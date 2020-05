Football Talk. Union beëindigt samenwerking met Spaans-Deense coach - Franse speler veilt zijn gouden WK-medaille Redactie

22 mei 2020

22u05

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0

Union beëindigt samenwerking met coach Christiansen

Union en coach Thomas Christiansen gaan uit elkaar. De Spaans-Deense trainer was één jaar aan de slag bij de club uit 1B. De 47-jarige Christiansen begon zijn trainerscarrière in Cyprus, als speler voetbalde hij nog bij Barcelona B. Het mislopen van de promotie(finale) kost Christiansen de kop. Wie zijn opvolger voor volgend seizoen wordt, is nog niet geweten. “We wensen hem het beste in zijn verdere carrière”, klinkt het op de clubwebsite.

L'Union a mis un terme à la collaboration avec son entraîneur Thomas Christiansen.

AZ start met werkzaamheden aan nieuw stadiondak

AZ is begonnen met de voorbereidende werkzaamheden voor een nieuw dak van haar eigen stadion. De club uit Alkmaar heeft een akkoord gesloten met BAM Bouw en Techniek over een overdekking van de tribunes.

Een deel van het dak stortte op 10 augustus vorig jaar in tijdens een zware storm. Gelukkig was er geen wedstrijd bezig, want dan waren er veel slachtoffers gevallen. AZ sloopte vlak na het incident het hele dak. De club speelde daardoor maanden alle thuiswedstrijden in het stadion van ADO Den Haag. Het nieuwe dak wordt aan alle zijden vier meter langer richting het veld, waardoor het stadion de supporters meer comfort zal bieden bij regenachtig weer. De huidige lichtmasten maken plaats voor duurzame LED-verlichting in de dakrand.

De werkzaamheden zullen ook plaatsvinden tijdens de eerste helft van het nieuwe seizoen. Door tijdelijke voorzieningen kunnen er dan wel wedstrijden gespeeld worden in het stadion.

Gerd Strack, oud-verdediger van Keulen en international, overleden

Gerd Strack, in het verleden verdediger van Keulen en West-Duits international, is op 64-jarige leeftijd gestorven. Dat heeft Keulen vrijdag gemeld.

Strack stierf donderdag onverwacht aan een hartaanval, meldt het team van Sebastiaan Bornauw en Birger Verstraete.

De voormalige verdediger won, tijdens zijn elf jaar bij Keulen (1974-1985), driemaal de DFB-Pokal en eenmaal het Duits kampioenschap. De 10-voudige international voor West-Duitsland speelde ook nog voor Basel en Fortuna Düsseldorf.

Duitse voetballegende Seeler ligt na val in ziekenhuis

De voormalige Duitse topvoetballer Uwe Seeler ligt in het ziekenhuis. De 83-jarige Seeler, clubicoon van Hamburger SV, heeft volgens Duitse media bij een val in huis zijn heup gebroken. Hij moet een operatie ondergaan.

Seeler maakte meer dan vierhonderd doelpunten voor HSV, de club waarmee hij in 1960 kampioen van Duitsland werd. Met de nationale ploeg verloor de spits in 1966 als aanvoerder de WK-finale tegen gastland Engeland. Vier jaar later pakte Seeler met West-Duitsland brons op het WK in Mexico. In 72 interlands maakte hij 43 doelpunten. Seeler is een hartpatiënt en heeft al een tijdje een broze gezondheid. Desondanks liet hij zich voor de coronacrisis nog regelmatig zien in het stadion van HSV.

AA Gent leent Zweed Eric Smith uit aan Norrköping

AA Gent leent de Zweedse centrale middenvelder Eric Smith uit aan IFK Nörrkoping. Dat heeft het Zweedse team, waar de Buffalo’s hem in de zomer van 2018 wegplukten, bevestigd. De 23-jarige Smith kon in de Ghelamco Arena niet echt potten breken en kwam bij AA Gent slechts drie wedstrijden in actie. Tussendoor werd hij ook al een halfjaar uitgeleend aan het Noorse Tromsø IL.

Smith speelde, toen Gent hem aantrok, twee jaar voor IFK Nörrkoping en doorliep daarvoor de jeugdreeksen van Halmstad. Hij werd ook meerdere malen geselecteerd voor de Zweedse nationale jeugdselecties. België was zijn eerste buitenlandse avontuur.









IFK Norrköping

Franse speler veilt z’n WK-medaille

Een voetballer uit de Franse selectie die in 2018 de wereldtitel won, heeft zijn gouden medaille laten veilen. De medaille, voorzien van een blauw lint met daarop de naam van wereldvoetbalbond FIFA, bracht 71.875 dollar op, omgerekend ruim 65.000 euro. Veilinghuis Julien’s Auctions wilde niet zeggen welke speler de WK-medaille beschikbaar had gesteld voor de online-veiling.

Frankrijk veroverde bijna twee jaar geleden de wereldtitel door Kroatië in de finale in Moskou met 4-2 te verslaan. In de halve finales haalden de uitgekookte troepen van bondscoach Didier Deschamps het van de Rode Duivels met 1-0.

Op de winnaarsmedaille van een van de Fransen kwamen tien biedingen binnen. Via de website van Julien’s Auctions werden ook gouden medailles geveild van het WK 1994 en het WK 2002, beiden gewonnen door Brazilië. Die brachten respectievelijk 44.000 en bijna 46.000 euro op.

Verkennende gesprekken bij KVO

Hoofdaandeelhouder Paul Conway voerde verkennende gesprekken in Oostende. Custovic, Van der Elst, Berrier en Cremers kregen inzicht in de datagerichte aanpak van de Amerikanen, maar weten nog niet waar ze aan toe zijn. Conway voerde ook gesprekken met de makelaars van spelers wiens contract afloopt. (TTV)