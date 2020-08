Football Talk. Twee wedstrijden schorsing voor Fall (Charleroi) - Boateng houdt spierscheur over aan gewonnen CL-finale Redactie

Fall (Charleroi) twee speeldagen geschorst, twee matchen gevorderd voor Teixeira (STVV)

Mamadou Fall kent zijn straf na zijn rode kaart van zaterdag op het veld van OH Leuven. De winger van Charleroi moet twee speeldagen langs de zijlijn toekijken. Daardoor mist Fall de wedstrijden tegen Antwerp (thuis) en Zulte Waregem (uit). De Senegalees moet ook een boete van 2000 euro betalen. Qua veldbezetting zou dat als gevolg kunnen hebben dat Ali Gholizadeh van de linker- naar de rechterflank verhuist, dat Joris Kayembe op links de plaats inneemt van de Iraniër en dat de Bulgaar Ivan Goranov voor het eerst aan de aftrap komt als linksback.

Verder vordert het Bondsparket een schorsing van drie speeldagen - waarvan twee effectief - voor Jorge Teixeira (STVV). De centrale verdediger van de Kanaries pakte net voor de rust tegen KV Oostende een rechtstreekse rode kaart. Naast de schorsing eist het Bondsparket ook een boete van 3000 euro, waarvan 2000 euro effectief. Teixeira ontbreekt zo mogelijk in de matchen tegen Eupen (uit) en Antwerp (thuis), al kan STVV natuurlijk nog in beroep gaan.

Beperkt aantal fans bij Europese supercup eind september

De Europese supercup tussen Champions League-winnaar Bayern München en Europa League-winnaar Sevila zal op 24 september in Boedapest bijgewoond worden door een gelimiteerd aantal toeschouwers. Dat kondigde de UEFA aan. Er wordt gehoopt dertig procent van de Puskas Arena te doen vollopen. Alle andere UEFA-wedstrijden de komende weken zullen nog achter gesloten deuren gespeeld worden.

Voorzitter Aleksander Ceferin gaf aan de Supercup te zien als een soort testcase in coronatijden, waarna de fans ook in andere matchen stilaan terug mogen keren in de stadions.

Fellaini degradeert Dembélé in Belgisch onderonsje in China

Marouane Fellaini en Shandong Luneng hebben een overtuigende 1-5-zege geboekt tegen het Guangzhou R&F van Mousa Dembélé. Fellaini viel bij de rust in, Dembélé werd op het uur vervangen.

Shandong Luneng stond aan de pauze al op een vierdubbele voorsprong na treffers van Jin Jingdao (22.), twee maal Graziano Pelle (34. en 37.) en Liuvy (42.). Na de invalbeurt van Fellaini bij de rust scoorde ook Guo Tianiyu (58.) nog de 0-5. In het slot kon Saba (84.) voor Dembélé en co de eer redden.

In de tussenstand in de Chinese Super League leidt Shandong Luneng in groep A met zestien punten uit zeven duels. Guangzhou R&F is zesde (op acht teams) met zeven punten na zeven wedstrijden.

Het Chinese voetbalseizoen moest normaal starten in februari, maar werd uitgesteld vanwege het coronavirus. De zestien ploegen zijn verdeeld in twee poules. De wedstrijden van groep A gaan door in Dalian, groep B in Suzhou. De spelers verblijven in een bubbel en mogen die tussen de wedstrijden door niet verlaten.

Jérôme Boateng houdt spierscheur over aan gewonnen CL-finale

Jérôme Boateng (Bayern München) heeft een spierscheur opgelopen tijdens de gewonnen finale van de Champions League zondag tegen PSG (1-0). De Duitse verdediger moest zich in Lissabon na 25 minuten laten vervangen. Hij had hulp van twee stafleden nodig om het veld af te strompelen.

Medisch onderzoek wees intussen uit dat Boateng een spier in zijn rechterbovenbeen heeft gescheurd. Tijdens zijn vakantie volgt de 31-jarige verdediger de komende weken een revalidatieprogramma. Voor Bayern start het nieuwe Bundesliga-seizoen op 18 september met een thuiswedstrijd tegen Schalke 04.

Boateng veroverde dit seizoen met zijn club de ‘treble’, net als in 2013. Na het kampioenschap en de beker in eigen land won Bayern München ook de Champions League door Paris Saint-Germain in de finale met 1-0 te verslaan.

Ook tweede competitiematch PSG uitgesteld

Paris Saint-Germain krijgt wat meer tijd om de verloren finale van de Champions League te verwerken. Op verzoek van de club heeft de leiding van de Franse competitie besloten om de wedstrijd tegen RC Lens, die voor komende zaterdag op het programma stond, te verplaatsen naar 10 september.

De Ligue 1 ging afgelopen weekend al weer van start, zonder PSG. De kampioen van Frankrijk speelde zondag in Lissabon de finale van de Champions League tegen Bayern München. De ploeg van trainer Thomas Tuchel verloor met 1-0, door een doelpunt van Kingsley Coman.

PSG begint nu pas na de komende interlandperiode aan de competitie. De titelverdediger loopt dan twee wedstrijden achter op de meeste clubs uit de Ligue 1.

