat maakte Club Brugge vandaag bekend op zijn website.

Om te herstellen heeft de Brugse middenvelder, die zondag tegen de Great Old met een gecontesteerde treffer voor de 1-0-zege zorgde, een gipsverband. Op bezoek bij Essevee moet Club woensdag vol aan de bak, nadat ze in de heenwedstrijd in het Jan Breydelstadion niet verder geraakten dan een 1-1-gelijkspel. In de andere halve finale staan KV Kortrijk en Antwerp tegenover elkaar.

Inter-doelman Handanovic out met gebroken vinger

Inter-doelman Samir Handanovic heeft vorige week op training een gebroken vinger aan zijn linkerhand opgelopen, zo maakte zijn club maandag bekend. Het is nog niet duidelijk hoelang Handanovic buiten strijd zal zijn.

Door de kwetsuur ontbrak de 35-jarige Sloveen afgelopen weekend ook al in het competitieduel op bezoek bij Udinese, dat dankzij twee doelpunten van Romelu Lukaku met 0-2 gewonnen werd. De aanvoerder werd toen in doel vervangen door Danielle Padelli. Met 51 punten blijft Inter in het spoor van leider Juventus, dat drie punten meer telt.

Nederlander Locadia naar FC Cincinnati

De Nederlandse aanvaller Jürgen Locadia vervolgt zijn loopbaan bij FC Cincinnati. De 26-jarige aanvaller is inmiddels in de Verenigde Staten om zijn transfer af te ronden.

De Amerikaanse voetbalclub laat via sociale media met een filmpje zien hoe Locadia op het vliegveld van Cincinnati door supporters wordt opgewacht. Bij FC Cincinnati gaat hij in de Major League Soccer voetballen onder voormalig Standard-trainer Ron Jans.

De 26-jarige Locadia verruilde twee jaar geleden PSV voor Brighton & Hove Albion, de Engelse club die hem in de eerste helft van dit seizoen verhuurde aan Hoffenheim. Hij scoorde voor de winterstop vier keer in twaalf optredens voor die Duitse club.

Waar was Refaelov?

Opvallend: geen Lior Refaelov bij Antwerp. Nog frappanter: de Israëliër warmde zelfs niet op en bleef 90 minuten op de bank zitten. Nochtans was hij niet ziek of geblesseerd. “Ik heb geen woord gewisseld met de coach. Hij zal me sparen voor donderdag (halve finale beker, red.) zeker?”, haalde hij de schouders op. Nochtans had Refaelov - de voorbije matchen altijd basispion - héél graag tegen ‘zijn’ Club in actie gekomen: van 2011 tot 2018 speelde de 33-jarige middenvelder voor blauw-zwart. (MVS)

Blessure Depoitre valt mee

AA Gent kon in Mechelen geen beroep doen op de zieke Alessio Castro-Montes en ook Laurent Depoitre ontbrak in de selectie. ‘Lolo’ kampt met een blessure onderaan de voet, maar na wat rust wordt hij maandag of dinsdag weer op training verwacht. Wellicht geraakt hij speelklaar voor de wedstrijd van vrijdag tegen Anderlecht. (RN)