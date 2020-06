Football Talk. Valencia zet coach aan de deur - Opvallende vacature: RC Genk op zoek naar ‘Chief Cleaning Officer’ Voetbalredactie

29 juni 2020

21u47 0

Valencia zet coach Albert Celades aan de deur

Bij de Spaanse topclub Valencia is voormalig international Albert Celades ontslagen vanwege de slechte resultaten, zo maakte de club bekend.

Voor het erg woelige Valencia is het al het tweede trainersontslag dit seizoen. In september moest Marcelino immers al opkrassen na een conflict met het bestuur. Algemeen manager Voro zal nu tot het einde van het seizoen overnemen.

In Spanje staan er nog zes speeldagen op het programma. Valencia is door de magere resultaten weggezakt naar de achtste plaats en zal nog moeten knokken voor een stek in de Europa League.

Thiago Silva, Choupo-Moting en Rico verlengen contract bij PSG tot einde seizoen

De Braziliaanse verdediger Thiago Silva, aanvaller Eric Maxim Choupo-Moting en de Spaanse doelman Sergio Rico hebben hun dinsdag aflopende contracten bij de Franse topclub Paris Saint-Germain tot eind dit seizoen verlengd, zo maakte de club bekend.

De Franse competitie werd enkele maanden geleden al definitief stopgezet, maar PSG heeft nog wel enkele belangrijke afspraken op de agenda staan. Zo is er de finale van de Coupe de France op 24 juli tegen Saint-Etienne en zeven dagen later de finale van de Ligabeker tegen Olympique Lyon, maar vooral de Final 8 van de Champions League, van 12 tot 23 augustus in de Portugese hoofdstad Lissabon.

Ook Edinson Cavani en onze landgenoot Thomas Meunier verlaten de club, maar over hun eventuele toekomst in Parijs werd niet gecommuniceerd. Meunier tekende voor vier seizoenen bij Borussia Dortmund, maar CEO Hans-Joachim Watzke verklaarde zondag in de Duitse pers dat de Rode Duivel eventueel nog de Champions League mag spelen voor de Parijzenaars, om vervolgens nadien aan te sluiten bij de Borussen.

✍️ @tsilva3, Eric Maxim Choupo-Moting et @sergiorico25 prolongent leur contrat jusqu’au terme de la saison. Paris Saint-Germain(@ PSG_inside) link

Garita verlengt bij Charleroi en wordt opnieuw verhuurd

Spits Paul Arnold Garita heeft zijn contract bij Sporting Charleroi met 1 + 1 verlengd. De 25-jarige Fransman van Kameroense afkomst werd in de zomer van 2018 transfervrij overgenomen van Bristol City maar speelde tot dusver nog geen seconde bij de Carolo’s. Garita wordt telkens weer verhuurd aan clubs uit de Franse Ligue 2 of national. Eerst US Dunkerque (9 doelpunten), daarna US Boulogne (4 doelpunten) en nu FC Villefranche. (AR)

RC Genk gaat op zoek naar eerste “Chief Cleaning Officer” voor uitwedstrijden

RC Genk en het schoonmaakbedrijf ITZU gaan samen op zoek naar de eerste “Chief Cleaning Officer (CCO)”, die over de hygiëne zal waken tijdens de wedstrijden van de club op verplaatsing. “Sinds de corona-uitbraak wint hygiëne alleen maar aan belang en daarom werven we een CCO aan, die de bezoekende kleedkamer kuist en ontsmet. Zodra supporters weer toegelaten zijn, is de Chief Cleaning Officer ook verantwoordelijk voor de opruim van het uitvak”, vertelt Stephan Poelmans, commercieel directeur van KRC Genk.

De Chief Cleaning Officer kan bij de start van de nieuwe competitie aan de slag, normaal gezien begin augustus. “Als we op verplaatsing spelen, doen we er alles aan om het stadion van de gastheer netjes achter te laten en dat geldt zowel voor onze spelers, als voor onze supporters,” aldus Poelmans. “Op deze manier deel uitmaken van KRC Genk is ongetwijfeld een droom van heel wat supporters. Bovendien gaat het om een betaalde job, die je perfect kan combineren met je hoofdberoep. Het spreekwoord “Van je hobby je beroep maken” is hier dus zeker van toepassing. Het is een droom om op deze manier deel uit te maken van KRC Genk. We kijken alvast uit naar de sollicitatieprocedure,” vertelt Luc Lormans, CEO van Itzu Cleaning, Itzu Home en Itzu Facility.

Kandidaten kunnen tot 3 juli via cco.itzu.be hun interesse kenbaar maken. Uit de inzendingen selecteren KRC Genk en ITZU drie kandidaten. Die leggen vervolgens een test af in de Luminus Arena. Op 21 juli wordt de eerste Chief Cleaning Officer bekendgemaakt. Deze CCO zal bij de eerste uitwedstrijd van KRC Genk zijn debuut maken.

