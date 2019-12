Football Talk. Trainer Groenendijk vertrekt bij kelderploeg ADO Den Haag De voetbalredactie

02 december 2019

Fons Groenendijk heeft zijn functie als hoofdtrainer van ADO Den Haag per direct neergelegd. Hij heeft de clubleiding te kennen gegeven dat het volgens hem beter was om de samenwerking te beëindigen, meldt ADO. Voorlopig neemt assistent-trainer Dirk Heesen over.

"De prestaties zijn dit seizoen slecht en ik had niet het gevoel dat ik dit snel zou kunnen ombuigen", gaf Groenendijk meer uitleg. "Voor de toekomst van ADO Den Haag is het daarom goed als er iets gebeurt. Een frisse wind, met een ander gezicht voor de groep, kan wel iets doen met het team. Daarom denk ik dat dit de juiste keuze is, hoe moeilijk het ook is.”

In februari 2017 werd Groenendijk aangesteld als de opvolger van Zeljko Petrovic. De 55-jarige oefenmeester vond overtuigend de weg omhoog met ADO Den Haag, dat de afgelopen twee seizoenen zelfs de linkerkolom haalde. ADO verloor afgelopen weekend met 4-0 van Heracles en staat in de Eredivisie pas zeventiende (11 punten). Alleen RKC Waalwijk (8 punten) doet slechter.