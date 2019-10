Football Talk. U19 van Club onderuit bij Real - Bernabéu lang niet uitverkocht Redactie

01 oktober 2019

15u49

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0

Youngsters van Club Brugge gaan onderuit in Madrid

De U19 selectie van Club Brugge heeft in zijn tweede wedstrijd van de UEFA Youth League niet kunnen stunten op bezoek bij Real Madrid. De Spanjaarden haalden het met 3-0. Juami Latasa opende na 14 minuten de score in het Estadio Alfredo Di Stefano in Madrid. Net voor het half uur verdubbelde de Realspits met zijn tweede de voorsprong. Kort voor affluiten legde Alvaro De Frias de 3-0 eindstand vast.

Op de eerste speeldag hadden de Brugse jongeren voor eigen publiek Galatasaray verslagen met 3-2. Real won toen met 1-2 bij PSG. De Fransen waren veel te sterk voor hun Turkse leeftijdsgenoten. Het werd 1-5 in Istanboel.

Ook de jeugd van KRC Genk neemt deel aan de UEFA Youth League. Woensdagmiddag ontvangen de Limburgers het Italiaanse Napoli. Op de eerste speeldag speelde het jonge Genk 1-1 gelijk bij het Oostenrijkse Red Bull Salzburg. Napoli deed thuis hetzelfde tegen Liverpool.

De poules in de Youth League zijn identiek aan die van het toernooi bij de A-elftallen. Bij de U19 stoot wel alleen de groepswinnaar door naar de achtste finales. De runners-up spelen barrages tegen de winnaars van het kampioenenspoor (waar geen Belgische ploegen aan deelnemen) voor een plaats bij de laatste zestien in de Champions League.

Genk riskeert boete van 2.500 euro voor rookpot in Charleroi

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) wil de landskampioen bestraffen met een boete van 2.500 euro, omdat er een Genkse rookpot ontstoken werd in de tribunes van Sporting Charleroi. “Er bestaat helaas geen mirakeloplossing tegen pyrotechnisch materiaal”, verdedigde de advocaat van de Limburgers zich voor de Geschillencommissie.

Een rookpot in de 61e minuut in het bezoekersvak van het Stade du Pays zonder impact op het wedstrijdverloop. Daarvoor wordt KRC Genk vervolgd. “Elke vorm van pyrotechnisch materiaal, hoe beperkt dan ook, moet uit de stadions geweerd worden. Daar hebben we een duidelijke opdracht voor gekregen. Zowel de Pro League als de KBVB hanteren een nultolerantie”, verklaarde Chris Van den Bossche namens het Bondsparket, dat een boete van 2.500 euro eist.

De advocaat van KRC Genk zette de maatregelen uiteen die de landskampioen neemt tegen pyro, van sensibilisering tot geregelde vergaderingen met supportersverenigingen. “We proberen een voortrekkersrol te spelen binnen de Pro League, maar het blijft moeilijk tegen te gaan. Er bestaat geen mirakeloplossing. Voor thuiswedstrijden lukt het ons aardig, omdat Genk investeerde in camerabewaking. Maar die is er niet of nauwelijks in andere stadions. En dus verplaatst het probleem zich naar uitmatchen. Het is een minimaal aantal supporters dat zich ermee bezighoudt. We proberen dit te bannen, maar onze inspanningen zijn geen garantie dat pyro verdwijnt.”

Genk nodigde de voorbije maand vijf supporters uit om zich te komen verantwoorden voor het gebruik van vuurpijlen in de kampioenenwedstrijd eind vorig seizoen. “We gaan die fans ook sancties opleggen, al is nog niet geweten welke. De identificatie duurt even, maar we verhalen de boetes wel op hen en proberen hen ook een stadionverbod op te leggen”, klinkt het. De Geschillencommissie zal zijn uitspraak in de loop van de week bekendmaken. Genk pleitte voor de vrijspraak. “Of hoogstens de helft van de gevorderde boete, namelijk 1.250 euro.”

Disciplinaire zitting over Brugse derby met een week uitgesteld

Op vraag van zowel Club Brugge als Cercle Brugge is de zitting voor de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) omtrent supportersongeregeldheden tijdens de Brugse derby van 14 september met een week uitgesteld.

