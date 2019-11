Football Talk. Thierry Henry nieuwe coach van Montréal Impact - Emenike nu al weg bij Westerlo De voetbalredactie

14 november 2019

14u30 1

Thierry Henry naar Canada

MLS-club Montréal Impact heeft donderdag Thierry Henry aangesteld als nieuwe hoofdcoach. De 42-jarige Fransman ondertekende een contract voor twee seizoenen, met een optie op nog een derde seizoen. Olivier Renard, sportief directeur bij Montréal Impact, hielp mee zijn komst tot stand brengen. Henry wordt maandag officieel voorgesteld aan de pers.

“We zijn enorm blij met de komst van Henry”, reageerde Renard op de clubwebsite. “Hij is een jonge en dynamische trainer en kent de MLS al erg goed (Henry speelde 4,5 jaar in de Verenigde Staten, red.). Hij bezit alle kwaliteiten die we zoeken. Deze aanstelling, twee maanden voor de start van onze voorbereiding in januari, geeft ons de kans samen de nieuwe coach een kwaliteitsvolle selectie op de been te brengen.”

Thierry Henry wordt beschouwd als één van de beste Franse voetballers aller tijden. De gewezen aanvaller van Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona en de New York Red Bulls won nationale titels in Frankrijk, Engeland en Spanje en de Champions League in 2009 met Barcelona. Met Frankrijk werd hij in 1998 en 2000 achtereenvolgens wereld- en Europees kampioen.

Zijn trainerscarrière begon Henry tussen de zomers van 2016 en 2018 bij de Rode Duivels. Hij was er assistent van bondscoach Roberto Martinez en droeg bij aan de bronzen medaille die de Duivels veroverden op het WK in Rusland. Na dat WK vertrok Henry om in oktober 2018 T1 te worden bij Monaco. Daar kreeg hij het zinkende schip niet rechtgetrokken en werd na drie maanden opnieuw ontslagen.

Montréal Impact, de ex-club van Laurent Ciman, kende het voorbije seizoen een teleurstellende campagne. Het Canadese team werd negende in de Eastern Conference van de MLS en kon zich zo niet plaatsen voor de play-offs.

Westerlo verbreekt contract met gewezen topspits Emenike al na minder dan twee maanden

1B-club Westerlo heeft vandaag meegedeeld een einde te hebben gemaakt aan de samenwerking met aanvaller Emmanuel Emenike. De 32-jarige Nigeriaan streek half september met de nodige adelbrieven neer in ‘t Kuipke, maar kwam slechts tot 149 minuten, verspreid over vijf wedstrijden, voor de Kemphanen. Scoren deed hij niet.

“Emmanuel Emenike en KVC Westerlo hebben in onderling overleg besloten hun samenwerking te beëindigen”, legde de club uit in een persbericht. “Ondanks de vele geleverde inspanningen die partijen in de beste verstandhouding leverden, kon de speler niet op het niveau gebracht worden dat beide partijen voor ogen hadden. In die omstandigheden was het aangewezen om met een goed gevoel de overeenkomst te beëindigen. KVC Westerlo bedankt Emmanuel voor de keuze en het vertrouwen in de club en de speler wenst de club te bedanken voor de mogelijkheid die hem geboden werd.”

Emenike speelde in het verleden voor onder meer Karabükspor, Fenerbahçe, Spartak Moskou, Al-Ain, West Ham United en Olympiakos. Hij zat al een jaar zonder club voor hij onderdak vond bij Westerlo. De 37-voudige ex-international (negen goals) had een contract tot het einde van het seizoen bij Westerlo.

STVV verliest van PSV in oefenmatch

STVV heeft de oefenmatch bij PSV met 2-0 verloren. Beide trainers deden beroep op beloften en kernspelers die weinig aan spelen toe komen. Voor PSV scoorde Gomez in minuut 43. Mitroglou verdubbelde en legde de eindstand vast in minuut 67.

