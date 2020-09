Football Talk. Toch vier weken effectief voor Ngadeu (AA Gent), Bongonda (Racing Genk) moet twee weken toekijken Redactie

16 september 2020

15u12 2

Zware straf voor Ngadeu

Het Disciplinair Comité van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft woensdag vijf speeldagen schorsing, waarvan vier effectief, opgelegd aan verdediger Michael Ngadeu van AA Gent omwille van zijn rode kaart afgelopen speeldag tegen Eupen. De Kameroener van de Buffalo’s moet ook een boete van 4.500 euro betalen.

Ngadeu is daardoor geschorst voor de competitiewedstrijden in de Jupiler Pro League tegen Moeskroen (19 september), OHL (26 september), Beerschot (4 oktober) en Cercle Brugge (17 oktober). AA Gent kan wel nog in beroep gaan tegen de sanctie bij de Disciplinaire Raad van de KBVB. Die komt vrijdag samen.

Ngadeu krijgt de zware straf voor zijn rode kaart van afgelopen speeldag in Eupen. In de Oostkantons werd de Kameroense verdediger uitgesloten in de 73ste minuut na een opstootje met Eupen-verdediger Jordi Amat vlak voor een vrije trap. Hij gaf een duw aan Amat, gevolgd door nog meer duw- en trekwerk, en een kopstoot.

Beslissing van het Disciplinair Comité voor het Profvoetbal: Michael #Ngadeu (@KAAGent) 5 w. schorsing vanaf 18.09.2020, waarvan 4 w. effectief en 1 w. met uitstel t.e.m. 17.09.2021 + € 4.500 boete Royal Belgian FA(@ RoyalBelgianFA) link

Meer dan 150 voetbalbonden kloppen bij FIFA aan voor extra financiële hulp

Meer dan 150 nationale voetbalbonden hebben al gebruik gemaakt van het steunfonds van de FIFA om de coronacrisis te bekampen. Dat heeft de Wereldvoetbalbond laten weten.

De FIFA maakte enkele maanden geleden bekend met extra financiële steun voor de nationale voetbalbonden over de brug te komen. De Wereldvoetbalbond maakte zo 1,5 miljard dollar (1,28 miljard euro) vrij om de 211 bij de FIFA aangesloten federaties met subsidies en leningen te kunnen helpen. Daar maakten nu dus al meer dan 150 bonden gebruik van, bevestigde Olli Rehn, voorzitter van het FIFA-bestuurscomité dat zich met de coronacrisis bezighoudt. Daarbij zijn ook vier continentale organisaties.

De FIFA schoot de nationale bonden eerder in april al te hulp. De 211 landen kregen toen gezamenlijk 150 miljoen dollar. Dat ging om geld dat aanvankelijk bedoeld was voor toekomstige projecten, maar onmiddellijk ter beschikking werd gesteld om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden.

Racing Genk weigert schorsingsvoorstel voor Bongonda

Genk-aanvaller Théo Bongonda heeft een schorsing van drie speeldagen, waarvan twee effectief, en een boete van 2.500 euro gekregen voor zijn rode kaart afgelopen speeldag op het veld van Beerschot. Dat besliste de Disciplinaire Raad van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) woensdag.

Clubadvocaat Jochem Martens en Bongonda verweerden zich woensdagochtend tegen de vier speeldagen schorsing (waarvan drie effectief) en 3.500 euro boete (waarvan 3.000 euro effectief) die bondsprocureur Ebe Verhaegen eiste naar aanleiding van de rode kaart. Die kreeg Bongonda halverwege de tweede helft wegens een armbeweging richting de opzittende Frédéric Frans.

Meester Martens hoopte op hoogstens een voorwaardelijke schorsing, maar zover kwam het niet. Bongonda is geschorst voor de thuiswedstrijden tegen KV Mechelen (20 september) en KV Oostende (28 september), al kan KRC Genk wel nog beroep aantekenen bij de Disciplinaire Raad van de KBVB. Die komt vrijdag samen.

Het Disciplinair Comité maakt het vonnis in de loop van vandaag bekend. Daartegen is nog beroep mogelijk. Moeskroen zal overigens niet met Jean Onana voor het Disciplinair Comité verschijnen. De Henegouwers aanvaardden het schikkingsvoorstel (drie speeldagen schorsing (waarvan twee effectief) en 2.500 euro boete (waarvan 2.000 euro effectief)) voor de middenvelder, die daardoor de thuiswedstrijd tegen AA Gent (19 september) en Charleroi (27 september) mist.

Samenvatting Beerschot-KRC Genk:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.