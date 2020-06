Football Talk. UEFA heeft geen plan B voor Final 8 Champions League - Kunstwerk van Anderlechtfans levert 19.000 euro op Voetbalredactie

30 juni 2020

12u55 3

UEFA heeft geen plan B voor Final 8 Champions League

Volgens L’Equipe heeft de UEFA geen plan B voor de organisatie van de Final 8 van de Champions League. Lissabon, waar de finalerondes zouden plaatsvinden, is net zoals vele andere plaatsen getroffen door het coronavirus. De afgelopen dagen is het aantal besmettingen er weer toegenomen.

De UEFA zegt dat het de situatie er op de voet volgt: “We zijn in constant contact met de Portugese voetbalbond en de lokale autoriteiten. We hopen dat alles in orde komt en het mogelijk is om het toernooi daar te organiseren. Op dit moment is er geen reden om aan een plan B te denken. We monitoren de situatie op dagelijkse basis en passen ons aan indien nodig.”

De Champions League wordt dit jaar uitzonderlijk in een ander format afgehandeld. Eerst worden de resterende wedstrijden tot aan de kwartfinales van beide toernooien afgewerkt. De wedstrijden vinden plaats in de tweede week van augustus. Vanaf 12 augustus worden dan de resterende wedstrijden van het toernooi afgewerkt in een ‘final eight’ op één locatie. Concreet gaat het dus om vier kwartfinales (12-15 augustus), twee halve finales (18-19 augustus) en een finale, telkens over één wedstrijd.

Matip mist de rest van het seizoen met Liverpool

Kersvers landskampioen Liverpool kan tot het einde van het lopende seizoen in de Premier League geen beroep meer doen op verdediger Joël Matip. De in Duitsland geboren Kameroener liep op 21 juni bij de herstart van de Premier League voor Liverpool bij stadsrivaal Everton (0-0) een voetblessure op.

Nadien miste Matip de thuiswedstrijd tegen Crystal Palace (4-0) en ook de laatste zeven competitiewedstrijden zal hij niet inzetbaar zijn voor coach Jürgen Klopp. “Dit seizoen zal ik niet meer op het veld te zien zijn, maar volgend seizoen hoop ik het team meteen te kunnen helpen”, liet Matip in een korte reactie op de clubwebsite weten.

De 28-jarige verdediger maakte in de zomer van 2016 transfervrij de overstap van Schalke 04 naar Liverpool. Sindsdien kwam hij tot 111 officiële duels voor de Reds, waarin hij vijf keer scoorde en één assist gaf. Hij won met de club in 2019 de Champions League en Europese Supercup. Daar kwam vorige week ook de Engelse landstitel bij.

Kunstwerk Anderlecht levert 19.000 euro op

Het kunstwerk dat enkele Anderlechtspelers samen met hun fans hebben vervaardigd, heeft 19.000 euro opgeleverd voor SOS Kinderdorpen. Twee weken geleden kwamen onder andere Vincent Kompany - internationaal ambassadeur van SOS Kinderdorpen-, Hendrik Van Crombrugge en Elias Cobbaut samen om in het kader van de ‘Allianz Dare to Dream’ en onder leiding van kunstenaar Pim Smit een schilderij te maken met behulp van unieke technieken en ongewone attributen. Het kunstwerk, aangevuld met een donatie van Allianz en Anderlecht, leverde een som van 19.000 euro op. De samenwerking tussen beide partners loopt ten einde.

Duitse spelersvakbond verwacht forse stijging van aantal werkloze voetballers

De Duitse spelersvakbond VDV heeft bij persagentschap DPA de sombere toekomst aangekaart van voetballers die momenteel zonder contract zitten. De vakbond verwacht door de coronapandemie een sterke toename van het aantal werkloze voetballers in Duitsland.

“In vergelijking met de vorige zomers denken we dat het aantal spelers dat geen club zal vinden flink zal stijgen”, legde VDV-directeur Ulf Baranowsky uit. “Bij veel clubs wordt de broekriem aangespand en de kernen zijn zo automatisch verkleind worden.” De VDV, die in 1987 werd opgericht, verdedigt de belangen van 1400 voetballers. De organisatie was zeer actief tijdens gedwongen coronapauze van twee maanden in Duitsland.

“We merkten zeer veel ontevredenheid bij de spelers”, vervolgde Baranowsky. “Het ging over spelers van de Bundesliga tot in de vierde divisie. Om die reden hebben we verschillende videoconferenties gehouden, gaande over korte contractverlengingen, uitstel van betaling van de lonen en zelfs dreiging van werkloosheid. We helpen de spelers met juridisch advies en loopbaanbegeleiding. Spelers moeten via onze vakbond een grotere stem hebben binnen de voetbalwereld.”

