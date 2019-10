Football Talk. UEFA start onderzoek naar beledigende Vormer - Claudio Marchisio stopt met voetballen Redactie

03 oktober 2019

Vormer moet zich verantwoorden voor beledigend taalgebruik

De Europese voetbalbond (UEFA) heeft een disciplinaire procedure opgestart tegen Ruud Vormer vanwege ‘beledigend taalgebruik tegenover een wedstrijdofficial’. De kapitein van Club Brugge werd dinsdagavond met een tweede gele kaart uitgesloten in het slot van de partij op het veld van Real Madrid. Bij het verlaten van het terrein zou hij de Bulgaarse scheidsrechter Georgi Kabakov verwensingen naar het hoofd hebben geslingerd. Real Madrid maakte meteen daarna de 2-2, wat ook de eindstand was. Op 17 oktober buigt de disciplinaire commissie van de UEFA zich over de zaak. De Nederlander mist na zijn rode kaart sowieso de volgende wedstrijd van Club Brugge in het kampioenenbal, op 22 oktober thuis tegen PSG.

Claudio Marchisio stopt met voetballen

Claudio Marchisio (33) hangt zijn voetbalschoenen aan de haak. De Italiaanse middenvelder zat momenteel zonder club en kon zich naar eigen zeggen niet meer opladen om te voetballen. Marchisio speelde bijna zijn hele carrière voor Juventus. Hij speelde net geen 400 wedstrijden voor de club en haalde er zeven titels en vier bekers mee. Na zijn periode bij Juventus speelde hij nog even voor Zenit, zonder veel succes.

Marchisio speelde ook 55 keer voor de Italiaanse nationale ploeg, waarin hij vijf keer tot scoren kwam. Hij maakte deel uit van de selectie van de Squadra Azzurra tijdens het WK van 2010 en dat van 2014. Ook op het EK van 2012 speelde hij voor Italië, dat toen de finale verloor van Spanje.

I’d made a promise to the kid who dreamt to become a football player. I would have played until I had felt the marvel stepping into the pitch. I wasn’t fulfilling my promise anymore, that’s why I prefer to stop. So, thank you dream, you gave me strength, success and joy! pic.twitter.com/PZ3umLN8mC Claudio Marchisio(@ ClaMarchisio8) link

Luckassen mist thuismatch tegen STVV

Anderlecht heeft de speeldag schorsing en 1.000 euro boete die gevorderd waren tegen Derrick Luckassen na zijn rode kaart in de bekerwedstrijd tegen Beerschot aanvaard. De Nederlandse verdediger mist zo de thuismatch tegen STVV op 20 oktober.

Paars-wit had vorige week verlengingen nodig om een felbevochten bekeroverwinning op het Kiel in de wacht te slepen. In dat half uur extra stond Anderlecht zonder Luckassen op het veld. De verdediger haalde in de blessuretijd van de reguliere 90 minuten de doorgebroken Placca neer en kreeg meteen rood van scheidsrechter Nicolas Laforge. Voor bekerwedstrijden is de versnelde procedure niet van kracht en dus treedt een schorsing pas vanaf 16 oktober in werking. Op bezoek bij Charleroi vrijdag mag Luckassen gewoon spelen.

Sidney Sam naar Altach

Sidney Sam (31) heeft alsnog een club gevonden. De Duitse aanvaller heeft getekend bij Altach in Oostenrijk. Sam was afgelopen zomer op proef bij Anderlecht en poseerde zelfs met een paars-wit shirt, maar finaal kreeg de ex-ploegmaat van Vincent Kompany er toch geen contract. Naar verluidt vroeg Sam te veel geld, wat hij nadien zelf ontkende.

François Kompany test bij Beerschot

Vincent Kompany’s jongere broer François (30) is momenteel op proef bij Beerschot. Kompany - die de jongste jaren bij Roeselare actief was - is sinds juli een vrije speler.

Gremio en Flamengo spelen gelijk in halve finale Copa Libertadores

De Braziliaanse topclubs Gremio en Flamengo hebben in Porto Alegre 1-1 gelijkgespeeld in de heenwedstrijd van de halve finale in de Copa Libertadores, de Zuid-Amerikaanse equivalent van de UEFA Champions League.

Flamengo kwam na 69 minuten op voorsprong na een kopbaldoelpunt van Bruno Henrique. In de 88e minuut scoorde Pepê de gelijkmaker voor de thuisploeg.

In de eerste halve finale tussen de Argentijnse aartsrivalen River Plate en Boca Juniors won titelverdediger River Plate dinsdag in Buenos Aires met 2-0. De return wordt op 22 oktober gespeeld. Een dag later ontvangt Flamengo in Rio de Janeiro Gremio. De finale wordt op 23 november in het Chileense Santiago afgewerkt.