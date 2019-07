Football Talk. Thorgan Hazard ontbreekt bij Dortmund - Evra zet punt achter carrière - Limbombe scoort voor Genk, Club én Standard De voetbalredactie

29 juli 2019

12u02 0

Patrice Evra zet punt achter carrière

Patrice Evra hangt zijn voetbalschoenen definitief aan de haak, zo maakte de 38-jarige Franse linksachter maandag bekend in een interview met de Italiaanse krant La Gazzetta dello Sport.

De 81-voudige Franse voormalige international zat al sinds mei vorig jaar zonder club, toen zijn aflopende contract bij West Ham United niet verlengd werd. Evra was er maar enkele maanden actief. In november 2017 zag hij zijn contract bij Olympique Marseille ontbonden worden, nadat hij tijdens de opwarming van de Europa League-wedstrijd bij Vitoria Guimaraes slaags was geraakt met een supporter van zijn eigen team. Vervolgens keerde hij terug naar de Premier League, maar dat werd dus met slechts vijf officiële optredens ook geen doorslaand succes.

De linksachter, in zijn jeugd nog even actief bij PSG, speelde tijdens zijn carrière in Italië voor Marsala (1998-1999), Monza (1999-2000) en Juventus (2014-2017), in Frankrijk voor Nice (2000-2002), Monaco (2002-2006) en Marseille (2017) en in Engeland voor Manchester United (2006-2014) en West Ham (2018). Zijn glorieperiode kende hij bij United, waar hij onder Alex Ferguson onder meer vijf landstitels, de Champions League en het WK voor clubs won. De in Dakar geboren Evra was als 81-voudig Frans international actief op de WK’s van 2010 en 2014 en de EK’s van 2008, 2012 en 2016.

Thorgan Hazard ontbreekt bij Dortmund op training

Borussia Dortmund heeft deze ochtend in het Zwitserse kuuroord Bad Ragaz getraind zonder Thorgan Hazard. De Rode Duivel, die deze zomer overkwam van Borussia Mönchengladbach, blesseerde zich zaterdag in het oefenduel van de Borussen tegen Udinese (4-1 zege) en werd al na twaalf minuten vervangen. Om welke blessure het gaat, is niet bekend.

Naast Hazard ontbraken ook doelman Roman Bürki en een andere nieuwkomer, de van Leverkusen overgekomen Julian Brandt. Een woordvoerder van Dortmund liet echter weten dat alle drie de spelers op korte termijn terug op het trainingsveld verwacht worden.

De 26-jarige Hazard is een van de topaankopen van Dortmund. Met hem in het team hopen de Borussen dit seizoen steviger weerwerk te bieden aan het schijnbaar ongenaakbare Bayern München. Dortmund leek vorige jaargang even op weg naar de Duitse titel, maar finaal ging de Beierse ploeg toch weer met de triomf lopen.

Vossen en Rezaei (geblesseerd?) in tribune

Philippe Clement achtte hen beiden fit genoeg voor de trip naar Beveren, toch belandden Jelle Vossen én Kaveh Rezaei allebei - samen met Peres - op de hoofdtribune van de Freethiel. Is er überhaupt nog toekomst bij Club voor het spitsenduo, dat in de pikorde door Okereke, Openda en wellicht ook Schrijvers wordt voorafgegaan? Beiden hebben een matig tot slechte voorbereiding achter de rug waarin ze net als vorig seizoen niet konden overtuigen. Afwachten of één van hen - die op zich volgens Club niet overbodig zijn - nog andere oorden opzoekt. Opvallend: na de wedstrijd riep fysiektrainer Eddie Rob alle invallers terug op het veld. Voor Amrabat, Cools, Kossounou, Schrijvers, Openda en Vlietinck was er nog een pittig loopnummer voorzien. (TTV)

Limbombe derde die scoort voor Genk, Club én Standard

Scoren voor Racing Genk, Club Brugge én Standard? Anthony Limbombe voegde zich zaterdagavond bij Koen Daerden en Marc Schaessens. Een kap naar binnen en mooi binnengelegd. De doodsteek voor Cercle in blessuretijd. Limbombe startte als invaller aan de match. “Op training zie je dat één of twee dagen op voorhand”, aldus de flankaanvaller. “De trainer beslist wanneer ik moet komen. Hij weet heel goed wanneer hij mij moet zetten. Ik laat het over aan hem. De coach en ik begrijpen mekaar. Ik weet wat hij van mij vraagt. Kijk: ik ben heel blij met mijn eerste doelpunt. Maar het belangrijkste is de overwinning. Hopelijk wordt het een mooi seizoen.” (FDZ)

Viitorul wint ook met half reserventeam

Viitorul Constanta mag dan al 6-3 om de oren gekregen hebben in de heenwedstrijd tegen AA Gent, in de Roemeense competitie blijft het team van Gheorghe Hagi het goed doen. Op de derde speeldag bracht Hagi tegen Hermannstadt slechts vijf spelers aan de aftrap die ook in Gent in de basis stonden, maar ook met een half reserventeam won Viitorul met 3-2. Verdediger Tiru, die ook in Gent twee keer scoorde, zorgde voor 1-0, De Oliveira verdubbelde de score. Hermannstadt scoorde twee keer tegen, Ciobanu maakte de winninggoal. Viitorul blijft met 9 op 9 op kop. (RN)