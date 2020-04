Football Talk. STVV verkoopt Wataru Endo definitief aan Stuttgart - PSV houdt talentvolle Belg langer aan boord Voetbalredactie

28 april 2020

PSV houdt talentvolle Belg langer aan boord

PSV Eindhoven heeft dinsdag het aflopende contract van onze landgenoot Maxime Delanghe met drie seizoenen verlengd. De achttienjarige doelman speelt sinds de zomer van 2017 in Eindhoven. Voordien was de Vlaams-Brabander actief in de jeugdopleiding van Anderlecht.

Delanghe maakte de voorbije jaren vast deel uit van de Belgische nationale jeugdelftallen. Dit seizoen speelde hij bij PSV Onder 19. Volgend seizoen zal hij aansluiten bij Jong PSV.

STVV verkoopt Wataru Endo definitief aan Stuttgart

STVV heeft dinsdag aangekondigd dat Wataru Endo definitief de overstap maakt naar de Duitse tweedeklasser VfB Stuttgart. De Duitse traditieclub huurde de Japanse international dit seizoen al van de Truienaars. Endo maakte in Duitsland indruk, waardoor Stuttgart de aankoopoptie in zijn contract lichtte.

De 27-jarige Endo streek in de zomer van 2018 neer op Stayen. Hij kwam er tot midden augustus vorig jaar tot 31 officiële duels, waarin hij twee maal scoorde en twee assists gaf. Voor Stuttgart kwam de Japanse middenvelder dit seizoen veertien maal in actie.

Stuttgart stond bij het stopzetten van de Tweede Bundesliga begin maart tweede, een rechtstreekse promotieplaats. Belofteninternational Orel Mangala staat ook onder contract bij de vijfvoudig Duits landskampioen.

Robert Herbin, mythische oud-coach van Saint-Etienne, sterft op 81-jarige leeftijd

Robert Herbin, de legendarische coach van Saint-Etienne tijdens haar glorieperiode in de jaren ‘70, is maandag op 81-jarige leeftijd overleden. Roland Romeyer, de voorzitter van de groenhemden, bevestigde het nieuws aan AFP. Zijn dood is niet gerelateerd aan het coronavirus. Herbin lag sinds vorige week zaterdag in het ziekenhuis voor ernstig hart- en longfalen.

Herbin was eerst een trouwe clubspeler van Saint-Etienne alvorens hij in 1972, op nauwelijks 33-jarige leeftijd, hoofdcoach werd van ‘Les Verts’. In eigen land volgden nog eens vier titels en drie bekers, nadat hij als speler ook al vijf kampioenschappen en drie bekers had mogen bijschrijven. Enkel een Europese beker bleef uit. In 1976 verloor Saint-Etienne de finale van de Europacup I van Bayern München.

Herbin werd de ‘Sfinx’ genoemd omwille van het feit dat hij nooit zijn emoties toonde. Hij bleef uiteindelijk elf jaar hoofdcoach van Saint-Etienne, van 1972 tot 1983. Tussen 1987 en 1990 volgde nog een minder succesvolle terugkeer, zonder prijzen.

Herbin, als speler 23-voudig Frans international en aanwezig op het WK van 1966 in Engeland, coachte verder nog Olympique Lyon (1983-1985), het Saoedische Al Nasr (1985-1986), Strasbourg (1986-1987) en Red Star (1991-1995). MAK/

Voormalige Ierse topvoetballer sterft aan kanker

Michael Robinson, een Ierse oud-voetballer en commentator, is op 61-jarige leeftijd bezweken aan de gevolgen van huidkanker. Dat werd dinsdagmorgen bekendgemaakt op zijn eigen Twitteraccount. Robinson woonde de laatste dertig jaar van zijn leven in het Spaanse Marbella.

Robinson kwam als aanvaller in Engeland uit voor achtereenvolgens Preston North End (1975-1979), Manchester City (1979-1980), Brighton (1980-1983), Liverpool (1983-1984) en Queens Park Rangers (1984-1986). Hij sloot zijn carrière af in Spanje bij Osasuna (1987-1989).

