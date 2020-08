Football Talk. Tau scoort meteen tegen Lommel, zoon Anelka op stage bij RSCA - Schuermans lange tijd buiten strijd De voetbalredactie

11 augustus 2020

Schuermans lange tijd buiten strijd

Pech voor OH Leuven. Kenneth Schuermans blesseerde zich gisteren tegen Eupen aan de achillespees en staat voor een lange revalidatie. Zo meldt de club. De verdediger wordt vandaag nog geopereerd.

Ook kapitein Frédéric Duplus, Mathieu Maertens en Derrick Tshimanga kwamen maandagavond gehavend uit de strijd. Bijkomende onderzoeken die de komende dagen zullen plaatsvinden, moeten de ernst van hun blessure uitwijzen. Het lijkt wel uitgesloten dat één van deze drie jongens de selectie haalt van de wedstrijd op het veld van Racing Genk.

Kenneth Schuermans staat voor een lange revalidatie, nadat hij een zware achillespeesblessure opliep tegen Eupen.



Wens onze centrale verdediger hieronder heel veel sterkte en moed toe.



Ook speler Paris Saint-Germain test positief

Ook speler Paris Saint-Germain test positief

In aanloop naar het duel in de kwartfinale van de Champions League tegen Atalanta heeft één speler van Paris Saint-Germain positief getest op het coronavirus. Het zou om een speler gaan van de U19, die wel het trainingscentrum deelt met de A-kern. Zoals het gezondheidsprotocol voorschrijft, werd de speler in quarantaine geplaatst.

Des tests ont révélé qu’un joueur du centre de formation du Paris Saint-Germain a été testé positif au COVID-19.



Conformément au protocole sanitaire en vigueur, le joueur a été isolé du reste du groupe et d’autres tests seront réalisés prochainement. Paris Saint-Germain(@ PSG_inside) link

Valencia kampt met twee besmettingen

Twee leden van de Spaanse eersteklasser Valencia zijn besmet met het nieuwe coronavirus. Dat meldt de nummer negen uit La Liga op zijn website. De twee positieve controles kwamen maandag aan het licht bij de laatste testronde. De identiteit van de betrokkenen is niet vrijgegeven.

Volgens Valencia is het duo in thuisisolatie geplaatst en zijn de gezondheidsdiensten op de hoogte gebracht. De Spanjaarden zijn dit seizoen niet meer actief in Europa. In de achtste finales van de Champions League bleek het Atalanta van Timothy Castagne twee keer te sterk. Beide wedstrijden werden voor de coronapauze afgewerkt.

Anderlecht ziet Verschaeren, Bakkali en Tau scoren

Het doet het beste verhopen. Percy Tau heeft in zijn eerste match bij Anderlecht meteen gescoord. In een vriendschappelijke partij tegen 1B-club Lommel was de Zuid-Afrikaanse huurling van Brighton & Hove Albion invaller. Naast Tau pikten ook Yari Verschaeren en Zakaria Bakkali een doelpunt mee: 3-0.

Bogdan Mikhaylichenko, de van Luhansk overgenomen linksachter, debuteerde eveneens, ook hij maakte indruk. Met Tau en Mikhaylichenko heeft Anderlecht-trainer Frank Vercauteren extra opties voor de tweede speeldag, thuis tegen STVV, al hebben beiden wel nog een fysieke achterstand. Mustapha Bundu sluit ten vroegste vandaag of morgen aan: de aanvaller zat de voorbije dagen in Denemarken, waar hij afscheid nam van zijn ex-club Aarhus. (PJC)

Anderlecht: Wellenreuther, Vanden Borre, Vranjes, Delcroix, Kayembe Kana, Trebel, Ait El Hadj, Verschaeren, Colassin, Takidine.

Gerkens, Mikhaylichenko, Bakkali en Tau vielen in.

Zoon Anelka (12) op stage bij Anderlecht

Er loopt dezer dagen een Anelka rond bij Anderlecht. Kais (12), zoon van voormalig Frans international Nicolas, is op stage bij de U13. Ook de ex-speler van onder meer Real, PSG, Juventus en Man City loopt daardoor regelmatig rond op Neerpede. De vrouw van Anelka is een Belgische, vandaar dat ze bij Anderlecht beland zijn. (PJC)

De Bruyn half jaar out, Nurio weken aan de kant

AA Gent heeft bovenop de gemiste competitiestart af te rekenen met flink wat pech. Binnen de vijf minuten verloren de Buffalo’s twee aanwinsten op training. Alexandre De Bruyn liep een blessure op aan de voorste kruisband van de knie. De van STVV overgekomen middenvelder wordt vandaag geopereerd en staat voor een revalidatie van 6 tot 7 maanden. Een streep door de rekening van Jess Thorup, die met De Bruyn meteen één optie voor de positie van Jonathan David ziet wegvallen. Thorup zal ook Nurio een tijd moeten missen. De linksachter die overkwam voor een recordsom van 6 miljoen euro, raakte tijdens dezelfde training geblesseerd aan de mediale band. Hij moet rekenen op een afwezigheid van 6 tot 8 weken, wat meteen betekent dat Gent hem dreigt te missen in de voorrondes van de Champions League.

De blessure die Igor Plastun zondag opliep op Stayen, evolueert gunstig. AA Gent hoopt hem zaterdag te recupereren tegen Kortrijk. (RN)

Deli mist trip naar Eupen

Zeldzame blessure-update van Club Brugge gisteren. Simon Deli moet verstek geven voor de uitwedstrijd in Eupen met een blessure aan de quadriceps. De Ivoriaan moest zaterdag tegen Charleroi al na twintig minuten naar de kant. Deli traint deze week individueel en sluit volgende week opnieuw aan. In principe raakt hij fit voor de match tegen Beerschot op 23 augustus. (TTV)