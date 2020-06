Football Talk. Suarez is weer fit - Paderborn-speler evenaart met 16de gele kaart record Bundesliga Redactie

06 juni 2020

Klaus Gjasula (Paderborn) evenaart met zestiende gele kaart record

Klaus Gjasula, middenvelder van staartploeg SC Paderborn, heeft zijn zestiende gele kaart in dit Bundesligaseizoen gekregen. Daarmee evenaart de Albanese international het record in de Duitse competitie van de Pool Tomasz Hajto (Duisburg) uit het seizoen 1998-1999.

De 30-jarige Gjasula kreeg zijn zestiende geel in 26 competitiewedstrijden vandaag op bezoek bij RB Leipzig.

Opvallend is dat de verdedigende middenvelder van rode lantaarn Paderborn ondanks de vele gele kartonnetjes dit seizoen nog niet werd uitgesloten.

Barcelona kan bij herstart competitie weer rekenen op Luis Suarez

FC Barcelona zal, bij de herstart van de Liga op 13 juni op bezoek bij Mallorca, kunnen rekenen op Luis Suarez. De 33-jarige Suarez onderging begin dit jaar een operatie aan de meniscus van zijn rechterknie, waarna hij aan zijn terugkeer timmerde. Door de coronacrisis, die sinds midden maart voor een verplichte pauze van de voetbalcompetities zorgde, kreeg de Uruguayaanse spits wat meer hersteltijd. B

egin mei hervatte Suarez de trainingen en nu krijgt hij van de medische staf van Barça groen licht om weer tot de wedstrijdselectie te horen. Suarez zat dit seizoen aan in totaal 14 doelpunten in 23 wedstrijden. Zijn laatste wedstrijd was de halve finale van de Spaanse Supercup in Saoedi-Arabië tegen Atlético Madrid (3-2 verlies), begin januari.

FC Kopenhagen wil meer dan tienduizend fans in Parkenstadion toelaten

De Deense topclub FC Kopenhagen heeft een plan klaar waarmee het ondanks de huidige coronacrisis meer dan tienduizend fans in het Parkenstadion, waar de Rode Duivels komend jaar een EK-groepswedstrijd zullen afwerken, wil verwelkomen.

Om dat te bewerkstelligen wil de club het stadion onderverdelen in 21 blokken van 500 zitjes. In totaal kunnen zo 10.500 fans in het stadion, een vierde van de normale capaciteit. Fans zouden op verschillende tijdstippen en via meerdere ingangen het stadion worden ingeloodst, om het risico op besmetting te beperken.

Momenteel zijn bijeenkomsten van meer dan tien personen nog verboden in Denemarken. Maandag, wanneer de derde versoepelingsfase op gang komt, zal dat aantal waarschijnlijk opgetrokken worden tot 50, met uitzondering van massa-evenementen, die 500 toeschouwers zouden mogen verwelkomen. Binnen de Deense regering worden de debatten daaromtrent momenteel nog gevoerd. De competitiewedstrijd van morgen tussen de club uit de hoofdstad en Randers wordt vooralsnog achter gesloten deuren afgewerkt.

TAS buigt zich vanaf maandag achter gesloten deuren over beroep van Manchester City

Het Internationaal Sporttribunaal TAS in Lausanne buigt zich vanaf maandag over het beroep, dat Manchester City aantekent tegen zijn Europese uitsluiting voor twee seizoenen. Wegens de coronacrisis wordt de zaak via videoverbindingen behandeld.

De Europese voetbalbond UEFA besliste eerder dit jaar de Citizens uit te sluiten van Europees voetbal voor de seizoenen 2020-2021 en 2021-2022. Het team van Rode Duivel Kevin De Bruyne werd door de financiële controlekamer van de UEFA gestraft omdat het zich niet heeft gehouden aan de regels van de Financial Fair Play. De Engelsen kregen naast de schorsing ook een boete van 30 miljoen euro opgelegd.

City reageerde, toen de sanctie bekendraakte, niet verrast op het nieuws van de uitsluiting en verklaarde onmiddellijk naar het TAS te zullen stappen. Het sporttribunaal trekt komende week drie dagen uit voor de behandeling van de zaak. Het is niet bekend wanneer het TAS uitspraak doet, maar de bedoeling is dat er duidelijkheid komt voor de loting van het volgende seizoen van de Champions League.

Union neemt afscheid van Soufiane El Banouhi, Enzo D’Alberto en Isaiah Young

Union Sint-Gillis zal de contracten van Soufiane El Banouhi en Enzo D’Alberto niet vernieuwen. De Brusselaars verlengen ook de uitleenbeurt van Isaiah Young niet.

Soufiane El Banouhi, een 27-jarige rechtsachter, speelde dit seizoen in totaal amper zeven wedstrijden voor Union. De 23-jarige doelman Enzo D’Alberto kwam in de pikorde achter Adrien Saussez en Anders Kristiansen en stond geen minuut tussen de palen bij de hoofdmacht.

Isaiah Young keert terug naar Werder Bremen, de Duitse club waar hij eigendom van is. De 22-jarige Amerikaanse vleugelspeler maakte bij RUSG een doelpunt in negentien duels.

📄 Les contrats de Soufiane El Banouhi, Enzo D'Alberto et Isaiah Young ne seront pas prolongés.



👊 Nous leur souhaitons bonne chance pour la suite de leur carrière ! https://t.co/5ZszoPWW8Y Royale Union Saint-Gilloise(@ UnionStGilloise) link

Leipzig mag rekenen op schuldverlichting van 100 miljoen euro

RB Leipzig zal voor het boekjaar 2018/19 kunnen rekenen op een schuldverlichting ter waarde van ongeveer 100 miljoen euro door sponsor Red Bull. Dat heeft de Bundesliga-club vandaag gemeld.

“Het is een transactie die eigenlijk heel gewoon is”, verduidelijkte Florian Hopp, financieel directeur bij de club. “Het komt vooral voor in de privésector maar ook in het voetbal en de Bundesliga. Op het eerste gezicht lijkt het dat er voor Red Bull geen voordeel aan de actie zit, maar dat is niet het geval.”

Hopp verklaarde voorts dat het geen donatie was en dat Red Bull recht heeft op een preferent dividend. Hij gaf toe dat de transactie in coronatijden, die financieel wegen op voetbalclubs, welgekomen is, maar dat er in geen geval sprake is dat Leipzig nu plots 100 miljoen euro meer op zijn rekening heeft staan.

Leipzig klom uit de lagere reeksen van het Duitse voetbal op naar de Bundesliga, dankzij financiële steun van Red Bull-stichter Dietrich Mateschitz. Ook in de eerste afdeling speelt het team mee in de hoogste regionen.