Football Talk. Trebel niet in Anderlecht-selectie? - Diatta en Dragus in race voor grootste talent van 2019

25 september 2019

Diatta en Dragus in de race voor Golden Boy Award

Club Brugge-winger Krépin Diatta en Standard-spits Denis Dragus maken kans op de op de Golden Boy Award - de prijs voor het grootste talent van 2019. De 20-jarige Senegalees en 20-jarige Roemeen haalden de lijst van 40 kanshebbers. De concurrentie is echter stevig, ook onder andere João Félix (Atlético Madrid), Matthijs de Ligt (Juventus) en Jadon Sancho (Borussia Dortmund) staan op de lijst.

UEFA wil 600.000 bomen in EK-gastlanden planten

De Europese voetbalbond UEFA heeft het plan opgevat om in elk van de twaalf gastlanden voor het EK voetbal van volgend jaar 50.000 bomen te planten. Dat bevestigde UEFA-baas Aleksander Ceferin op een bijeenkomst in de Sloveense hoofdstad Ljubljana. De Europese voetbalbond wil zo een ecologische tegenprestatie leveren voor de milieuvervuiling die met het groots opgezette toernooi gepaard gaat.

Het EK 2020 vindt in twaalf landen plaats, verspreid over heel Europa. Fans zullen dus het vliegtuig moeten nemen om hun nationale ploeg te volgen, wat voor heel wat CO2-uitstoot zorgt. Om die reden wil de UEFA 600.000 bomen planten. “Dat moet de geschatte uitstoot van 405.000 ton CO2 door verplaatsingen van supporters en UEFA-vertegenwoordigers compenseren”, klinkt het.

Het toernooi strijkt zoals geweten niet in België neer. De Rode Duivels hebben hun EK-ticket wel bijna op zak. Een zege volgende maand tegen voetbaldwerg San Marino levert de Belgen altijd een plek op het hoofdtoernooi op.

Trebel niet in selectie?

Van de basis naar de tribune. Op Anderlecht wilde niemand het bevestigen, maar in de wandelgangen circuleert dat Adrien Trebel niet in de selectie zit voor Beerschot. Op Brugge mocht de Franse middenvelder voor het eerst spelen. Toen profiteerde hij van de schorsing van Sambi Lokonga en de blessure van Zulj, maar die twee zijn nu weer beschikbaar. (PJC)

Messoudi geeft aftrap

Mo Messoudi (35) geeft straks de aftrap van Beerschot-Anderlecht. Messoudi - die afgelopen zomer geen contractverlenging meer kreeg bij Beerschot en recent tekende bij amateurclub Lyra-Lierse - was sowieso op het Kiel voorzien als analist voor Sporza. Voor de match zal de middenvelder nu ook worden gehuldigd voor de in totaal dertien jaar dat hij op het Kiel voetbalde.

Antwerp praat met Bolat

Een transfer kwam er deze zomer niet uit de bus voor Sinan Bolat (31), maar Antwerp hoopt na Faris Haroun nu ook voor hem een contractverlenging rond te krijgen. De Turkse doelman ligt nog tot juni vast. Bolat zelf heeft oren naar een verlengd verblijf. Hoe verregaand de gesprekken al zijn en of er al een concreet contractvoorstel uit de bus kwam, is nog niet duidelijk.

Het ziet ernaar uit dat Antwerp-coach Laszlo Bölöni morgen tegen Lokeren enkele wissels plant. Steven Defour mag die wedstrijd mogelijk skippen gezien hij nog niet helemaal fit is. “Drie duels in één week, dat zou erg delicaat zijn. Een B-ploeg? Wij hebben geen B-ploeg.” Mbokani (griep) trainde niet. De Sart raakt niet fit; ook een licht mankende De Laet lijkt niet in aanmerking te komen. (SJH)

Meunier: “Vertrek alleen voor perfecte transfer”

De renaissance van Thomas Meunier. Na vier matchen op de bank startte de Rode Duivel tegen Real en Lyon in de basis. “Al had het door mijn contractsituatie (de overeenkomst van Meunier loopt na dit seizoen af, red.) nog erger kunnen zijn. Ik had zoals Adrien Rabiot op de tribune kunnen belanden.” De flankverdediger staat zelfs open voor een verlengd verblijf in Parijs. “Ik vertrek alleen voor een perfecte transfer. Zo niet, blijf ik waar ik ben. Want ik heb - in tegenstelling tot mijn laatste jaar bij Club - nog niet het gevoel dat ik voldaan ben.” Maar dan moet wel gesproken worden over een nieuwe overeenkomst. Meunier: “De onderhandelingen daarover zijn nog niet opgestart. Maar ik weet dat het snel kan gaan als beide partijen met elkaar door willen. We zullen daar later over praten, nu focus ik me op mijn prestaties.” Te beginnen met de competitiematch vanavond tegen Reims. (VDVJ)

* Tester Vlad Mitrea tekende gisteren een contract voor 2 seizoenen bij Lokeren (met optie op nog twee). (MVS)