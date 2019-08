Football Talk. Union walst over Roeselare en sluit eerste 1B-speeldag af als leider - Dele Alli mist seizoensstart bij Spurs De voetbalredactie

04 augustus 2019

Dele Alli mist seizoensstart

Tottenham zal het bij aanvang van de Premier League zonder zijn Engelse middenvelder Dele Alli moeten doen. Hij staat enkele weken aan de kant met een probleem aan de hamstrings, zegt coach Mauricio Pochettino. “Ik denk niet dat hij klaar geraakt voor de seizoensstart”, aldus Pochettino na het 1-1-gelijkspel in een oefenwedstrijd tegen Inter. In dat oefenduel speelden Toby Alderweireld en Jan Vertonghen ieder een helft. “We verwachten hem binnen enkele weken terug, maar zijn toch ongerust”, aldus Pochettino nog. “Hij is nog maar 23 jaar, maar had de laatste jaren al vaak problemen aan de hamstrings.”

Tottenham opent zijn Premier League-campagne aanstaande zaterdag thuis tegen promovendus Aston Villa.

Union meteen op kop in 1B

Union heeft op de eerste speeldag van de Proximus League met 3-0 gewonnen van Roeselare. Dankzij hun gunstig doelpuntensaldo sluiten de Brusselaars de eerste speeldag af als leider.

Faiz Selemanie (9.) opende al vroeg de score voor Union, na de pauze maakte Serge Tabekou (48.) er 2-0 van. Roeselare maakte nooit aanspraak op de zege of zelfs een punt, en net na het uur onderstreepte Selemanie dat nog eens door er vanop de stip 3-0 van te maken.

Geen van de vier wedstrijden op de openingsspeeldag van de Proximus League eindigde op een gelijkspel, en zo zijn er nu vier ploegen met drie punten en vier ploegen zonder punten. Union staat dankzij zijn 3-0 bovenaan, ook Westerlo, OH Leuven en Beerschot (in die volgorde) tellen drie punten.