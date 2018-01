Football Talk: Van Hanegem heeft prostaatkanker - Barcelona in 2016 maar liefst 372 miljoen kwijt aan salarissen Redactie

08u42 0 ANP

De Nederlandse oud-voetballer Willem van Hanegem heeft prostaatkanker. Hij begint volgende week aan een serie van 35 bestralingen in zeven weken, zo vertelt hij in het Nederlandse dagblad AD. Volgens Van Hanegem en zijn artsen is de kans op genezing groot. De oud-voetballer vertelt in de krant hoe bij een jaarlijkse check verhoogde bloedwaarden werden geconstateerd en bij nader onderzoek kanker werd aangetroffen.

Hoewel hij sinds de diagnose korter zegt te slapen, blijft Van Hanegem ontspannen. "Ik sta natuurlijk niet te juichen nu ik 35 keer bestraald moet worden", legde hij uit. "Maar de dokter heeft gezegd dat de kans bijna 100 procent is dat het goed komt. Dus waarom zou ik dan bij de pakken neer gaan zitten?" Omdat de oud-speler van onder meer Feyenoord al door verschillende personen werd benaderd, had hij besloten één keer zijn verhaal te doen

AFP

Salarispost Barcelona: 372 miljoen euro

Barcelona was in het financiële boekjaar 2016 liefst 372 miljoen euro kwijt aan spelerssalarissen. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage van de UEFA over de financiële huishouding in het Europese clubvoetbal. De spelerssalarissen lieten over de hele linie een stijging zien van 8,6 procent. Dat percentage lag net onder de toename van de omzet van de circa 700 clubs, die in totaal 18,5 miljard euro bedroeg, tegen 16,9 miljard in 2015. In 1996 bedroeg dat bedrag nog maar 2,8 miljard.

De Engelse clubs betaalden de hoogste bedragen aan de voetballers, met een gemiddelde salarispost van 153,9 miljoen euro per club. Dat was meer dan het dubbele van het bedrag dat de Duitse clubs, als nummers twee, aan de spelers overmaakten. Gemiddeld waren alle clubs in Europa 62 procent van de netto kosten kwijt aan de spelerssalarissen.

Tijdens de transferperiode in de zomer van 2017 gaven de clubs volgens de UEFA bijna 5,6 miljard euro uit, inclusief zes transfers uit de huidige top twintig van betaalde afkoopsommen. Manchester United had met een bedrag van 689 miljoen euro in 2016 de hoogste omzet van alle Europese voetbalclubs.