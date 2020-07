Football Talk. Tweede elftal Bayern kampioen in derde klasse - MLS stelt wedstrijd uit na positieve coronatesten Redactie

04 juli 2020

Ook tweede van Bayern kampioen

In de derde afdeling van Duitsland heeft het tweede elftal van Bayern München zich tot kampioen gekroond. Bayern II verloor op de laatste speeldag op het veld van Kaiserslautern, maar het bleef toch bovenaan staan. Het ging er trouwens vrij spannend aan toe: de eerste vijf teams eindigden op een zakdoek, het verschil tussen kampioen Bayern II en de vijfde bedroeg drie punten. De titel betekent niet dat Bayern II naar de tweede klasse promoveert. Het is reglementair vastgelegd dat tweede teams niet naar de tweede afdeling kunnen stijgen.

MLS stelt wedstrijd uit na positieve testen bij FC Dallas

De Noord-Amerikaanse voetbalcompetitie Major League Soccer (MLS) heeft de wedstrijd tussen FC Dallas en Vancouver Whitecaps uitgesteld. Woensdag bevestigde FC Dallas dat zes spelers positief hebben getest op het coronavirus.

Wanneer de wedstrijd ingehaald wordt, zal binnenkort aangekondigd worden. De hele delegatie van FC Dallas zit nu in quarantaine in het complex van Disney World in Orlando (Florida). Daar hervat de MLS vanaf volgende week woensdag zijn door het coronavirus verstoorde seizoen 2020 met een toernooi dat achter gesloten deuren doorgaat. Na het toernooi wordt het reguliere seizoen voortgezet. De punten behaald in de groepsfase worden in rekening gebracht.

De eerstvolgende match van FC Dallas is nu het duel met Seattle Sounders op 15 juli. De MLS-competitie was op 12 maart amper twee speeldagen ver toen werd beslist het seizoen stop te zetten om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.