Football Talk. Toronto verliest zonder Ciman en Pozuelo van San Jose

Toronto verliest zonder Ciman en Pozuelo van San Jose

27 mei 2019

09u24

Toronto FC heeft in de Amerikaanse Major League Soccer een 1-2 nederlaag geleden tegen San Jose Earthquakes. Laurent Ciman bleef 90 minuten op de bank bij de thuisploeg, die het zonder de geschorste Alejandro Pozuelo moest doen.

De Canadezen kwamen na 28 minuten weliswaar op voorsprong langs Richie Laryea, maar met twee doelpunten, elk in een helft, bezorgde Chris Wondolowski (37 & 81) de bezoekers alsnog de drie punten.

Met 17 punten na dertien wedstrijden is Toronto voorlopig zevende in de Eastern Conference.