Newcastle-aanvoerder mist drukke eindejaarsperiode met knieblessure

Newcastle United kan in 2019 geen beroep meer doen op aanvoerder Jamaal Lascelles. De 26-jarige Engelse verdediger liep afgelopen zaterdag in het gewonnen competitieduel tegen Bournemouth (2-1) een knieblessure op en staat tot Nieuwjaar aan de kant. Lascelles moest zich tegen Bournemouth al na 20 minuten laten vervangen.

De verdediger begon dit seizoen alle twaalf wedstrijden van Newcastle in de Premier League in de basis. Hij vervoegde de Magpies in de zomer van 2015 van bij tweedeklasser Nottingham Forest en ontpopte zich snel tot een belangrijke pion binnen het elftal. Een jaar na zijn transfer werd hij al aanvoerder van de zwarthemden. In totaal zit hij momenteel aan 149 officiële duels voor Newcastle.

Het elftal van manager Steve Bruce staat met vijftien punten voorlopig op de dertiende plek in de Premier League. De Engelse clubs hebben een drukke maand voor de boeg met heel veel wedstrijden. Zo speelt Newcastle bijvoorbeeld op tweede kerstdag (Boxing Day) en op nieuwjaarsdag.

Johanna Omolo (Cercle Brugge) wint Merit Award van FIFPro

Cercle Brugge-middenvelder Johanna Omolo heeft met zijn ‘Johanna Omolo Foundation’ de FIFPro Merit Award gewonnen, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een professionele voetballer die zich actief inzet voor communityprojecten. Zijn organisatie wordt beloond met een cheque van 25.000 dollar (22.741 euro).

De Johanna Omolo Foundation heeft al sinds 2016 als missie om het leven van de kinderen in Dandora, Kenia, te verbeteren door te focussen op ontwikkeling en opleiding. Kinderen in armoede een kans geven, is de absolute drijfveer.

“De gewonnen cheque zal onder meer worden gebruikt ter financiering van een bibliotheek in Dandora”, verklaarde Omolo op de website van FIFPro, de internationale spelersvakbond.

Omolo zelf, een dertigjarige Keniaanse middenvelder, maakte in 2007 de oversteek vanuit Kenia naar België. Hij speelde in ons land voor achtereenvolgens Wezet, Beerschot, Lommel, Antwerp en Cercle Brugge. Dit seizoen kwam hij tot dusver vier keer in actie voor de Vereniging die laatste staat in de Jupiler Pro League.

RB Leipzig moet aanvoerder Willi Orban de rest van het jaar missen

RB Leipzig kan tot aan de winterstop niet meer rekenen op verdediger Willi Orban. De 27-jarige in Duitsland geboren Hongaar moet een operatie aan de knie ondergaan om een zwevend stukje bot te laten verwijderen. De aanvoerder van die Rote Bullen focust zich op de terugronde.

Orban, een jeugdproduct van Kaiserslautern, is sinds de zomer van 2015 een vaste waarde voor Leipzig. Hij kwam sindsdien al 152 keer in actie voor de club. Vanaf augustus 2017 is hij kapitein van de ploeg. Dit seizoen zit hij aan veertien officiële duels. Zijn laatste optreden was de ruime bekerzege bij Wolfsburg (1-6) op 30 oktober.

Het team van trainer Julian Nagelsmann staat momenteel tweede in de Bundesliga, met vier punten minder dan koploper Borussia Mönchengladbach. In de Champions League ligt Leipzig op koers voor een plek in de achtste finales. Met negen punten uit vier wedstrijden staan de Oost-Duitsers aan de leiding in groep G.

Sterling mag tegen Kosovo opnieuw op basisplaats rekenen

Raheem Sterling is zondag in het laatste EK-kwalificatieduel van Engeland, op bezoek bij Kosovo, mogelijk alweer basisspeler. De aanvaller van Manchester City heeft zich de voorbije dagen, na zijn aanvaring maandag met mede-international Joe Gomez, goed gedragen en bondscoach Gareth Southgate wil hem een nieuwe kans geven.

