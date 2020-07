Football Talk. Tot eind augustus hoogstens 5.000 fans in Franse stadions - CONCACAF sleutelt drastisch aan kwalificaties voor WK 2022 Voetbalredactie

28 juli 2020

Moeskroen klopt RWDM in oefenpot met 2-1

Moeskroen heeft dinsdag een oefenwedstrijd gewonnen tegen RWDM. De Henegouwers haalden het in eigen stadion met 2-1. Beni Badibanga (14.) opende vroeg de score, waarna Agim Zeka (70.) in de tweede periode de 2-0 nette. RWDM, dat volgend seizoen uitkomt in de Proximus League, milderde via Wester (80.). Nadien bleven treffers uit. Zaterdag speelt Moeskroen zijn volgende oefenpartij. Dan zakt Union naar Le Canonnier af.

90+3' | 2-1 | #REMRWDM | Fin de la rencontre entre l'@excelmouscron et @RWDMolenbeek. Deuxième VICTOIRE consécutive pour le Royal Excel Mouscron !



⚽️ 14’ Badibanga

⚽️ 70’ Zeka

⚽️ 80’ Wester



Prochain RDV: le samedi 1 août à 11H00 🆚 @UnionStGilloise au Canonnier (huis clos)

Tot eind augustus hoogstens 5.000 fans in Franse stadions

De Franse regering heeft beslist om zeker tot eind augustus met maximaal 5.000 fans in de stadions te voetballen. Lokale overheden mogen dat aantal, als de gezondheidssituatie het toelaat, wel optrekken.

Sinds 11 juli, de dag waarop er een einde kwam aan de op 24 maart afgekondigde noodtoestand in Frankrijk, zijn in de stadions weer maximaal 5.000 fans welkom. Afgelopen vrijdag woonden 2.800 supporters de finale van de Coupe de France tussen Paris Saint-Germain en Saint-Etienne bij.

De Franse profclubs hoopten dat het aantal fans dat naar de stadions mag komen in de loop van de zomer zou stijgen, maar de Franse regering staat op de rem. De limiet blijft op 5.000 staan, omdat het coronavirus in het land weer aan kracht wint. De toeschouwers moeten de hele tijd blijven zitten en er geldt mondmaskerplicht.

De Franse voetbalcompetitie werd eind april tien speeldagen voor het einde stopgezet. Paris Saint-Germain werd tot kampioen uitgeroepen. In de vier andere grote competities in Europa (Engeland, Spanje, Italië en Duitsland) werd het seizoen wel weer hervat.

CONCACAF sleutelt drastisch aan kwalificaties voor WK 2022

De CONCACAF, de voetbalbond voor Noord-Amerika, Centraal-Amerika en de Caraïben, heeft zijn kwalificatieformat voor het WK van 2022 in Qatar aangepast. De CONCACAF neemt de maatregel vanwege de coronacrisis, die de voetbalkalender fors overhoop gooit.

Volgens het nieuwe format zijn toplanden Mexico, de Verenigde Staten, Costa Rica, Jamaica en Honduras meteen zeker van een stek in de derde en laatste voorronde. Zij krijgen daarin het gezelschap van drie landen, die overblijven na twee voorrondes waar in totaal dertig teams aan deelnemen.

De dertig teams worden in de eerste voorronde opgedeeld in zes groepen van vijf. Deze duels staan in oktober en november van dit jaar op de agenda. Alleen de zes poulewinnaars stoten door naar de tweede voorronde, waar ze elkaar in drie barragewedstrijden in maart volgend jaar in de ogen kijken. De drie winnaars hiervan plaatsen zich tot slot voor de laatste voorronde en vervoegen daarin dus Mexico, de Verenigde Staten, Costa Rica, Jamaica en Honduras.

De laatste voorronde is voorzien tussen juni 2021 en maart 2022. De acht landen treffen elkaar in een thuis- en uitwedstrijd. De eerste drie teams pakken een WK-ticket voor Qatar, de vierde moet naar de intercontinentale barrages.