De Brugse derby stond enkele weken geleden bol van de incidenten. Een kwartier na de aftrap in het Jan Breydelstadion staken enkele Cercle-fans ostentatief een vlag van de blauw-zwarte buren in brand in het “thuisvak”. Het vuur vernielde enkele zitjes en de brandweer moest de vlammen doven.

Ook de “bezoekende” supporters van Club Brugge lieten zich niet onbetuigd. Zij gooiden een voetzoeker op het veld en staken Bengaals vuur af in de tribunes. Ook uit het Cercle-vak stegen groen-zwarte rookpluimen op. Dat gebeurde in beide kampen eerder al, nog voor de match op gang gefloten was. Brugse spotters hadden nochtans heel wat vuurpijlen in beslag genomen.

Scheidsrechter Nicolas Laforge riep de kapiteins op het matje en liet omroepen om niet meer met vuurwerk te gooien, maar de partij kon naar zijn oordeel wel gewoon voortgezet worden. De ref nam de incidenten net als de match delegate op in zijn rapport, waardoor het Bondsparket over kon gaan tot vervolging. Zeker nu de Pro League strenger wil optreden tegen het gebruik van pyrotechnisch materiaal, mogen de Brugse clubs zich aan zware sancties verwachten.

K V Mechelen vindt drie matchen schorsing te zwaar voor Schoofs

KV Mechelen heeft bij de zitting van de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) gepleit voor een lichtere straf voor Rob Schoofs. “Hoogstens een speeldag schorsing en eentje met uitstel”, vroeg zijn advocaat Thierry Lammar. “Het was namelijk een lichte fout.”

Malinwa bekampte Club Brugge in een uitverkocht AFAS-stadion een uur lang met een man minder. Net voor het halfuur werd Schoofs met rood van het veld gestuurd. De Mechelse middenvelder ging vol voor de bal, maar kwam te laat en plantte zijn studs op de enkel van Diatta. Scheidsrechter Laforge gaf aanvankelijk slechts geel, maar werd teruggefloten door de VAR.

Het Bondsparket vorderde een straf van drie speeldagen schorsing en 3.000 euro boete. Dat vindt KV Mechelen te zwaar. “Schoofs wil niet zwaar uithalen om de fysieke integriteit in gevaar te brengen, maar louter de bal recupereren en beschermen. Er was zeker en vast contact, maar niet van die aard dat Diatta geblesseerd raakte. Schoofs trekt zelfs zijn been nog in om zijn tegenstrever te ontwijken. Diatta kon dan ook probleemloos voort”, aldus meester Lammar. “Het was een fout die correct bestraft werd met de rode kaart, maar geen drie speeldagen schorsing verdient. We zouden hoogstens kunnen leven met een speeldag effectieve schorsing en een met uitstel.”

De Mechelse advocaat haalde nog wat verzachtende omstandigheden aan. “De rode kaart viel in de 29e minuut en dus miste Schoofs al een groot deel van een match. Dat heeft zeker een invloed gehad in het nadeel van KV Mechelen. Daarnaast protesteerde Schoofs niet en heeft hij geen kwalijk verleden. Hij zoekt geen rode kaarten op.”

Schoofs nam zelf kort het woord. “Het was terecht rood, maar ik sta niet bekend als iemand die dat soort fouten maakt. Ik hou van technisch verzorgd voetbal en wilde de bal spelen. Ik had niet de intentie om Diatta te raken. Bovendien was de intensiteit van de tackle niet zo hoog”, aldus de middenvelder, die dinsdag nog zijn sanctie kent. Daartegen kan KV Mechelen nog beroep aantekenen.

Frankfurt, Europese tegenstander van Standard, verliest doelman Trapp

Eintracht Frankfurt kan dit jaar geen beroep meer doen op doelman Kevin Trapp. Hij liep vorige week vrijdag in de competitiewedstrijd tegen Union Berlijn (1-2 winst) een schouderblessure op en moet onder het mes. Trapp blesseerde zich kort voor het einde aan de linkerschouder na een botsing met teamgenoot Makoto Hasebe. De middenvelder liep daarbij een hersenschudding op.

