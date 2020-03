Football Talk. Van Crombrugge: “Zeer waarschijnlijk dat ik blijf”, Doku op de radar van AC Milan - 16 vertrekkers bij KVO De voetbalredactie

30 maart 2020

06u13 0

Van Crombrugge wil gerust blijven

De geïnteresseerden zullen het niet graag lezen. Hendrik Van Crombrugge (26) heeft op YouTube-kanaal ‘Studio Str2el’ verteld dat hij Anderlecht niet per se wil verlaten deze zomer. “Je weet nooit, maar het is zeer waarschijnlijk dat ik blijf”, aldus de doelman, die op de verlanglijst van Ajax en Schalke 04 staat. RSCA wil Van Crombrugge houden en denkt aan een contractverbetering. (PJC)

Doku wekt interesse van AC Milan

De belangstelling kon niet uitblijven. Volgens het doorgaans betrouwbare ‘La Gazzetta dello Sport’ staat Jérémy Doku (17) op de radar van AC Milan. De Italianen, die eerder Saelemaekers haalden, zouden overwegen om deze zomer een bod uit te brengen op de winger van Anderlecht. Paars-wit wil Doku niet kwijt, tenzij er echt zotte bedragen op tafel komen - lees: meer dan 20 miljoen. (PJC)

Uittocht bij KVO: 16 spelers vertrekken

Opvallend: van de zes spelers met een optie voor één extra seizoen in hun contract, zal KV Oostende niemand langer vastleggen. Zo lopen Dutoit, Milovic, Neto, Vargas en Akpala straks gratis de deur uit. Dat geldt ook voor Özkan, die al het hele seizoen in de B-kern vertoefde. Voorzitter Dierckens geeft momenteel prioriteit aan de overnamedeal. Bovendien wordt bij het lichten van een optie het salaris automatisch met 20 procent verhoogd. Daarnaast is het sowieso de bedoeling dat Pacific Media Group, mits die hoofdaandeelhouder wordt, de spelersgroep fel zal vernieuwen.

Naast de vertrekkende spelers, wiens optie niet gelicht wordt, zijn ook Lombaerts, Ndenbe, Sané en Jonckheere einde contract. Die laatste is op weg naar KV Kortrijk. Alsof de exodus nog niet groot genoeg is, verlaten met Sanneh (Anderlecht), Palaversa (Man City), Verstraete (Antwerp), Sagna (Club), Niane (Charleroi) en Sylla (Zulte Waregem) nóg eens zes spelers de kustploeg. (TTV)

Trabzonspor wil Boya

Een verlengd verblijf lijkt uitgesloten. Het contract van Frank Boya (23) op Moeskroen loopt af, de sterkhouder heeft nog niet bijgetekend. Intussen dikt de interesse aan. Nadat eerder Antwerp en AA Gent Boya wilden inlijven, heeft nu ook Trabzonspor zich gemeld. (PJC/ESK)