Football Talk. UEFA heeft geen plan B voor Final 8 Champions League - Kunstwerk van Anderlechtfans levert 19.000 euro op Voetbalredactie

30 juni 2020

12u25 3

UEFA heeft geen plan B voor Final 8 Champions League

Volgens L’Equipe heeft de UEFA geen plan B voor de organisatie van de Final 8 van de Champions League. Lissabon, waar de finalerondes zouden plaatsvinden, is net zoals vele andere plaatsen getroffen door het coronavirus. De afgelopen dagen is het aantal besmettingen er weer toegenomen.

De UEFA zegt dat het de situatie er op de voet volgt: “We zijn in constant contact met de Portugese voetbalbond en de lokale autoriteiten. We hopen dat alles in orde komt en het mogelijk is om het toernooi daar te organiseren. Op dit moment is er geen reden om aan een plan B te denken. We monitoren de situatie op dagelijkse basis en passen ons aan indien nodig.”

De Champions League wordt dit jaar uitzonderlijk in een ander format afgehandeld. Eerst worden de resterende wedstrijden tot aan de kwartfinales van beide toernooien afgewerkt. De wedstrijden vinden plaats in de tweede week van augustus. Vanaf 12 augustus worden dan de resterende wedstrijden van het toernooi afgewerkt in een ‘final eight’ op één locatie. Concreet gaat het dus om vier kwartfinales (12-15 augustus), twee halve finales (18-19 augustus) en een finale, telkens over één wedstrijd.

Kunstwerk Anderlecht levert 19.000 euro op

Het kunstwerk dat enkele Anderlechtspelers samen met hun fans hebben vervaardigd, heeft 19.000 euro opgeleverd voor SOS Kinderdorpen. Twee weken geleden kwamen onder andere Vincent Kompany - internationaal ambassadeur van SOS Kinderdorpen-, Hendrik Van Crombrugge en Elias Cobbaut samen om in het kader van de ‘Allianz Dare to Dream’ en onder leiding van kunstenaar Pim Smit een schilderij te maken met behulp van unieke technieken en ongewone attributen. Het kunstwerk, aangevuld met een donatie van Allianz en Anderlecht, leverde een som van 19.000 euro op. De samenwerking tussen beide partners loopt ten einde.

Nieuwe investeerder op het Kiel

Beerschot stelt vanmiddag een nieuwe investeerder voor. Meer dan waarschijnlijk gaat het om zakenman Philippe Verellen, die aan het hoofd staat van de firma Wolf Oil (met vestiging in het naburige Hemiksem).

Verellen is een persoonlijke vriend van Beerschots voorzitter Francis Vrancken, die eerder aangaf een deel van zijn aandelenpakket van de hand te willen doen. Vrancken heeft/had vijftig procent van de club in handen, de andere vijftig procent van de aandelen is van de Saudische prins Abdullah Bin Mosaad. Vrancken en zijn bedrijf DCA zullen normaal wel nog aan boord blijven, maar het ziet er dus naar uit dat er met Philippe Verellen een derde eigenaar bij komt. Wolf Oil was al cosponsor op het Kiel.

Chaos bij Valencia: technisch directeur stapt op na ontslag trainer

Het is chaos bij Valencia. Enkele uren nadat trainer Albert Celades werd ontslagen, besloot technisch directeur César Sánchez om op te stappen. De 48-jarige Sánchez, oud-keeper van onder meer Valencia, Real Madrid en Valladolid, had de selectie eerder op de dag verteld dat Celades in ieder geval bij de komende wedstrijd nog op de bank zou zitten.

De clubleiding, met miljardair Peter Lim uit Singapore aan het hoofd, had echter geen geduld meer en besloot Celades te ontslaan. De trainer was nog geen jaar in dienst bij Valencia.

Voro Gonzalez mag het seizoen als interim-trainer op de bank bij Valencia afmaken. De oud-speler begint aan zijn zesde termijn als hoofdcoach bij de Spaanse club, voor de vijfde keer op interim-basis. Hij trad in 2008 voor de eerste keer tijdelijk aan na het ontslag van Ronald Koeman.

Celades kwalificeerde zich met zijn ploeg ten koste van Ajax voor de achtste finales van de Champions League. Daarin was Atalanta te sterk. Valencia, de club van keeper Jasper Cillessen, wist sinds de hervatting van de Spaanse competitie na de corona-onderbreking pas één keer te winnen en is afgezakt naar de achtste plaats.