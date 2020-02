Football Talk. Tottenham verliest Son met armbreuk - Bulgaarse ref die Vormer drie duels schorsing kostte, fluit Roma-Gent Redactie

18 februari 2020

12u48

Bron: Belga 0

Bulgaarse ref die Vormer drie duels schorsing kostte, fluit Roma-Gent

De Bulgaar Georgi Kabakov is door de UEFA aangeduid als scheidsrechter voor de Europa League-ontmoeting van donderdagavond (21u00) in het Stadio Olimpico tussen AS Roma en AA Gent.

De 33-jarige Kabakov stond begin oktober op het veld van Bernabeu toen Club Brugge er verrassend een punt wegkaapte bij Real Madrid (2-2). In die wedstrijd sloot hij in de slotfase Ruud Vormer uit. De Nederlander kreeg later drie matchen schorsing omdat hij Kabakov zou hebben beledigd. Club miste zijn aanvoerder daardoor in een belangrijk deel van de poulefase van de Champions League.

Vormer is donderdagavond ook aan de slag met Club in de heenwedstrijden van de zestiende finales van de Europa League. In Jan Breydel speelt blauw-zwart in de vooravond (18u55) tegen Manchester United. Die match zal worden geleid door de Wit-Rus Aleksei Kulbakov.

Kulbakov (40) floot in het seizoen 2016-2017 de achtste finale in de Europa League tussen Anderlecht en APOEL (1-0) en de groepsmatch Gent-Shakhtar (3-5). Ook Standard had hij al onder zijn hoede, in de play-offs van de Europa League 2015-2016 tegen Molde (2-0).

Tottenham verliest Son met armbreuk

Tottenham zal het een tijdje zonder zijn Zuid-Koreaanse smaakmaker Heung-Min Son moeten stellen. De 27-jarige winger heeft een armbreuk opgelopen, zo laten de Spurs weten.

Son is dit seizoen goed voor 16 goals en 9 assists in 32 wedstrijden. Zondag scoorde hij nog twee keer voor de ploeg van Mourinho op het veld van Aston Villa. In die wedstrijd liep hij de blessure op. De ploegmaat van Toby Alderweireld en Jan Vertonghen ondergaat binnenkort een operatie aan de rechterarm en zal daarna “een aantal weken” moeten revalideren. Tottenham staat voorlopig vijfde in de Premier League met 40 punten uit 26 matchen.

Injury update on Heung-Min Son. Tottenham Hotspur(@ SpursOfficial) link

Proximus League - Mpati (Lokeren) riskeert een speeldag schorsing, ploegmaat Beridze vier

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag een speeldag schorsing en 500 euro boete voorgesteld als minnelijke schikking voor Lokeren-verdediger Tracy Mpati, die zondag op de 26e speeldag in 1B rechtstreeks werd uitgesloten. Zijn ploegmaat Giorgi Beridze riskeert vier speeldagen en 2.000 euro boete wegens natrappen.

Net voor het halfuur werd de rechtsback van het veld gestuurd, nadat hij de doorgebroken Virton-spits Soumaré had neergehaald. Helemaal in het slot incasseerde ook Beridze een rode kaart. De spits van Lokeren dribbelde zich vast en trapte uit frustratie tegen het been van Glenn Claes. De rode lantaarn in de Proximus League verloor de partij op Daknam met 0-2.

Indien Sporting Lokeren zich neerlegt bij de strafmaat voor Mpati, mist de Brusselaar de verplaatsing naar Roeselare van komende zaterdag. Voor Beridze staan de laatste competitiewedstrijden en de eerste twee duels van de play-downs op de wip. De Waaslanders beslissen dinsdag of ze de sancties aanvaarden.