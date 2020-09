Football Talk. Titelverdediger Man City en Liverpool, met scorende Origi, stoten door in League Cup Redactie

24 september 2020

22u47 0

Titelverdediger Manchester City en Liverpool, met scorende Origi, stoten door in League Cup

Manchester City blijft in de running om zichzelf op te volgen als winnaar van de League Cup. De Citizens versloegen tweedeklasser Bournemouth in de derde ronde met 2-1.

Guardiola startte met een B-elftal en daarin tekende Liam Delap voor de 1-0 na achttien minuten. Na de snelle gelijkmaker van Bristol zorgde Phil Foden een kwartier voor tijd voor de zege van City. Kevin De Bruyne was toen al ingevallen. In de achtste finales neemt City het op tegen Burnley.

Kampioen Liverpool won, met Divock Origi in de basis, met 2-7 op het veld van derdeklasser Lincoln City. Origi legde de eindstand vast. De Reds staan in de volgende ronde tegenover Arsenal.

In de derde wedstrijd van de avond versloeg Aston Villa, zonder Björn Engels, tweedeklasser Bristol City met 0-3. Nu wacht Stoke City, ook een team uit de Championship.

UEFA voorziet extra interland in maart en september 2021

De nationale ploegen zullen tijdens de interlandonderbreking van maart en september 2021 geen twee maar drie wedstrijden spelen. Dat maakte de UEFA donderdag bekend na afloop van een Uitvoerend Comité in Boedapest.

De UEFA laat in maart en september 2021 niet alleen wedstrijden met inzet afwerken, maar staat ook toe dat landen dan hun uitgestelde oefenwedstrijden van in maart en september 2020 spelen. Ook in oktober en november van dit jaar staan er al interlandbreaks van drie wedstrijden op het menu. België bijvoorbeeld ontvangt op 8 oktober Nieuw-Zeeland voor een vriendenwedstrijd, om daarna op 11 en 14 oktober naar Engeland en IJsland te trekken voor de Nations League.

In november werken de Rode Duivels een gelijkaardig drieluik af. Op 11 november ontvangen ze Zwitserland voor een oefenpot, op 15 en 18 november komen Engeland en Denemarken over de vloer in de Nations League.

UEFA heeft ook de data vastgelegd voor de Final Four van de Nations League. De halve finales worden gespeeld op 6 en 7 oktober 2021, de kleine finale en de finale op 10 oktober 2021. Italië, Nederland en Polen zijn kandidaat om de Final Four te organiseren. Oorspronkelijk stond de eindfase al in juni 2021 gepland, maar dan vindt het uitgestelde EK voetbal plaats.

Valcke en Al-Khelaïfi kennen verdict FIFA-schandaal op 30 oktober

Jérôme Valcke, de voormalige nummer twee van de FIFA, en Nasser Al-Khelaïfi, voorzitter van beIN Media en PSG, kennen op 30 oktober het verdict van het Zwitserse parket in de zaak naar corruptie bij de FIFA.

Het proces is donderdag afgrond. Het parket eiste eerder deze week al een gevangenisstraf van drie jaar voor Valcke en 28 maanden voor Al-Khelaïfi. De twee worden beschuldigd van corruptie bij de verdeling van tv-rechten voor verschillende wereldkampioenschappen voetbal.

Als de twee effectief worden veroordeeld, gaat het om de twee eerste gevangenisstraffen op Europese bodem in de verschillende internationale voetbalschandalen, nadat in de Verenigde Staten al verschillende Zuid-Amerikaanse voetbalbobo’s werden veroordeeld.

Spelers van Mainz trainen opnieuw

De spelers van Bundesligaclub Mainz hebben donderdag opnieuw getraind. Woensdag staakten de spelers als protest tegen de beslissing van de sportieve staf om aanvaller Adam Szalai uit de A-kern te zetten. Mainz is de club van onze landgenoot Dimitri Lavalée. Szalai blijft intussen wel "om sportieve redenen" buiten het eerste elftal.

Vorig weekend verloor Mainz hun eerste competitieduel met 3-1 bij RB Leipzig. Szalai hoorde toen al niet meer bij de groep.

Komend weekend staat een duel met Stuttgart op het programma.

Jorge Costa (ex-Standard) wordt bondscoach in Equatoriaal-Guinea

De Portugees Jorge Costa is donderdag aangesteld als nieuwe bondscoach van Equatoriaal-Guinea. Hij vervangt de Fransman Sébastien Migné. Die werd in april na een half jaar ontslagen.

De 48-jarige Costa moet de “Nzalang” plaatsen voor de Africa Cup van volgend jaar in Kameroen. Hij debuteert op 12 oktober in het oefenduel tegen Turkije.

Costa deed als bondscoach al ervaring op in Gabon in 2014. De voormalige international heeft ook een verleden in België. In 2006 droeg de oud-verdediger het shirt van Standard.