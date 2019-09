Football Talk. Van Crombrugge vervanger Casteels bij Duivels - Blessure Gerkens valt mee Redactie

02 september 2019

11u07

Bron: Belga 0

Van Crombrugge vervangt geblesseerde Casteels bij Duivels

Roberto Martinez heeft Anderlecht-doelman Hendrik Van Crombrugge bij zijn selectie gehaald voor de EK-kwalificatiewedstrijden van de Rode Duivels tegen San Marino (6 september in Serravalle) en Schotland (9 september in Glasgow). Van Crombrugge vervangt Wolfsburg-goalie Koen Casteels, die zondag moest afzeggen met een scheurtje in zijn rechterkuitbeen.

Voor Van Crombrugge is het een snelle terugkeer bij de nationale ploeg. Begin juni was hij een eerste keer bij de kern van de Rode Duivels voor de interlands tegen Kazachstan en Schotland. Ook toen verving hij Koen Casteels, die destijds sukkelde met een dijblessure. Voor deze interlandperiode werd Van Crombrugge in eerste instantie gepasseerd. De 26-jarige Vlaams-Brabander maakte in het tussenseizoen de overstap van Eupen naar Anderlecht. Zondag behaalde hij met paars-wit zijn eerste competitiezege in de Clasico tegen Standard (1-0).

Blessure Gerkens valt mee, Zulj breekt neus

Het zag er schrikwekkend uit, maar gisteravond al kwam het goeie nieuws dat de hoofdblessure bij Pieter Gerkens meevalt. De middenvelder moest naar de kant na een forse botsing met Bokadi. Vraag is of het niet onverantwoord was om hem nog even te laten staan. Volgens Simon Davies was er permanent overleg met de dokter. “Het was hun beslissing.”

Peter Zulj moest eveneens vervangen worden, hij hield een neusbreuk over aan een tik van Paul-José Mpoku. Het was dan ook logisch dat de Oostenrijker, die de komende weken misschien met een masker kan spelen, niet verder kon. Samir Nasri en Jérémy Doku zaten niet in de selectie, Nasri was in de week ziek geweest. (PJC)