Door het uitvallen van Trapp krijgt tweede keeper Frederik Roennow nu een kans. Die zal dus ook in doel staan in de twee Europa Leagueduels tegen Standard (op 24 oktober in Frankfurt en op 7 november in Luik).

Henrikh Mkhitaryan (Roma) is drie weken buiten strijd

Henrikh Mkhitaryan heeft afgelopen weekend in het competitieduel tegen Lecce een spierblessure in de rechterdij opgelopen. Volgens zijn club AS Rome is de 30-jarige Armeniër drie weken out.

Mkhitaryan moest kort voor affluiten naar de kant in Lecce. Roma won er met 0-1 dankzij een goal van Edin Dzeko op assist van Mkhitaryan.

Door de blessure mist de aanvallende middenvelder de EK-kwalificatiewedstrijden in Liechtenstein (op 12 oktober) en Finland (op 15 oktober). Armenië volgt met 9 op 18 als derde in groep J na Italië (18 op 18) en Finland (12 op 18).

Napoli mist Maksimovic en Hysaj tegen Genk

Napoli is zonder Nikola Maksimovic en Elseid Hysaj op het vliegtuig richting België gestapt. Daar nemen Dries Mertens en co het morgenavond in de Champions League op tegen KRC Genk.

Maksimovic, een vaste waarde centraal achterin, sukkelt met een blessure in de rechterdij. De Serviër werd zondag een kwartier voor tijd vervangen tegen Brescia (2-1 winst). De Albanese rechterflankspeler Hysaj, goed voor een invalbeurt tegen Brescia, heeft een spierblessure.

Napoli won op de eerste speeldag met 2-0 van Liverpool. Genk ging met de billen bloot bij Salzburg (6-2).

Bernabéu lang niet uitverkocht

Wie nog snel naar Madrid kan, hoeft niet te twijfelen. Bernabéu is verre van uitverkocht voor de komst van Club Brugge. Van de 82.000 zitjes zullen er naar schatting maar 55.000 ingenomen zijn. Minstens 3.600 daarvan zijn bestemd voor fans van blauw-zwart. (NP)

Luckassen inzetbaar tegen Charleroi

Dat valt mee. Anderlecht kan tegen Charleroi een beroep doen op Derrick Luckassen. Het bondsparket heeft de Nederlander na zijn uitsluiting op Beerschot in de beker weliswaar één speeldag schorsing opgelegd, maar die gaat pas in vanaf 16 oktober. Luckassen mist zo de thuismatch tegen STVV op 20 oktober, want RSCA is van plan het voorstel te aanvaarden. Normaal gezien moet Vincent Kompany tegen STVV opnieuw fit zijn, dan kan hij het centrale duo vormen met Philippe Sandler. (PJC)

Pellegrini (AS Roma) breekt middenvoetsbeentje

De Italiaanse middenvelder Lorenzo Pellegrini heeft een breukje in het middenvoetsbeen van de rechtervoet opgelopen. Dat maakte zijn club AS Roma bekend. Pellegrini blesseerde zich zondag in de competitiewedstrijd tegen Lecce (0-1 winst). Hij moest toen in 70e minuut worden gewisseld.

De 23-jarige Italiaan gaat vandaag/dinsdag onder het mes. Wanneer hij opnieuw fit zal zijn, is nog afwachten. Vermoedelijk mist de twaalfvoudige international de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Griekenland (op 12 oktober in Rome) en Liechtenstein (op 15 oktober in Vaduz). Italië gaat met 18 op 18 autoritair aan de leiding in groep J.

Costa Rica heeft met Ronald Gonzalez nieuwe bondscoach

De Costaricaan Ronald Gonzalez is dinsdag aangesteld als nieuwe bondscoach van zijn land. Hij volgt in die functie de Uruguayaan Gustavo Matosas op. De 49-jarige Gonzalez is een voormalige verdediger die 65 caps verzamelde. Hij was in het verleden al drie keer interimbondscoach.

Zijn eerste opdrachten worden de wedstrijden tegen Haïti (10 oktober) en Curaçao (13 oktober) in het kader van de Concacaf-competitie. Op langere termijn moet hij het team van aanvoerder Bryan Ruiz (ex-Gent) naar het WK van 2022 in Qatar loodsen. Vorig jaar sneuvelde Costa Rica op het WK in Rusland in de groepsfase.