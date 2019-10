Football Talk. Trebel weer niet in kern, Dimata hervat - Mitrovic en Ricca missen Club-Gent De voetbalredactie

04 oktober 2019



Trebel weer niet in kern, Dimata hervat

Tenzij Frank Vercauteren het anders ziet, zal de terugkeer van Adrien Trebel tot één wedstrijd beperkt blijven. De Fransman mocht op Club Brugge depanneren na weken afwezigheid, maar viel sindsdien telkens naast de selectie. Zo moet hij zich ook voor de verplaatsing naar Charleroi niet melden. Gerkens is er evenmin bij, Amuzu stapt vandaag wel op de bus.

Na een lange revalidatie in Frankrijk is Nany Dimata terug op Anderlecht. De spits, die al maanden out is met blessures aan de knie, heeft gedeeltelijk de groepstraining hervat. Ook werkt hij nog individueel aan zijn herstel. Anderlecht hoopt Dimata te recupereren vanaf de winterstage in januari, al kan hij medisch gezien vroeger fit zijn. (PJC)

Mitrovic en Ricca missen Club-Gent

Nog geen Matej Mitrovic dit weekend tegen AA Gent. Nadat de Kroaat eerder de match op Real met pijn aan de voet aan zich moest laten voorbijgaan, kan hij ook in de topper tegen de Buffalo’s niet aan de slag. Hetzelfde geldt voor Fede Ricca, die dinsdag in de aanloop van de wedstrijd geblesseerd vervangen werd door Sobol. Balanta (spierscheur) zal net als zijn collega’s pas na de interlandbreak zijn rentree kunnen vieren. (TTV)