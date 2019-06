Football Talk. Unibet is nieuwe shirtsponsor van Club Brugge - Curaçao schrijft geschiedenis in Gold Cup De voetbalredactie

26 juni 2019

Unibet is nieuwe shirtsponsor van Club Brugge

Komend seizoen zal het logo van Unibet prominent op het shirt van Club Brugge prijken. “We zijn zeer blij het grootste commerciële partnership uit de geschiedenis van Club Brugge te mogen aankondigen”, zegt CCO Bob Madou op de website van blauw-zwart.

Unibet sierde vorig seizoen de mouw van de Brugse shirts. “Er was al enkele jaren heel wat interesse vanuit de Sports Betting-sector om met Club Brugge in zee te gaan. De keuze voor Unibet was er dan ook een die we bewust gemaakt hebben”, aldus Madou. “Unibet, als onderdeel van de Kindred Group, is één van de grootste spelers op de markt, is volledig vergund via de kansspelcommissie, zijn een voorloper op het vlak van verantwoord spelen en hebben een duidelijke link met sport.”

📝 Vanaf dit seizoen kiest Club voor Unibet als shirtpartner. De professionele marktleider in Sports Betting, die zich differentieert op vlak van verantwoord spelen, kiest voor een nog intensere samenwerking met Blauw-Zwart!



Curaçao schrijft geschiedenis in Gold Cup

Curaçao heeft voor het eerst de kwartfinales bereikt van de Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied. De 1-1 tegen Jamaica bleek voldoende om door te stoten. Het sterkere Jamaica kwam al na 14 minuten op voorsprong, maar verzuimde daarna de kloof uit te breiden. Diep in blessuretijd schoot Gaari alsnog de gelijkmaker binnen. Curaçao wist na afloop niet meteen of de 1-1 volstond. Pas nadat Honduras verrassend het favoriete El Salvador met 4-0 klopte, was de mijlpaal voor het Antilliaanse eiland een feit. Jamaica, waar Leon Bailey (ex-RC Genk) op de bank bleef, eindigt als groepwinnaar met 5 op 9 voor Curaçao. Dat heeft net als El Salvador vier punten maar een beter doelpuntensaldo (0 tegen -3). In de kwartfinales neemt Jamaica het op tegen de nummer twee uit groep D, titelverdediger Verenigde Staten of Panama. Curaçao treft de nummer één uit die poule.