Engelse voetbalbond schrapt tientallen banen door coronacrisis

De Engelse voetbalbond FA moet tientallen banen schrappen als gevolg van de coronacrisis. Het bestuur wil 124 functies schrappen. Er worden 42 vacatures niet opgevuld en 82 mensen raken hun baan kwijt.

De FA kondigde bijna twee maanden geleden al forse bezuinigingen aan. Het budget moet in de komende vier jaar steeds met zo’n 85 miljoen euro worden ingekrompen om zo een verlies van naar schatting 340 miljoen euro aan inkomsten op te vangen. Zo kan Wembley, het stadion in Londen dat eigendom is van de FA, al sinds maart niet worden gebruikt voor onder meer concerten. Ook de American footballers uit de NFL komen niet naar Londen toe.

De Engelse federatie ontkomt naar eigen zeggen niet aan een ontslagronde. “De situatie is zo slecht geworden, dat we op het punt zijn gekomen dat we ons personeelsbestand moeten inkrimpen om de financiële gevolgen van deze crisis op te vangen.” In totaal werken bijna 1200 mensen bij de FA, waarvan er 825 met voetbal bezig zijn. De anderen werken in het stadion of in het hotel dat eigendom is van de bond.

Victor Osimhen is de beste Afrikaanse speler in Frankrijk

Victor Osimhen heeft de Marc-Vivien Foé-prijs op zak gestoken. De Nigeriaanse aanvaller van Lille, die in de jaargang 2018-2019 uitkwam voor Sporting Charleroi, werd bekroond tot de beste Afrikaanse speler in de Ligue 1. De dichtste ereplaatsen waren voor de Algerijn Islam Slimani (Monaco) en de Marokkaan Younes Albelhamid (Reims). Ook Moses Simon (ex-Gent, nu Nantes) was genomineerd. Hij werd uiteindelijk elfde.

De 21-jarige Osimhen kende een uitstekend debuutseizoen in de Ligue 1 met dertien goals en vier assists in 27 wedstrijden. Het jaar voordien trof hij bij Charleroi twintig keer raak in 36 matchen. Zijn naam weerklinkt intussen luid bij diverse Europese topclubs. Een toptransfer komende zomer behoort zeker tot de mogelijkheden.

De Marc-Vivien Foé-prijs werd in 2009 in het leven geroepen. De erelijst telt met Gervinho, Pierre-Emerick Aubameyang en Nicolas Pepe enkele grote namen. De Kameroense middenvelder Marc-Vivien Foé stierf in 2003 tijdens de Confederations Cup op het veld aan de gevolgen van een hartkwaal.

Barcelona mist Frenkie de Jong ook tijdens topper tegen Atlético Madrid

FC Barcelona moet het morgen in de topper tegen Atlético Madrid opnieuw stellen zonder Frenkie de Jong. De Nederlandse middenvelder is herstellende van een spierblessure. De Jong ontbreekt in de selectie van 23 spelers die trainer Quique Setién bekendmaakte voor het duel in Camp Nou met de nummer drie van La Liga.

Barcelona heeft na twee draws in de afgelopen drie competitiewedstrijden de leiding in La Liga moeten afstaan aan Real Madrid. De ploeg van Rode Duivels Eden Hazard en Thibaut Courtois staat nu twee punten voor, met nog zes wedstrijden te gaan. Atlético heeft als nummer drie van de ranglijst dertien punten achterstand op de stadsrivaal en doet niet mee in de titelstrijd. De ploeg van trainer Diego Simeone kan Barcelona wel een nieuwe klap toebrengen.

Zonder De Jong presteert Barcelona de laatste weken tegenvallend. Zaterdag liet Barcelona punten liggen bij Celta de Vigo (2-2). De Braziliaan Arthur, die op het punt staat om over te stappen naar Juventus en afgelopen weekend in Turijn al de medische keuring onderging, behoort wel tot de selectie van Setién. Sergi Roberto is na een blessure ook weer inzetbaar.

Mario Gomez stopt met voetballen

Aanvaller Mario Gomez heeft gisteren, na afloop van de 1-3-nederlaag van zijn team Stuttgart tegen Darmstadt die desondanks promotie naar de Bundesliga opleverde, zijn afscheid als profvoetballer aangekondigd. De 34-jarige Duitser begon zijn carrière zestien jaar geleden ook bij Stuttgart.

De targetspits verdedigde achtereenvolgens de kleuren van Stuttgart (2004-2009), Bayern München (2009-2013), Fiorentina (2013-2015), Besiktas (2015-2016), Wolfsburg (2016-2018) en opnieuw Stuttgart (2018-2020).

