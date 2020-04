Football Talk. Thomas Müller verlengt tot 2023 bij Bayern München Redactie

07 april 2020

11u27

Müller verlengt tot 2023 bij Bayern München

Thomas Müller heeft zijn handtekening gezet onder een nieuw contract tot 2023 bij Bayern München. De 30-jarige aanvaller is een jeugdproduct van de Duitse recordkampioen.

Hij won met Bayern al onder meer acht landstitels, vijf Duitse bekers en (alle drie in 2013) de Champions League, het WK voor clubs en de Europese Supercup. Dit seizoen heeft Müller met zes goals en zestien assists opnieuw een groot aandeel in de leidersplaats van Bayern in de Bundesliga.

"Lieve fans, ik blijf tot 2023 bij Bayern", zegt Müller, die in 2014 met Duitsland wereldkampioen werd, in een videoboodschap op Twitter. "Het zijn zware tijden, maar de club en ik blijven samen. Ik ben heel blij en hopelijk kunnen we snel weer voetballen."

De Bundesliga ligt door de coronacrisis stil sinds half maart en er wordt zeker niet voor 1 mei hervat. Sinds maandag traint Bayern weer in kleine groepjes.

Union haalt topschutter uit Duitse derde klasse

1B-club Union heeft de Duitse aanvaller Deniz Undav (23) aangetrokken. Hij komt transfervrij over van SV Meppen, waarvoor hij dit seizoen veertien competitiedoelpunten maakte en zo topschutter werd in de (door de coronacrisis stilgelegde) derde Bundesliga. Undav verbond zijn lot aan Union voor drie seizoenen, met een seizoen extra in optie. Voor de Brusselaars is de aanvaller de eerste aanwinst met het oog op volgend seizoen.

