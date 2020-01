Football Talk. Suarez moet knieoperatie ondergaan - “Barcelona wil Xavi als nieuwe trainer” - Westerlo klimt naar tweede plek Redactie

11 januari 2020

16u25

Bron: ANP 1

Westerlo klimt naar tweede plaats na thuiszege tegen Lommel

Westerlo heeft op de 21ste speeldag in de Proximus League met 2-1 gewonnen van Lommel. Op voorzet van Christian Brüls opende Lukas Van Eenoo na 71 minuten de score in het Kuipje. Tien minuten later stelde Brüls met een mooi afstandsschot de thuiszege veilig. Via Krizan lukten de bezoekers nog de aansluitingstreffer, maar verder dan de 2-1 kwamen ze niet meer.

In de stand van het tweedeperiodekampioenschap springt Westerlo over onder meer Lommel naar de tweede plaats, op twee punten van leider Beerschot, dat vrijdagavond al punten verspeelde met een 1-1 gelijkspel tegen Roeselare.

Straks om 20u30 is er nog Union-Leuven. Morgen sluiten Virton en Lokeren, om 16u, de zevende speeldag in de tweede periode in 1B af. OH Leuven won de eerste periode.

Luis Suarez (FC Barcelona) moet knieoperatie ondergaan

Luis Suarez wordt morgen geopereerd aan de buitenste meniscus van zijn rechterknie. Dat laat zijn club FC Barcelona weten op de teamwebsite. De Uruguayaanse aanvaller gaat onder het mes bij de bekende dokter Ramon Cugat. Hoelang hij buiten strijd is, meldt Barça er niet bij.

De 32-jarige Suarez speelde donderdag nog de volledige wedstrijd in de Spaanse Supercup in Saoedi-Arabië tegen Atletico Madrid (2-3 verlies). Voor Barcelona maakte hij dit seizoen veertien goals en gaf elf assists in 23 wedstrijden.

Crystal Palace en Arsenal delen de punten in Londense derby

Crystal Palace, nog zonder de geblesseerde Christian Benteke, heeft op de 22e speeldag in de Premier League 1-1 gelijkgespeeld tegen Arsenal.

In de Londense derby kwamen de bezoekers, die op de vorige speeldag tegen Manchester United hun eerste competitiezege onder Mikel Arteta hadden geboekt, al na twaalf minuten op voorsprong via de onvermijdelijke Pierre-Emerick Aubameyang. Na de pauze zorgde Jordan Ayew voor de gelijkmaker en er had zelfs meer ingezeten. De Gunners moesten immers nog een halfuur met een man minder voort na de uitsluiting van Aubameyang, na een tackle op de enkel van Max Meyer. Op advies van de VAR trok de scheidsrechter rood voor de aanvoerder van Arsenal. Uiteindelijk konden de bezoekers het punt toch nog vasthouden en misten ze in het slot met tien nog de kansen op een driepunter.

Veel schieten ze daar niet mee op, met zes op achttien blijft Arsenal toch maar aanmodderen in de Premier League, waar ze met 28 punten pas op de tiende plaats staan en Europees voetbal ver weg is. Crystal Palace staan met één punt meer op de negende plaats.

Spaanse media: “Barcelona wil Xavi als nieuwe trainer”

Barcelona zou in oud-speler Xavi een geschikte kandidaat zien om Ernesto Valverde op te volgen als trainer. Volgens doorgaans goed geïnformeerde Spaanse media heeft de club al met de ex-international gesproken. De kritiek op Valverde is toegenomen na het verlies van donderdag tegen Atlético Madrid, in de halve finale van de Supercup.

Twee topfunctionarissen van Barcelona, Òscar Grau en Eric Abidal, hebben naar verluidt vrijdag in Doha al gesproken met Xavi. De middenvelder speelde tussen 1998 en 2015 voor de club, een periode waarin 27 prijzen werden gewonnen. Xavi, wereldkampioen met Spanje in 2010, is momenteel als coach actief in Qatar. Valverde wordt verweten dat Barcelona onder zijn leiding te gemakkelijk een voorsprong weggeeft. Daarmee refereren de critici onder meer aan de uitschakeling in de Champions League van de afgelopen twee seizoenen. Of Barcelona meerdere kandidaten op het oog heeft, is onduidelijk.