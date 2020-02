Football Talk. Transfer Mangala van Standard naar Porto genoemd in grootschalig fraudeonderzoek - Dembélé volgende week geopereerd Voetbalredactie

06 februari 2020

13u55

Bron: Belga 0

Politie Gelsenkirchen onderzoekt racisme bij Schalke-Hertha

De politie in Gelsenkirchen heeft een onderzoek ingesteld naar aanleiding van mogelijk racistische uitingen richting Hertha BSC-voetballer Jordan Torunarigha tijdens het bekerduel met Schalke 04 van dinsdag in Gelsenkirchen. Onder meer trainer Jürgen Klinsmann beklaagde zich na afloop over het gedrag van een deel van de thuisfans richting zijn speler.

Collega’s spraken hun steun uit voor Torunarigha die in de verlenging van het duel, met 3-2 gewonnen door Schalke, met twee keer geel naar de kant moest. Volgens coach Klinsmann speelden de beledigingen uit het publiek daar een grote rol bij. “Hij was opgefokt, de scheidsrechter had dat moeten begrijpen.”

De Duitse voetbalbond en thuisclub Schalke kondigden een onderzoek aan, de politie doet dat nu ook. “Het gaat om een verdenking van belediging. Onderzoek moet uitwijzen wat er precies is gebeurd”, aldus een woordvoerder.

Tijdens de wedstrijd stonden met Benito Raman (Schalke), Dedryck Boyata en Dodi Lukebakio (beiden Hertha) drie Belgen op het veld. Raman viel op het uur in en maakte het winnende doelpunt in de verlengingen.

Dembélé ondergaat in Finland operatie aan de hamstrings

Barcelona-aanvaller Ousmane Dembélé zal volgende week dinsdag in het Finse Turku geopereerd worden aan zijn scheur in de rechterhamstring. Dat maakte de Catalaanse topclub vandaag bekend. Dembélé, die al tien verschillende blessures opliep sinds zijn transfer van Dortmund naar Barcelona in de zomer van 2017, zal waarschijnlijk de rest van het seizoen out zijn.

Barcelona deelde mee dat de duur van zijn onbeschikbaarheid bepaald zal worden na de operatie, maar het lijkt weinig waarschijnlijk dat de Fransman dit seizoen nog in actie komt voor de Blaugrana. Ook het EK met Frankrijk staat zo op de helling.

Indien de 22-jarige buitenspeler de komende vijf maanden niet meer kan spelen, zal Barcelona binnen de Spaanse landsgrenzen een vervanger mogen zoeken. Donderdag werd Getafe-aanvaller Angel Rodriguez in de Spaanse media genoemd als target.

In zijn eerste seizoen bij Barcelona kwam Dembélé tot zeventien wedstrijden in La Liga, vorig seizoen speelde hij 29 competitieduels. Dit seizoen kwam hij in alle competities samen nog maar negen keer in actie, waarin hij goed was voor één doelpunt.

Onderzoek naar grootschalige fraude in Portugees voetbal

Een Portugees voetbalschandaal. Het Openbare Ministerie en de Belastingdienst voeren vijf grootschalige onderzoeken naar belastingfraude en het witwassen van geld. Dat onthult het magazine ‘Sábado’. Clubvoorzitters, makelaars en tientallen voetballers worden onder de loep genomen. Onder meer Porto-voorzitter Pinto da Costa, Benfica-voorzitter Luís Filipe Vieira en Braga-voorzitter António Salvador worden genoemd. Ook de naam Jorge Mendes, een van de bekendste makelaars van de wereld die ook de belangen van Cristiano Ronaldo behartigt, valt in het dossier.

De grootste strafzaak is die naar Pinto da Costa, waarbij minstens vijftien transfers uitgevoerd vanaf het seizoen 2017/18 worden bestudeerd. Daarbij onder andere de overgang van Eliaquim Mangala van Standard naar de Portugese club. Ook onder meer de transfers van Jackson Martínez, Iker Casillas, Radamel Falcao, James Rodríguez, Imbula en Danilo Pereira worden nu tot in de puntjes onderzocht.

Engelse clubs krijgen opnieuw extra weken om te transfereren

De zomermercato in de Premier League sluit dit jaar opnieuw op 1 september. De voorbije twee seizoenen sloot de transfermarkt daags voor de start van de competitie, in de eerste helft van augustus, maar die beslissing wordt teruggedraaid.

“Op een aandeelhoudersvergadering hebben de clubs uit de Premier League besloten een wijziging door te voeren voor het seizoen 2020-2021. De wijziging houdt in dat het traditionele einde weer wordt verschoven naar eind augustus/begin september. De einddatum voor 2020 wordt 17u Britse zomertijd op 1 september (31 augustus 2020 is een Britse verlofdag voor banken)”, meldt de Premier League.

Omdat clubs en trainers klaagden dat spelers nog van team wisselden wanneer het seizoen al was begonnen, beslisten de Premier League-verantwoordelijken in 2017 om de transferdeadline enkele weken te vervroegen. In Engeland hoopte men dat de rest van Europa zou volgen, maar dat gebeurde niet. Gevolg was dat een Engelse club soms alsnog een sterkhouder zag vertrekken na de deadline, maar door het transferverbod geen vervanger meer kon strikken.

Iran stelt Skocic aan als opvolger van Wilmots

De Iraanse voetbalbond heeft donderdag de Kroaat Dragan Skocic aangesteld als nieuwe bondscoach. De 51-jarige Skocic is de opvolger van onze landgenoot Marc Wilmots, die het in december - na nauwelijks een half jaar dienstverband en ondanks nog een contract tot en met het WK van 2022 - voor bekeken hield bij Iran. Wilmots weet zijn vertrek aan het feit dat "de Iraanse bond zijn contractuele verplichtingen niet nakwam".

Skocic was al werkzaam in Iran, als clubtrainer van Sanat Naft. In een verder verleden leidde hij ook twee maal Rijeka, in eigen land, en topclubs uit het Midden-Oosten als Al-Arabi en Al Nassr.

Iran staat in de tweede groepsfase van de WK-kwalificaties in Azië derde in een poule, waarin Irak de leiding heeft. De winnaars van de acht groepen en de vier beste nummers twee gaan door naar de derde kwalificatieronde. De Iraanse selectie bevat met Kaveh Rezaei (Charleroi), Ali Gholizadeh (Charleroi), Omid Ebrahimi (Eupen) en Milad Mohammadi (Gent) enkele spelers uit de Jupiler Pro League.