Zondag scoorde hij ook het enige doelpunt van zijn ploeg tegen Darmstadt, zijn 110de in de kleuren van Stuttgart, het team ook van onze landgenoot Orel Mangala.

Vorig seizoen degradeerde hij met die Schwaben nog. Dit seizoen had hij met zeven goals in 23 competitieduels een belangrijk aandeel in de rechtstreekse promotie.

"Dit was mijn laatste missie", kondigde Gomez gisteren aan. "Ik heb er altijd van gedroomd iets terug te geven aan Stuttgart en mijn carrière hier te beëindigen. Het is fantastisch dat ik dit op deze manier kan doen."

Gomez scoorde in totaal 170 goals in 328 Bundesliga-duels. Hij werd met Stuttgart landskampioen in 2007 en met Bayern in 2010 en 2013. In Turkije veroverde hij in 2016 de titel met Besiktas. Zijn hoogtepunt is ongetwijfeld winst in de Champions League in 2013 met Bayern München.

De aanvaller verzamelde 78 caps bij de Mannschaft, waarin hij 31 keer scoorde. Hij was met Duitsland verliezend finalist op het EK van 2008 en won brons op het WK van 2010. Op de EK's van 2012 en 2016 ging Duitsland er telkens in de halve finales uit. Op het WK van 2018 ging hij er met Duitsland in de eerste ronde uit. Bij de wereldtitel in 2014 behoorde Gomez niet tot de selectie van bondscoach Joachim Löw.

Brisbane Roar en coach Fowler maken einde aan samenwerking

Voormalig Liverpool-aanvaller Robbie Fowler is niet langer coach van de Australische eersteklasser Brisbane Roar. De club maakte bekend dat beide partijen een einde maakten aan hun samenwerking door de coronapandemie.

“Ik wil de club bedanken voor de kans, en de supporters van het team voor het warme onthaal en hun steun aan de ploeg en aan mezelf. We zijn fier met wat we bereikt hebben”, reageerde Fowler in een persbericht.

De 26-voudig Engels international (7 goals), tussen 1996 en 2002, werd in april vorig jaar aangesteld als nieuwe T1 van Brisbane Roar. Eind maart keerde hij na de stopzetting van het Australisch kampioenschap door het coronavirus terug naar Engeland. De voorbije weken reageerde hij steeds ontwijkend wanneer hem gevraagd werd wanneer hij zou terugkeren naar Australië. Elke buitenlander moet in Australië momenteel twee weken in quarantaine na zijn aankomst.

Chris Fong, vicevoorzitter van Brisbane Roar, bevestigde het vertrek van Fowler. “We zijn teleurgesteld dat de pandemie ons project op een helling heeft gezet, maar we begrijpen dat familie voor alles gaat in deze moeilijke tijd”, liet hij noteren.

Brisbane Roar stond vierde in de in maart stopgezette Australische competitie. Fowler was als speler al actief in de Australische A-League bij North Queensland Fury (2009-2010) en Perth Glory (2010-2011). In eigen land verdedigde hij de kleuren van Liverpool (1993-2001 en 2006-2007), Leeds United (2001-2003), Manchester City (2003-2006), Cardiff City (2007-2008) en Blackburn Rovers (2008). Hij sloot zijn carrière als speler af in Thailand bij Muangthong United (2011-2012).

Positieve coronatest van Carlos Bilardo was een vergissing

Voormalig Argentijns bondscoach en wereldkampioen in 1986, Carlos Bilardo, is dan toch niet besmet met het coronavirus. Zaterdag legde hij een positieve test af, maar dat bleek een vergissing. Zijn broer communiceerde het nieuws gisteravond.

“Mijn broer heeft niets. Het laboratorium had zich vergist”, schreef broer Jorge Bilardo op Twitter.

De 82-jarige Bilardo heeft vanwege een neurologische aandoening al een medische voorgeschiedenis. Hij verblijft in een rusthuis in de wijk Almagro in de hoofdstad Buenos Aires, waar nog tien andere bewoners positief testten op Covid-19.

Bilardo loodste als bondscoach Argentinië voorbij België in de halve finales van het WK 1986 in Mexico, om vervolgens in de finale West-Duitsland met 3-2 te kloppen. Diego Maradona was de absolute sterspeler van zijn team. Vier jaar later waren de rollen op het WK in Italië omgedraaid. Toen haalde West-Duitsland het in de finale met 1-0. Nadien nam hij afscheid van La Albiceleste.

In Argentinië zijn er tot nu toe 59.920 besmettingen geregistreerd en 1.233 overlijdens. De laatste dagen was er een stevige stijging merkbaar, waardoor de overheid een striktere lockdown heeft afgekondigd, vooral in de hoofdstad Buenos Aires.