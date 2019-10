Football Talk. Terugwedstrijd Standard bij Guimaraes verlaat - Virton wint bij Westerlo De voetbalredactie

05 oktober 2019

20u08 0

De Europse match tussen Standard en Vitoria Guimaraes wordt met één dag uitgesteld naar 21u Belgische tijd. Dat laten de Luikenaars weten in een persbericht. Oorspronkelijk stond de match gepland voor woensdag 27 november om 16u55. “Na herschikkingen bij de Portugese lokale autoriteiten en de UEFA zal de wedstrijd uiteindelijk plaatsvinden op 28 november om 20u lokale tijd. We betreuren deze eenzijdige beslissing die zowel onze club als onze supporters, die hun verplaatsing al hadden geregeld, benadeeld.

Virton gaat met overwinning aan de haal in Westerlo

Virton is met 0-1 gaan winnen in Westerlo op de negende speeldag van de Proximus League. Een doelpunt vanuit strafschop van Samir Hadji volstond voor de uitploeg (72.). Virton telt nu 18 punten en volgt op een punt van leider OH Leuven, dat later op de avond Lokeren (6 punten) ontvangt. Morgen maakt Beerschot nog de verplaatsing naar Union. Westerlo zakt naar de vierde plaats in het klassement, met 16 punten.

Omstreden geldschieter Garcia de la Vega ziet af van overname Roda JC

Mauricio Garcia de la Vega vertrekt per direct bij Roda JC. De Mexicaanse investeerder heeft laten weten af te zien van de overname van de Nederlandse tweedeklasser. “Onrust binnen de club heeft geleid tot een oncontroleerbare situatie. Daar wordt niemand beter van”, zegt Garcia de la Vega, die vandaag rond de tafel zat met vertegenwoordigers van de gemeente Kerkrade, de KNVB en de Keuken Kampioen Divisie.

Garcia de la Vega was een half jaar lang aan Roda verbonden. Vorige week vrijdag zetten supporters hem tijdens de thuiswedstrijd tegen De Graafschap het stadion uit. Ze waren boos omdat hij zijn financiële belofte niet nakwam. Garcia de la Vega zei dat hij nog geen geld in de club had gestoken, omdat hij van de KNVB nog geen toestemming had om eigenaar te worden van Roda.

Europese, Afrikaanse en Aziatische tv-zenders kopen JPL-mediarechten

Spring Media, dat namens de Pro League de internationale mediarechten voor de Jupiler Pro League vermarkt, heeft de Belgische uitzendrechten verkocht in Italië, Duitsland, Rusland, Zuid-Korea, India, het Midden-Oosten en Noord-Afrika. “De Belgische competitie is een van de snelst groeiende ter wereld”, klinkt het in een persbericht.

Media Springs nam begin 2019 het exclusief adviescontract over van M&P Silva. De Italiaanse rechtenhouders gingen in 2018 failliet. Sinds de samenwerking met het in Stockholm gevestigde mediabedrijf zette de Belgische eerste klasse voet aan de grond in heel wat nieuwe voetbalmarkten. In Europa werden deals beklonken met het Italiaanse Sportitalia, het Duitse Sport1 en Sportdigital Fussball, het Russische Match TV en het Oekraïense Football Channell. In Zuid-Korea verwierf Eclat Entertainment, de mediagroep achter betaalzender SpoTV, de rechten.

Eerder was de Jupiler Pro League onder meer al te zien op de Japanse commerciële zender Sky PerfecTV, op Arena Sport in de Balkan, S Sport in Turkije en Viasat in Scandinavië. De contractonderhandelingen met tv-zenders in India, het Midden-Oosten en Noord-Afrika zijn in een finale fase.

“De Belgische competitie is nu verspreid over alle grote continenten”, slaat José Moreno, vennoot bij Spring Media, zich op de borst. “De kwaliteit van het Belgisch voetbal neemt toe. Het is een eer om zo’n goed ontwikkeld product op de markt te kunnen brengen. De samenwerking met de Pro League is een succesverhaal geworden. We brengen de mediarechten systematisch naar sleutelmarkten.”

“Ons publiek wordt steeds internationaler. De Belgische competitie is steeds prominenter aanwezig in Europa. De volgende stap is om internationaal te groeien”, lichtte Pierre François, CEO van de Pro League, toe.

Nasri wellicht weken out

Een weinig bemoedigend zicht in de catacomben van Mambourg: Samir Nasri op krukken. De Fransman moest nog in de eerste helft geblesseerd naar de kant. “Het ziet er niet goed uit”, aldus Jonas De Roeck. “Wellicht heeft Samir een scheur in de hamstrings opgelopen. We moeten rekening houden met een paar weken onbeschikbaarheid.”

Voor Nasri, die stilaan naar zijn beste niveau toegroeide, is dat een serieuze opdoffer, want fysiek had hij al wat achterstand. Die dreigt nu alleen maar groter te worden. Positief is dan weer dat Alexis Saelemaekers en Vincent Kompany na de interlands normaal gezien wel weer inzetbaar zullen zijn. (PJC/MJR)

Laatste uitzege Anderlecht dateerde van 17 maart

201. Zo veel dagen is het geleden dat Anderlecht nog eens op verplaatsing kon winnen. Op 17 maart gebeurde dat voor het laatst, toen op KV Oostende : 0-2, na doelpunten van Bolasie en Santini. Verschaeren was de enige basisspeler van gisteren die ook toen titularis was. In de Versluys Arena speelde hij met Didillon, Appiah, Kara, Lawrence, Obradovic, Bolasie, Kums, Zulj, Gerkens en Santini. Fred Rutten was toen nog de coach. Sindsdien verloor Anderlecht zeven keer buitenshuis en speelde het twee keer gelijk. Gisteren eindigde die reeks. (PJC)

Kortrijk mag Selemani nog niet opstellen

De kortgedingrechter in Brussel heeft de vordering van Faiz Selemani afgewezen. De ex-speler van Union wou de voetbalbond verplichten hem toe te laten te voetballen, maar daar gaat de rechtbank niet op in. Selemani verbrak zijn contract en traint inmiddels bij Kortrijk mee dat hem na zijn geforceerd vertrek bij Union vastlegde. Vanderhaeghe mag hem dus nog niet opstellen. Selemani gaat allicht in beroep tegen deze beslissing. (ESK)