Franse voetbalbond schrapt verlengingen in Coupe de France, behalve in finale

De Franse voetbalbond (FFF) heeft besloten komend seizoen in wedstrijden voor de Coupe de France, het nationale bekertoernooi, geen verlengingen meer te laten spelen. De uitzondering op de regel is de finale. Daar blijven de verlengingen wel behouden.

Vanaf de eerste ronde tot en met de halve finales zullen teams bij een gelijke stand na negentig minuten meteen aan de strafschoppenreeks beginnen. Dit systeem werd vorig seizoen al toegepast in de Coupe de la Ligue, die vanaf komend seizoen van de kalender verdwijnt.

Deze evolutie kan ervoor zorgen dat kleinere ploegen een grotere kans hebben om door te stoten. FFF-voorzitter Noël Le Graët wil op die manier ook de vele speelminuten van de spelers (lichtjes) doen dalen. Het seizoen 2020-2021 oogt immers bijzonder vermoeiend voor de spelers. Na de nationale en Europese competities wacht in juni 2021 ook nog het dit jaar uitgestelde EK voetbal.

KV Oostende speelt zaterdag eerste oefenwedstrijd voor 300 fans

KV Oostende heeft bekendgemaakt komende zaterdag haar eerste oefenwedstrijd te spelen ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. KVO gaat op bezoek bij tweedeprovincialer Varsenare. Er worden driehonderd fans toegelaten bij de wedstrijd, maar die moeten zich wel houden aan enkele strikte voorwaarden.

Zo moeten alle supporters op voorhand online een ticket kopen. Te allen tijde dient de social distance te worden gerespecteerd. Fans mogen niet staand drinken, één iemand per groep kan aanschuiven om te bestellen. Ze mogen ook geen foto’s of handtekeningen vragen aan spelers en staf en ten slotte worden mondmaskers ten zeerste aangeraden. Het wordt voor de Kustboys de eerste wedstrijd onder de hoede van nieuwe hoofdcoach Alexander Blessin. De Duitser loste in het tussenseizoen de Bosniër Adnan Custovic af.

KVO speelt zaterdag z'n eerste oefenmatch op Varsenare. In samenspraak met de thuisploeg laten we 300 toeschouwers toe, onder strikte coronavoorwaarden. Hiermee stelt KVO alles ih werk om fans & sponsors opnieuw een veilige sfeerbeleving aan te bieden.

👉 https://t.co/qzqmHZXUT7 pic.twitter.com/eYKkXmrcsT KV Oostende(@ kvoostende) link

Nieuwe investeerder op het Kiel

Beerschot stelt vanmiddag een nieuwe investeerder voor. Meer dan waarschijnlijk gaat het om zakenman Philippe Verellen, die aan het hoofd staat van de firma Wolf Oil (met vestiging in het naburige Hemiksem).

Verellen is een persoonlijke vriend van Beerschots voorzitter Francis Vrancken, die eerder aangaf een deel van zijn aandelenpakket van de hand te willen doen. Vrancken heeft/had vijftig procent van de club in handen, de andere vijftig procent van de aandelen is van de Saudische prins Abdullah Bin Mosaad. Vrancken en zijn bedrijf DCA zullen normaal wel nog aan boord blijven, maar het ziet er dus naar uit dat er met Philippe Verellen een derde eigenaar bij komt. Wolf Oil was al cosponsor op het Kiel.

Chaos bij Valencia: technisch directeur stapt op na ontslag trainer

Het is chaos bij Valencia. Enkele uren nadat trainer Albert Celades werd ontslagen, besloot technisch directeur César Sánchez om op te stappen. De 48-jarige Sánchez, oud-keeper van onder meer Valencia, Real Madrid en Valladolid, had de selectie eerder op de dag verteld dat Celades in ieder geval bij de komende wedstrijd nog op de bank zou zitten.

De clubleiding, met miljardair Peter Lim uit Singapore aan het hoofd, had echter geen geduld meer en besloot Celades te ontslaan. De trainer was nog geen jaar in dienst bij Valencia.

Voro Gonzalez mag het seizoen als interim-trainer op de bank bij Valencia afmaken. De oud-speler begint aan zijn zesde termijn als hoofdcoach bij de Spaanse club, voor de vijfde keer op interim-basis. Hij trad in 2008 voor de eerste keer tijdelijk aan na het ontslag van Ronald Koeman.

Celades kwalificeerde zich met zijn ploeg ten koste van Ajax voor de achtste finales van de Champions League. Daarin was Atalanta te sterk. Valencia, de club van keeper Jasper Cillessen, wist sinds de hervatting van de Spaanse competitie na de corona-onderbreking pas één keer te winnen en is afgezakt naar de achtste plaats.