Football Talk. Telenet overwoog einde samenwerking KV Mechelen - Nieuw partnership STVV in Japan - Geraerts wordt assistent bij Union

Telenet overwoog einde samenwerking KV Mechelen - Nieuw partnership STVV in Japan - Geraerts wordt assistent bij Union

03 juli 2019

14u55

Vijfde partnership van STVV in Japan

STVV start een partnership met de Japanse tweedeklasser Avispa Fukuoka, de moederclub van Takehiro Tomiyasu. Het doel is om kennis en informatie te delen met elkaar, vooral op het gebied van HR. Het wordt het vijfde partnership van STVV met een Japanse voetbalclub. Via vorige partnerships gingen leden van de jeugdstaf op uitwisseling naar Japan en andersom. STVV verwelkomde ook Japanse jeugdspelers tijdens zomerkampen. Onlangs nog trokken Academy Manager Wim Declercq en Youth Director Marc Lelievre voor twee weken naar Okayama.

CEO Takayuki Tateishi van STVV: “Anderhalf jaar geleden trokken we Tomiyasu aan, hij maakte meteen indruk. Dankzij Tomiyasu werd ook Avispa Fukuoka bekend als de voetbalclub die hem opleidde. Ik ben zelf ook afkomstig van Fukuoka en voel mij nauw verbonden met deze club. Het is een eer om deze samenwerking op te starten. We hopen om samen groot te worden.” (FKS)

Karel Geraerts wordt assistent bij Union

Karel Geraerts zal T1 Thomas Christiansen als assistent bijstaan bij Union Sint-Gillis. Dat heeft het Brusselse team uit 1B laten weten tijdens de voorstelling van Christiansen in het Joseph Marienstadion. Ook de Spanjaard Christian Beguer vervoegt de staf.

De 37-jarige Geraerts voetbalde in zijn loopbaan bij Club Brugge, Standard, Lokeren, Charleroi en OH Leuven. De ex-Rode Duivel (20 caps) was in 2017 even sportief coördinator bij KV Oostende, voor bij Patro Maasmechelen als sportief raadgever aan de slag te gaan.

“Karel is een leider op het veld en kent de Belgische voetbalcultuur”, legde sportief directeur Chris O’Loughlin uit. “We vinden het belangrijk om kansen te geven aan een jonge Belgische trainer.” Beguer was bij verschillende Spaanse teams assistent, waarbij Rayo Vallecano. Hij trok ook de wereld rond langs Armenië (Banants Erevan), Dubai (Al Wasl) en Israël (Bnei Sakhnin FC).

🆕 Voici nos 2 assistants !

Bienvenue à Karel Geraerts et Christian Beguer !



Royale Union Saint-Gilloise

Telenet overwoog stekker uit seamenwerking met KV Mechelen te trekken

Olivier Somers en Stefaan Vanroy zijn ook onder druk van de sponsors moeten vertrekken bij KV Mechelen. Zo heeft hoofdsponsor Telenet overwogen de stekker uit de samenwerking te trekken door Operatie ‘Propere Handen’. Dat meldt het telecombedrijf op zijn website. “Als buur van KV Mechelen is Telenet al 12 jaar shirtsponsor. Dit is al jaren een goede samenwerking, maar naar aanleiding van de veroordelingen door de Geschillencommissie Hoger Beroep van de KBVB in ‘Operatie Propere Handen’ wenste Telenet zich als sponsor duidelijk te distantiëren van wat er gebeurd is”, klinkt het. “Competitievervalsing strookt immers absoluut niet met de waarden van Telenet en we veroordelen dit ten stelligste. De intentie was dan ook ingezet om niet langer als shirtsponsor op te treden en de investeringen volledig te richten op de jeugdwerking van KV Mechelen.”

“Door de nieuwe wending in het verhaal en de nieuwe start die de club kan maken onder de hoede van Penninckx hebben we dit echter herzien. We willen de club, de spelers en de supporters alle kansen geven om na het maken van schoon schip opnieuw de competitie op de beste manier aan te vatten. We eisen wel als hoofdsponsor dat er uitgebreide maatregelen genomen worden om dergelijke zaken in de toekomst uit te sluiten, en dringen aan op interne en externe controlemechanismen.”

Telenet heeft nu een gedragscode opgesteld die Malinwa dient te ondertekenen. Hiermee verbindt KV zich tot het handelen volgens ‘de waarden die Telenet als sponsor heeft’.

Jiménez trapt Mexico in verlengingen voorbij Haïti naar finale

Mexico heeft zich geplaatst voor de finale van de Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied. De Mexicanen haalden het in de halve finales in het Amerikaanse Glendale met 1-0 van Haïti na verlengingen.

Mexico, met Standard-doelman Guillermo Ochoa tussen de palen, beet lang zijn tanden stuk op het stugge Haïti. Raul Jiménez (93.) brak vroeg in de eerste verlenging de ban met een strafschop. Haïti kon nadien niet meer terugslaan. In totaal won Mexico het toernooi al tien keer, de laatste maal in 2015. In de finale wacht de winnaar van het duel tussen de Verenigde Staten en Jamaica.

Nakamba krijgt verlof tot 15 juli

Marvelous Nakamba, uitgeschakeld met Zimbabwe op de Africa Cup en op de radar van enkele Europese clubs, krijgt verlof tot 15 juli. Anders dan belofteninternationals Siebe Schrijvers en Dion Cools, keert Nakamba pas over tien dagen terug naar Brugge. Schrijvers en Cools leggen vrijdag hun fysieke en medische tests af en sluiten in principe begin volgende week aan bij de groep. Wat Nakamba betreft, is Club Brugge niet gehaast om de middenvelder van de hand te doen. Philippe Clement gelooft in de Zimbabwaan en hoopt hem aan boord te houden, wat met zich meebrengt dat Nakamba enkel in ruil voor een topbedrag zal vertrekken. (TTV)

Refs voortaan beoordeeld op basis van videobeelden

De voetbalbond stapt af van het systeem met scheidsrechterscontroleurs, die de refs op het hoogste niveau wekelijks ter plekke beoordelen. De prestaties van de scheidsrechters zullen voortaan vooral beoordeeld worden op basis van televisiebeelden. Dat is op zich geen probleem, want de controleurs stuurden hun beoordeling van de refs in het verleden ook al vaak op maandag bij op basis van televisiebeelden. Probleem is wel dat de UEFA van internationale scheidsrechterscontroleurs eist dat ze ook in eigen land ter plekke controles uitvoeren om in de Europa League of de Champions League aan de slag te mogen. Daarom worden Luc Wouters, Joeri Van de Velde en Guy Goethals gehandhaafd als ‘referee coaches’, die refs ter plekke beoordelen. Met Michel Piraux wordt een creatieve oplossing gezocht via de Franstalige amateurvleugel ACFF, zodat ook hij kan blijven werken bij UEFA. Ook Frank De Bleeckere blijft internationaal aan de slag. Hij zal de beoordelingen van de refs trouwens elke week samen met David Elleray en Bertrand Layec bundelen en finaliseren. Om de drie weken komen de refs ook drie dagen samen, waarbij nauwgezet ingegaan zal worden op hun prestaties. (RN)