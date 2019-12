Football Talk. Thorup ging Club scouten: “Zag dat Brugge kwetsbaar kan zijn” - Cuesta fit voor duel tegen Anderlecht De voetbalredactie

21 december 2019

Jess Thorup ging Club Brugge donderdagavond nog bekijken op Anderlecht. “Ik zag een sterk Brugge, met veel vertrouwen en veel kwaliteit”, zegt de coach van AA Gent. “Maar ik zag ook dat ze een kwartier voor rust wat controle verloren, zonder dat Anderlecht kansen afdwong. Anderlecht vond toen ruimte en zette druk, toen zag je toch dat Club kwetsbaar kan zijn. Maar het belangrijkste is dat wij zondag ons spel spelen, op ons beste niveau. Brugge is een machine, maar het is aan ons om te tonen dat we met de besten kunnen strijden. Brugge heeft een paar sleutelspelers, maar die gaan we als team aanpakken. Mandekking? Neen, het is geen handbal, maar voetbal. Veel mensen hopen wellicht dat wij de competitie zondag wat spannend kunnen maken. Wij geloven alvast in onze kansen.” Jonathan David is weer present na de begrafenis van zijn moeder en wordt zondag op het veld verwacht. (RN)

Cuesta fit, elleboogproblemen voor Coucke

Maarten Vandevoordt verdedigt morgen het Genkse doel op Anderlecht. Gaëtan Coucke trainde de laatste dagen niet wegens elleboogproblemen, hij zit wel op de bank tegen paars-wit. Carlos Cuesta is dan weer volledig verlost van zijn hamstringproblemen en wordt in de basis verwacht. (KDZ)