“Hij heeft het tijdens de trainingen geweldig gedaan. We hebben besloten er een streep onder te zetten en vooruit te kijken”, aldus Southgate, die het donderdagavond in Londen met Engeland eerst nog opneemt tegen Montenegro. Sterling mist dat duel nog voor straf. Zondag tegen Kosovo kan hij vermoedelijk weer op speeltijd rekenen. Engeland heeft nog één puntje nodig om zekerheid te verwerven over EK-deelname volgende zomer. Met acht doelpunten (plus acht assists) in zes matchen is Sterling samen met Harry Kane Engels topschutter in deze voorronde.

Sterling en Gomez stonden zondag tijdens de ontmoeting tussen hun clubs Manchester City en Liverpool in de competitie ook al neus tegen neus. Bij de nationale ploeg ging het vervolgens ook mis tussen de twee. Sterling bood nadien zijn excuses aan en mocht van Southgate wel bij de selectie blijven. Sterling maakte voor Engeland tot dusver twaalf goals in 55 interlands.

Wilmots en Borkelmans voor cruciaal duel

De eerste plaats als inzet. Zowel voor het Jordanië van Vital Borkelmans als het Iran van Marc Wilmots staat er vanmiddag een cruciaal duel op het programma. Jordanië neemt het in Amman op tegen groepsleider Australië. Wilmots en Iran - die op plaats drie staan - trekken naar Irak. Verliest Iran, dan bedraagt de achterstand op de Irakezen al vier punten. (FDZ)

Diego Costa (Atlético Madrid) staat aan de kant met een nekhernia

Atlético Madrid kan voorlopig niet rekenen op aanvaller Diego Costa. De Braziliaanse Spanjaard sukkelt met een nekhernia. Costa viel afgelopen zondag nog in in de thuiswedstrijd tegen Espanyol (3-1). De 31-jarige aanvaller kwam dit seizoen tot dusver tot twee goals in La Liga in elf wedstrijden. In de Champions League staat zijn kanon na vier speeldagen nog droog.

Het is nog niet duidelijk hoe lang trainer Diego Simeone niet kan beschikken over Costa. Hij onderging de voorbije dagen diverse testen. Specialisten werken aan een behandelplan, aldus Atlético.

Verdediger Mancini haakt af bij Italië met spierblessure

Italiaans bondscoach Roberto Mancini kan voor de twee laatste EK-kwalificatiewedstrijden van de Squadra Azzurra, vrijdag in Bosnië en maandag thuis tegen Armenië, niet rekenen op zijn naamgenoot achterin. Roma-verdediger Gianluca Mancini haakte donderdag af met een spierblessure.

Mancini is al de vierde geblesseerde speler bij de Italianen. Eerder werden verdediger Leonardo Spinnazzola (Roma), middenvelder Marco Verratti (PSG) en aanvaller Domenico Berardi (Sassuolo) al niet opgeroepen omwille van uiteenlopende blessureklachten. Sandro Tonali (Brescia) werd in hun plaats bij de selectie gehaald.

Italië verzekerde zich al van zijn ticket voor het EK van volgende zomer.

Kosovo kan stap richting EK zetten

In Groep A kan Kosovo met Standard-verdediger Mergim Vojvoda vanavond een eerste stap zetten naar kwalificatie voor het EK. Ze spelen een rechtstreeks duel om de tweede plaats in Tsjechië. De Kosovaren waren begin september met 2-1 te sterk voor hun tegenstander van vanavond. In de andere groepswedstrijd neemt Engeland het op tegen Montenegro - samen met Bulgarije het zwakke broertje.

Portugal doet er in Groep B goed aan om straks hun thuiswedstrijd winnen. Moeilijk wordt dat in principe niet, Litouwen staat laatst met slechts één punt uit zeven matchen. Servië - op één punt van Portugal op de derde plaats - speelt tegen Luxemburg. In principe wordt alles zondag beslist. Dan spelen Ronaldo en co tegen Luxemburg, Servië tegen het al gekwalificeerde Oekraïne.

Frankrijk, Turkije en IJsland zijn vanavond aan zet in Groep H. De Turken gaan aan de leiding voor Les Bleus. IJsland volgt op vier punten en speelt in Istanboel een laatste troefkaart uit. Geen evidentie, Turkije verloor één keer in zijn laatste elf matchen. (FDZ)