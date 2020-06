Football Talk. Union laat met Young, El Banouhi en D’Alberto drie spelers vertrekken Redactie

06 juni 2020

11u43 0

TAS buigt zich vanaf maandag achter gesloten deuren over beroep van Manchester City

Het Internationaal Sporttribunaal TAS in Lausanne buigt zich vanaf maandag over het beroep, dat Manchester City aantekent tegen zijn Europese uitsluiting voor twee seizoenen. Wegens de coronacrisis wordt de zaak via videoverbindingen behandeld.

De Europese voetbalbond UEFA besliste eerder dit jaar de Citizens uit te sluiten van Europees voetbal voor de seizoenen 2020-2021 en 2021-2022. Het team van Rode Duivel Kevin De Bruyne werd door de financiële controlekamer van de UEFA gestraft omdat het zich niet heeft gehouden aan de regels van de Financial Fair Play. De Engelsen kregen naast de schorsing ook een boete van 30 miljoen euro opgelegd.

City reageerde, toen de sanctie bekendraakte, niet verrast op het nieuws van de uitsluiting en verklaarde onmiddellijk naar het TAS te zullen stappen. Het sporttribunaal trekt komende week drie dagen uit voor de behandeling van de zaak. Het is niet bekend wanneer het TAS uitspraak doet, maar de bedoeling is dat er duidelijkheid komt voor de loting van het volgende seizoen van de Champions League.

Union neemt afscheid van Soufiane El Banouhi, Enzo D’Alberto en Isaiah Young

Union Sint-Gillis zal de contracten van Soufiane El Banouhi en Enzo D’Alberto niet vernieuwen. De Brusselaars verlengen ook de uitleenbeurt van Isaiah Young niet.

Soufiane El Banouhi, een 27-jarige rechtsachter, speelde dit seizoen in totaal amper zeven wedstrijden voor Union. De 23-jarige doelman Enzo D’Alberto kwam in de pikorde achter Adrien Saussez en Anders Kristiansen en stond geen minuut tussen de palen bij de hoofdmacht.

Isaiah Young keert terug naar Werder Bremen, de Duitse club waar hij eigendom van is. De 22-jarige Amerikaanse vleugelspeler maakte bij RUSG een doelpunt in negentien duels.

📄 Les contrats de Soufiane El Banouhi, Enzo D'Alberto et Isaiah Young ne seront pas prolongés.



👊 Nous leur souhaitons bonne chance pour la suite de leur carrière ! https://t.co/5ZszoPWW8Y Royale Union Saint-Gilloise(@ UnionStGilloise) link