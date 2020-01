Football Talk. Tielemans en Praet flitsen nog niet in 2020 bij Leicester - Meunier helpt PSG met snelle assist Redactie

08 januari 2020

Magere draw Leicester City in Carabao Cup

Leicester zal nog moeten zwoegen voor een plaatsje in de finale van de League Cup. The Foxes bleven in de heenmatch steken op een 1-1 gelijkspel tegen Aston Villa. De Belgen speelden geen hoofdrol. Dennis Praet bleef aan de rust om tactische redenen in de kleedkamer. Tweede keer in een maand dat hem dat overkomt. Hij vindt maar moeizaam zijn weg. Youri Tielemans zoekt na een zware kerstperiode naar zijn tweede adem. Het is allemaal wat minder flitsend dan in oktober en november. Hij mocht een kwartier voor het eind naar de kant. Bjorn Engels ontbrak bij Aston Villa. Na een veelbelovende start is hij in het sukkelstraatje beland.

Leicester of Aston Villa nemen het in de finale van de Carabao Cup zonder ongelukken op tegen Man City, dat Man United dinsdag een tik uitdeelde. (KTH)

Meunier helpt PSG met snelle assist

Paris Saint-Germain heeft zich met een forse 6-1 zege tegen Saint-Étienne geplaatst voor de halve finales van de Coupe de la Ligue in Frankrijk. Absolute uitblinker bij de landskampioen was de van Inter gehuurde Mauro Icardi met drie doelpunten, waarvan de eerste op aangeven van Thomas Meunier. De klok in het Parc des Princes gaf aan dat er toen pas 1 minuut en 50 seconden gespeeld was. Toen de bezoekers op het halfuur met een man minder voort moesten na de uitsluiting van Wesley Fofana, stonden ze helemaal voor een onmogelijke opdracht. Ook Neymar en Kylian Mbappé vonden de weg naar de netten, doelman Jessy Moulin scoorde een owngoal voor Saint-Étienne, dat in de 71ste minuut via Yohan Cabaye kon minderen tot 6-1. PSG, Lyon, Lille en Reims zijn de halvefinalisten.

Ook Denayer en Lyon plaatsen zich

Ook Olympique Lyon heeft zich geplaatst voor de halve finales van de Coupe de la Ligue na 3-1-winst tegen Stade Brest. Moussa Dembélé opende in de 19e minuut de score voor Lyon. Kort na de hervatting maakte Houssem Aouar de 2-0. Samuel Grandsir maakte het in de 85e minuut weer spannend, maar in extra tijd zorgde de Braziliaan Jean Lucas voor de definitieve beslissing: 3-1. Rode Duivel Jason Denayer speelde de hele wedstrijd centraal achterin bij de thuisploeg, die via de bekercompetitie Europees voetbal hoopt af te dwingen. Halfweg de competitie staat Lyon immers pas op de twaalfde plaats in de Ligue 1.

Dinsdag plaatste het Stade Reims van Thomas Foket zich al voor de halve finales, na winst op strafschoppen tegen bekerhouder Straatsburg, waarbij doelman Matz Sels de hele wedstrijd op de bank bleef. In de overige kwartfinales staat Lille tegenover Amiens en neemt PSG het op tegen Saint-Étienne.

Lukas Podolski denkt na over terugkeer naar FC Keulen

Nu zijn contract bij het Japanse Vissel Kobe na 2,5 jaar afgelopen is, denkt de Duitse voormalige international Lukas Podolski ernstig na over een terugkeer naar zijn jeugdclub FC Keulen, zo maakte hij bekend bij televisiezender RTL-ntv. Het is evenwel nog onduidelijk of Podolski een terugkeer als speler voor ogen heeft, dan wel in een andere functie binnen de club. “Wat vaststaat, is dat er gepraat zal worden met de bestuurders”, vertelt Podolski. “Het wordt nog afwachten, maar ik heb altijd gezegd dat ik deze club zou willen helpen.”

Voor de 34-jarige Podolski is FC Keulen de club waar het voor hem allemaal begon. Hij doorliep er vanaf z’n tiende de jeugdreeksen, alvorens er eind 2003 in het eerste elftal te debuteren. In 2006 trok hij naar Bayern en drie jaar later zou hij al een eerste keer terugkeren naar zijn jeugdliefde, om er tot 2012 te blijven. Nadien ging het over Arsenal (2012-2015), Inter Milaan (2015) en Galatasaray (2015-2017) naar Kobe, waar hij het laatste halfjaar ploegmaat was van Rode Duivel Thomas Vermaelen. Podolski nam er afscheid met winst in de Beker van de Keizer. In maart 2017 hield hij het met 130 caps op de teller voor bekeken als Duits international. In 2014 won hij de Wereldbeker met de Mannschaft.

Lazio krijgt 20.000 euro boete na racisme richting Balotelli

Lazio Roma moet een boete van 20.000 euro betalen nadat een deel van de Romeinse aanhang zondag tijdens de verplaatsing naar Brescia Mario Balotelli racistische leuzes toeriep. Dat heeft de disciplinaire commissie van de Italiaanse voetbalbond laten weten.

In de eerste helft had de scheidsrechter na klachten van Brescia-spits Balotelli over spreekkoren de voetbalmatch even stilgelegd, zodat de stadionomroeper kon aanmanen tot kalmte. Net daarvoor hadden enkele Lazio-fans zich schuldig gemaakt aan racistische kreten aan het adres van ‘Super Mario’.

Lazio distantieerde zich nadien. “Lazio veroordeelt dergelijke wangedrag nogmaals en zal iedereen die het imago van onze voetbalclub en -ploeg schaadt, vervolgen”, klonk het toen.

In het Italiaanse voetbal is racisme aan de orde van de dag. Zo imiteerden Cagliari-fans oerwoudgeluiden in de richting van Rode Duivel Romelu Lukaku van Inter. Vooral Lazio bouwde de voorbije maanden een slechte reputatie op, onder meer door fascistische groeten te brengen en voetballers Franck Kessié en Tiemoué Bakayoko racistisch te bejegenen.

Ex-speler van Juventus en Real Sociedad beschoten in Griekenland

De Servische ex-spits Darko Kovacevic (46) is aan de dood ontsnapt in Griekenland. Kovacevic, ex-speler van onder meer Real Sociedad, Juventus, Lazio en Olympiakos, werd voor zijn huis in Athene beschoten door twee mannen. De voormalige aanvaller werd volgens plaatselijke media niet geraakt, maar hij verwondde zich wel licht toen hij de kogels probeerde te ontwijken. De wagen waarin de daders zich verplaatsten, werd later uitgebrand teruggevonden. Waarom ze Kovacevic viseerden, is voorlopig niet duidelijk.