Robinson, als speler goed voor 26 caps (en 5 goals) voor de Ierse nationale ploeg, bleef na het einde van zijn voetballoopbaan in Andalusië achter, waar hij carrière maakte als voetbalverslaggever.

Sinds de herfst van 2018 leed hij aan kanker. Hij bleef wel wedstrijden verslaan tot het coronavirus in maart de competitie in Spanje stillegde.

... en ook Antwerp neemt afscheid van een clubboegbeeld

Antwerp laat weten dat het maandagavond afscheid heeft moeten nemen van Gie Hontelé, een gepassioneerde supporter en medewerker van de ploeg. Hontelé was jarenlang jeugddélégué en vrijwilliger bij The Great Old. De toepasselijk bijnaam ‘deleGIE’ werd hem toegeschreven. Daarnaast was hij ook verantwoordelijk voor de ballenjongens bij de club.

“Hontelé was geliefd door iedereen. Hij was een steun en toeverlaat voor elke jeugdspeler, ouder of trainer. De Rood-Witte familie gaat je niet enkel missen als vrijwilliger in onze community, maar nog meer als vriend. Gie was Antwerp, en Anwerp was Gie!”, klinkt het op de clubsite.

Keepertrainer Ten Rouwelaar wat dichter bij Anderlecht

Het gaat de goeie richting uit. De onderhandelingen tussen Anderlecht, NAC en Jelle ten Rouwelaar zullen volgens Nederlandse bronnen leiden tot een akkoord. Anderlecht wil de 39-jarige ex-doelman aantrekken om zijn keepers op alle niveaus beter te begeleiden. Het valt af te wachten of Max de Jong (51) aan boord kan blijven, maar in de wandelgangen van Neerpede beweert men dat de positie van de Nederlander niet in gevaar is. De Jong heeft nog één jaar contract. (PJC)

AA Gent wil Andrijasevic verkopen...

AA Gent wil deze zomer af van Franko Andrijasevic (28). De middenvelder werd dit seizoen uitgeleend aan Rijeka, waar hij uitgroeide tot een bepalende speler. De Kroatische club beschikt niet over de middelen om de optie op Andrijasevic te lichten. De Kroaat ligt nog twee jaar onder contract bij de Buffalo’s, maar er is genoeg belangstelling om hem definitief van de hand te kunnen doen. (RN)

... en kaapt talent weg bij Standard

AA Gent blijft verder inzetten op jonge spelers. Nadat het de 15-jarige Malick Fofana voor de neus van onder meer Ajax kon vastleggen, heeft Gent nu de 15-jarige Jelani Trevisan Dumas in concurrentie met onder meer PSV, Feyenoord, Schalke, Wolfsburg en Sevilla weggekaapt bij Standard. Dumas was de voorbije seizoenen telkens goed voor meer dan 40 goals bij de jeugd van de Rouches. Intussen stappen heel wat jeugdspelers van Lokeren over naar Gent. De A-kern van de Buffalo’s krijgt een week verlof. (RN)

Fusieploeg Lokeren-Temse trekt operational manager en spits aan

Na Gil Van Moerzeke heeft KSC Lokeren-Temse nog een spits aangetroken, de 34-jarige Daniel Rodrigo de Oliveira. De aanvaller komt over van FC Knokke, het team dat pas promoveerde uit tweede amateurklasse. Dat is de reeks waar KSC Lokeren-Temse, een samenwerking tussen het failliet verklaarde Sporting Lokeren en KSV Temse, komend seizoen zal spelen. Daarnaast versterkte de club rond voorzitter Hans Van Duysen zich ook met Daniel De Paepe. Hij wordt operational manager. De Paepe wordt hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de catering en horecagedeelte binnen de club. Hij was twee jaar terug nog actief bij Vigor Wuitens Hamme als manager.

Rodrigo de Oliveira werd geboren in Brazilië en voetbalde in eigen land tot zijn 22e. In 2007 kwam hij naar Europa en speelde onder andere bij VW Hamme, SKN Sint-Niklaas, White Star Woluwe, KMSK Deinze en Cercle Brugge. De Braziliaan is rechtsvoetig en wordt het liefst uitgespeeld als diepe spits, maar zou ook in de rol van schaduwspits kunnen fungeren.