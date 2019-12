Football Talk. STVV toch op zoek naar ervaren hoofdcoach - Gentse tickets voor thuismatch tegen AS Roma “te duur” De voetbalredactie

18 december 2019

17u40 1

STVV toch op zoek naar ervaren hoofdcoach

De Japanse bazen namen nog geen beslissing over de toekomst van Nicky Hayen. Hayen zelf bevestigde ons dat hij nog niks hoorde en wacht naar eigen zeggen rustig af. We vernamen intussen wel in bestuurskringen dat er voor zondag zeker geen beslissing zal vallen en dat een trainerswissel dus ook vrijdag tijdens de wekelijkse persconferentie geen item zal zijn. Het zou volgens onze bron de intentie zijn om rustig te zoeken naar een ervaren hoofdcoach die Nicky Hayen wil opnemen in zijn staf, liefst als T2. De redenering daarachter is dat er niks dringt, dat men Hayen op dit moment nog niet voor de leeuwen wil gooien, en dat hij beter kan rijpen onder een T1 die veel ervaring heeft op het hoogste niveau. Over één zaak is trouwens iedereen het eens. Niemand wil Hayen kwijt, iedereen wil hem in de club, en liefst in de staf van het eerste team.. Er zal voor hem dan ook een plaatje worden uitgetekend waarin hij en STVV zich kunnen vinden. Hayen blijft trouwens sowieso aan tot Nieuwjaar. (FKS)

AA Gent maakt “dure” tickets voor EL-match tegen AS Roma bekend

AA Gent heeft haar ticketprijzen bekendgemaakt voor het duel in de zestiende finales van de Europa League tegen AS Roma. De goedkoopste tickets bedragen 35 euro, dit zijn plaatsen voor abonnees in de tribunes 2 en 4. Wie als abonnee in tribune 1 en 3 wil plaatsnemen, betaalt 75 euro. Bij de vrije verkoop varieert de prijs tussen 40 euro en 85 euro. Opvallend: er is geen kindertarief. Op sociale media vinden heel wat Buffalo-fans de tickets te duur. Op 27 februari komen de Italianen naar de Ghelamco Arena, een week eerder trekt AA Gent al naar Rome.

Knieblessure voor Rubin Seigers (Beerschot)

In 1B zal Beerschot Rubin Seigers wellicht tot eind januari moeten missen. De van RC Genk gehuurde verdediger liep een scheurtje op in de mediale band van de knie. Door een enkelblessure moest Seigers al het grootste deel van de eerste periode aan zich laten voorbijgaan.

Oranje stoomt zich in Oostenrijk klaar voor EK

Het Nederlands elftal belegt in de aanloop naar het EK 2020 een trainingskamp in Oostenrijk. Bondscoach Ronald Koeman en zijn spelers logeren van 1 tot en met 5 juni in het Falkensteiner Schlosshotel in Velden am Wörther See. Oranje begint de voorbereiding op het EK op 18 mei met een vierdaagse trainingsstage in Zeist. Koeman mist dan nog de internationals die met hun club actief zijn. De bondscoach verwacht rond 1 juni pas met een complete groep te trainen. Hij moet op 2 juni zijn definitieve selectie van 23 spelers voor het EK inleveren.

Na terugkomst uit Oostenrijk verzamelt Oranje op 9 juni weer in Zeist, waar het ook tijdens het EK verblijft. Koeman wil vlak voor het EK nog twee vriendschappelijke wedstrijden spelen. Oranje oefent al op 26 maart tegen de VS en op 29 maart tegen Spanje. Nederland is op het EK ingedeeld in een groep met Oekraïne, Oostenrijk en een nog onbekende tegenstander. De drie duels worden in de Amsterdamse Johan Cruijff ArenA afgewerkt.

Zeventien clubs beloond voor kwaliteitsvolle communitywerking, primeur voor Eupen

De Pro League heeft deze week zeventien profclubs beloond omwille van hun kwaliteitsvolle communitywerking. Dat is er eentje minder dan vorig jaar. Van de clubs uit de Jupiler Pro League ontvingen enkel STVV en Cercle Brugge het kwaliteitslabel niet. Eupen nam de bekroning voor het eerst in ontvangst.

Het label Pro League+ wordt toegekend aan profclubs die een kwaliteitsvolle communitywerking opzetten, op basis van een beleidsplan met aandacht voor de lokale context, duurzame partnerschappen en waardevolle activiteiten. De Pro League voorziet hiervoor begeleiding, onder meer via een samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Zo kunnen clubs zowel bij de opmaak als de evaluatie van hun beleidsplan ondersteuning genieten van de vakgroep Sport & Society van de VUB.

De evaluatie van de werkingen gebeurde door een jury. Die analyseert de beleidsplannen, werkverslagen en maatschappelijke werking. Van de 24 profclubs behaalden er zeventien het label Pro League+ in 2019. Dat is er eentje minder dan vorig jaar. Behalve STVV en Cercle Brugge in 1A, grepen ook 1B-clubs Lommel, Union, Lokeren, Westerlo en Virton naast het label. KAS Eupen behaalde het label voor de eerste maal, maar 1B-clubs Lokeren en Westerlo vielen ten opzichte van vorig jaar af. In de Proximus League voldoen dus enkel Beerschot, OHL en Roeselare aan de voorwaarden.

De Pro League koppelt financiële middelen aan zijn kwaliteitslabel. Die worden verdeeld op basis van de kwaliteit van hun maatschappelijk beleid. De zeventien geselecteerde clubs ontvingen in 2019 samen 100.000 euro.

Rode Duivels zijn FIFA-team van het Jaar

De Rode Duivels blijven op de nieuwe FIFA-ranking, die donderdag verschijnt, op de eerste plaats. Het is al de twaalfde maal op rij dat België de lijst aanvoert. België houdt wereldkampioen Frankrijk en Brazilië af. De troepen van bondscoach Roberto Martínez kronen zich bovendien tot FIFA-Team van het Jaar. Het land dat op het einde van elk kalenderjaar de eerste plaats inneemt, krijgt die erkenning. Die eer valt België nu al de derde keer te beurt, na 2015 en 2018. De Duivels doen daarmee even goed als Duitsland, en beter dan Argentinië (2 keer) en Frankrijk (1 keer). Alleen Brazilië (12 keer) en Spanje (6 keer) stonden aan het eind van een jaar vaker op kop.

Haaland jongste Voetballer van het Jaar ooit

De Noorse spits Erling Braut Haaland is in Oostenrijk uitgeroepen tot Voetballer van het Jaar. De goalgetter van Red Bull Salzburg is met zijn negentien jaar en bijna vijf maanden de jongste speler ooit in de Oostenrijkse eerste klasse die de trofee krijgt. De imposante Noor trof dit seizoen tot dusver maar liefst 28 keer raak in 22 wedstrijden. In de poules van de Champions League scoorde hij acht doelpunten, waarvan vier tegen RC Genk. Haaland hield in de verkiezing de Oostenrijkers Marcel Sabitzer (RB Leipzig) en David Alaba (Bayern München) achter zich, die in Duitsland voetballen. Het was al van 2010 geleden dat een speler uit de Oostenrijkse hoogste klasse de trofee ontving. Haaland, die op de erelijst Marko Arnautovic opvolgt, is ook de eerste buitenlander sinds 2009 die de prijs op zak steekt.