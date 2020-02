Football Talk. Uitspraak Virton-Beerschot uiterlijk op 21 februari - Oostende laat middenvelder Banda vertrekken De voetbalredactie

14 februari 2020

KV Oostende laat overbodige middenvelder Banda naar Zweedse kampioen vertrekken

KV Oostende heeft afscheid genomen van Emmanuel Banda. De Zambiaanse middenvelder verlaat de Belgische kust na 2,5 seizoenen en tekende een contract bij het Zweedse Djurgarden, zo maakte KVO vandaag bekend.

De 22-jarige Banda streek in de zomer van 2017 neer in Oostende. KVO plukte hem destijds weg bij het Portugese Esmoriz, maar aan de kust kon hij zich nooit echt doorzetten. In zijn eerste seizoen kwam Banda nog tot 19 duels (drie goals, twee assists), nadien deemsterde hij weg. Een uitleenbeurt aan de Franse tweedeklasser Béziers bracht in 2019 even soelaas.

Dit seizoen viel Banda vaak naast de Oostendse selectie en vergaarde hij geen speelminuten. Sinds het begin van het nieuwe jaar trainde de Zambiaan mee met de beloften. Bij Djurgarden, de landskampioen van 2019 in Zweden, hoopt Banda zijn voetbalcarrière te herlanceren

Uitspraak over Virton-Beerschot valt uiterlijk op 21 februari

De Geschillencommissie Hoger Beroep van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maximaal een week nodig om zich uit te spreken over de eis van Beerschot om de recentste competitiewedstrijd in Virton nietig te verklaren en dus te laten herspelen op basis van een scheidsrechterlijke dwaling. Dat bevestigde de KBVB vrijdag.

Aanleiding voor de klacht van de ‘Ratten’ was het winnende doelpunt van Virton op de 23e speeldag in de Proximus League. In de 75e minuut nam de uitgekookte Lecomte een vrije trap, terwijl scheidsrechter Denil nog het muurtje van Beerschot aan het zetten was. Ribeiro Costa profiteerde van het tumult en de verrassing om Virton de 1-0 zege te bezorgen. Beerschot was furieus en haalde scherp uit naar de ref, die volgens de Ratten het doelpunt nooit had mogen goedkeuren.

De uitspraak is niet onbelangrijk, want Beerschot behoort met nog drie speeldagen te gaan net als Virton tot een van de vier leiders in de tweede ronde van 1B.