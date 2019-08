Football Talk. Utrecht uitgeschakeld in tweede voorronde Europa League - ex-speler Club Brugge scoort 4 keer voor Larnaca De voetbalredactie

01 augustus 2019

FC Utrecht is al uitgeschakeld in Europa

FC Utrecht is na een pover duel met HSK Zrinjski al uitgeschakeld in Europa. Na de 1-1 vorige week in Galgenwaard, stond het in het Bosnische Mostar na 90 minuten opnieuw 1-1. In de verlenging besliste Stanisa Mandic na geblunder van Willem Janssen en doelman David Jensen de wedstrijd: 2-1.

FC Utrecht had kort voor rust de leiding genomen dankzij een doelpunt van Simon Gustafson. De Zweed zag de bal uit een matig genomen vrije trap door de benen van doelman Ivan Brkic in het doel verdwijnen. Zrinjski kwam in de 65 minuut weer op gelijke hoogte via Irfan Hadzic. Het duel sleepte zich naar het einde en ook in de verlenging bleven hoogtepunten uit. Dankzij Mandic mogen de Bosniërs verder in Europa. Het Zweedse Malmö FF is de tegenstander in de derde voorronde.

Larnaca tegen AA Gent na ruime winst tegen Levski Sofia

AEK Larnaca heeft een ruime zege geboekt in de tweede voorronde van de Europa League tegen Levski Sofia. De Cyprioten haalden het met 0-4 van de Bulgaren, nadat ze de heenmatch al met 3-0 hadden gewonnen.

Voor Larnaca trof aanvoerder Ivan Trickovski (ex-Club Brugge en ex-Waasland-Beveren) maar liefst vier keer raak. In de achtste minuut zette hij een strafschop om. Daarna volgden nog doelpunten in de 29ste, 75ste en 82ste minuut.

De Buffalo’s verloren eerder op de dag met 2-1 van FC Viitorul Constanta. Dat volstond voor de kwalificatie na de 6-3 zege van vorige week. De heenwedstrijd in de derde voorronde wordt op 8 augustus gespeeld, de return een week later. AA Gent opent op verplaatsing.

Matz Sels bij de rust geblesseerd naar de kant in voorronde Europa League

Matz Sels, doelman van het Franse Straatsburg, is donderdag bij de rust geblesseerd gewisseld in de terugmatch van de tweede voorronde van de Europa League tegen het Israëlische Maccabi Haifa. Volgens Franse media zou het gaan om een rugblessure.

Straatsburg won de heenwedstrijd in eigen huis met 3-1, maar stond in de terugwedstrijd bij de rust 2-1 achter en is dus nog verre van zeker van de derde en voorlaatste voorronde. Sels, die in Straatsburg aan zijn tweede seizoen begint na een passage bij Newcastle, werd na de pauze vervangen door de jonge Fransman Bingourou Kamara.

Aanwinst Tau meteen in selectie bij Club, geen Rezaei

Club Brugge-coach Philippe Clement heeft de Zuid-Afrikaanse nieuwkomer Percy Tau (25) meteen in de selectie opgenomen voor de eerste competitiewedstrijd in eigen huis. Blauw-zwart neemt het morgen (20u30) op tegen STVV. Kaveh Rezaei (27) zit niet in de selectie. De Iraniër staat na een teleurstellende voorbereiding achteraan de pikorde in de spits.

Percy Tau meteen in de selectie! ✔

Massale vraag naar tickets voor Europa League-duel Antwerp

Antwerp is ‘hot’, ook als het om Europees voetbal gaat. Vanaf vandaag konden RAFC-fans zich een ticket aanschaffen voor het Europa League-duel tegen Viktoria Plzen, volgende week donderdag in het Koning Boudewijnstadion. De website ‘wijgaaneuropain.be’ was nog maar nauwelijks online, of hij lag al plat. Zo groot blijkt de vraag naar tickets voor de eerste Europese wedstrijd van de ‘Great Old’ in 22 jaar. Antwerp was ook de eerste club in 1A die al zijn seizoens­abonnementen uitverkocht. Alle 13.300 abonnementen hebben sinds begin juli een eigenaar.

Atlético wint van MLS-selectie

Atletico Madrid heeft overtuigend gewonnen van een selectie met spelers uit de Amerikaanse Major League Soccer (MLS). De Spaanse vicekampioen haalde het in Orlando (Florida) met 3-0. In het MLS-team stonden klinkende namen als Alejandro Pozuelo (ex-RC Genk), Zlatan Ibrahimovic en Wayne Rooney in de basis. Het gelegenheidselftal bleek echter niet opgewassen tegen de geoliede machine van Diego Simeone, die enkele dagen geleden stadsgenoot Real Madrid (met Eden Hazard en Thibaut Courtois) vernederde met 7-3. Marcos Llorente, topaankoop Joao Felix en Diego Costa tekenden voor de treffers in het Exploria Stadium, waar 25.527 voetbalfans waren opgedaagd. Voormalige Rode Duivels Laurent Ciman (Toronto) en Roland Lamah (Cincinnati) maakten geen deel uit van de MLS-selectie.