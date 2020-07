Football Talk. STVV haalt uit in oefenpot tegen W.-Beveren - KV Mechelen traint gewoon in Mechelen - Trabzonspor uitgesloten van Europees voetbal Redactie

30 juli 2020

Saoedisch investeringsfonds ziet af van overname Newcastle United

Een consortium onder leiding van het Saoedische staatsinvesteringsfonds heeft donderdag haar bod om tachtig procent van de aandelen van Premier League-club Newcastle United over te nemen ingetrokken. Dat wordt bevestigd in verschillende Engelse media. Het investeringsfonds had zo’n 300 miljoen pond (333 miljoen euro) veil voor de aandelen.

De overname kwam de voorbije weken onder grote druk te staan na kritiek van mensenrechtenbewegingen op investeringsfonds PIF (Public Investment Fund). Ook het tv-kanaal BeIN Sport, uit het nabijgelegen maar niet zo bevriende Qatar, bekritiseerde het Saoedische investeringsfonds voor het misbruik van beelden, waarvan BeIN Sport de recht in handen heeft. De Britse voetbalautoriteiten onderzochten al wekenlang de overname. Groen licht bleef echter uit.

Het PIF staat onder leiding van de Saudische kroonprins Mohammad bin Salman Al-Saud. De prins beloofde forse investeringen om van Newcastle United weer een topclub te maken in de Premier League.

Mohammad bin Salman is nog rijker dan sjeik Mansour bin Zayed Al Nahyan, de eigenaar van Manchester City uit Abu Dhabi. Hij wordt door de Amerikaanse inlichtingendienst CIA echter ook verdacht van betrokkenheid bij de moord op de kritische journalist Jamal Khashoggi in Turkije.

Newcastle is sinds 2007 eigendom van Mike Ashley, die onder supporters verre van populair is omdat hij z’n beloftes niet zou nakomen en omdat hij al vaak probeerde de club te verkopen. Ruim een maand geleden diende met de Amerikaanse zakenman Henry Mauriss nog een kandidaat zich aan om Newcastle over te nemen. De mediatycoon heeft naar verluidt zo’n 390 miljoen euro over voor de club die als dertiende eindigde in de Premier League.

KV Oostende wisselt van keeperstrainer

KV Oostende heeft donderdag haar ploegfoto’s voor het nieuwe seizoen gemaakt. De kustploeg maakte tegelijkertijd ook enkele personele wissels bekend. Keeperstrainer Patrick Creemers nam afgelopen maandag afscheid van de club en wordt vervangen door Eberhard Trautner.

“Patrick koos ervoor om te vertrekken om persoonlijke redenen,” verklaarde CEO Gauthier Ganaye. “We willen hem bedanken voor zijn werk van de voorbije twee seizoenen. Zijn vervanger Eberhard Trautner is een icoon van de Duitse traditieclub VFB Stuttgart. Hij speelde er z’n hele carrière en werd er daarna keepertrainer. Hij was ook actief bij RB Leipzig, dus hoofdtrainer Alexander Blessin kent hem vrij goed. Eberhard werkte samen met Duitse topkeepers als Timo Hildebrand, Bernd Leno en Sven Ulreich. We zijn er dan ook 100 procent van overtuigd dat hij de perfecte aanvulling is op onze sportieve staf.”

Een andere wijziging in de sportieve omkadering is het feit dat Bart Brackez als teammanager Rik Coucke vervangt. “We willen de jeugdwerking en eerste ploeg nog dichter bij elkaar brengen en Rik zal daar als Directeur van de Se’Academy een grote rol in spelen,” vulde Ganaye aan. “Het leek ons dus beter dat Rik zich ten volle kan richten op de jeugdwerking. Bart Brackez zal nu, naast zijn job als kinesist, ook de rol van teammanager op zich nemen. Hij is de geknipte persoon om de spelers bij te staan op vlak van administratieve en organisatorische vragen. Met deze wijzigingen zetten we een nieuwe stap richting verdergaand professionalisme.”

Trabzonspor vangt bot bij het TAS en mag Europa niet in

Trabzonspor, dat woensdagavond nog de Turkse beker op haar naam schreef, heeft donderdag geen gelijk gekregen in haar beroepsprocedure voor het Internationaal Sporttribunaal (TAS). De Turkse club blijft een seizoen uitgesloten van Europees voetbal. Die beslissing nam de UEFA, nadat Trabzonspor niet in orde was het Financial Fair Play-reglement. Eerder deze maand werd Manchester City in een vergelijkbare zaak vrijgesproken.

De UEFA veroordeelde de Turkse vicekampioen tot uitsluiting van Europees voetbal volgend seizoen of het seizoen daarna, mocht de club erin slagen zich daarvoor te plaatsen.

Trabzonspor werd vier jaar geleden al gewaarschuwd door de UEFA. De club zou geschorst worden als het in 2019 nog steeds niet aan de financiële regels zou voldoen. Voetbalclubs mogen van de UEFA niet structureel meer geld uitgeven dan er binnenkomt.

Matig STVV haalt toch zwaar uit tegen Waasland-Beveren: 4-1

STVV nam in een niet eens kansrijke match vlot de maat van Waasland-Beveren. 4-1 werd het. Man van de match was Ito die twee goals voor zijn rekening nam, maar ook nog een derde op strafschop en dus een hattrick liet liggen.

Slordige eerste helft daar op Stayen. Maar dat verhinderde de thuisploeg niet om toch twee keer te scoren. Een eerste keer vroeg in de eerste helft via de bedrijvige Ito. Die versloeg Pirard van dichtbij in de kortste hoek. En een tweede keer tien minuten voor rust via Lucas die, perfect aangespeeld door Nazon, het leer via binnenkant paal binnen schoof. Niet dat Waasland-Beveren in het veldspel echt onder lag. Maar de mannen van coach Nicky Hayen konden thuisgoalie Vanmarsenille in die eerste doorgang op geen enkel moment bedreigen.

Vliegende start van beide ploegen in de tweede helft. Ito liet Pirard met een perfecte knal kansloos. Milosevic nam aan de overkant Vanmarsenille te grazen op strafschop. De match was plots een stuk aangenamer om volgen. Het spel ging aardig op en neer.. Alleen misten we van die hete standjes voor doel. En dan toch. Lee rondde een mooie één twee met Matsubara mooi af. Even later mocht Ito een strafschop nemen voor zijn derde van de match. Maar hij schoot zwak in en Pirard lag goed plat. Verder nog heel veel vervangingen die het spel niet ten goede kwamen. Zo bleef het bij 4-1.

Doelpunten: 9' 1-0 Ito, 34' 2-0 Lucas, 47' 3-0 Ito, 50' 3-1 Milosevic (strafschop), 75' Lee (4-1)

STVV: Vanmarsenille; Troonbeeckx (61' Van Helden), Janssens (84' Vanwesemael), Konaté, Matsubara; Lucas, Asamoah; Lee (geel), Van Dessel, Ito; Nazon (46' Balongo).

Waasland-Beveren: Pirard; Schoonbaert, Caufriez (84' Van De Wiel), Vukotic (geel), Vukcevic; Koita (56' Albanese), Schryvers (84' Ben Omar), Verreth (70' Bizamana), Efford (84' Kobayashi); Milosevic (77' Sula), Jubitana (70' Heymans)

Ajaccio vervangt Nantes als oefenpartner voor Charleroi

Charleroi speelt zaterdagnamiddag (16u30) een vriendschappelijke wedstrijd tegen AC Ajaccio. De Franse tweedeklasser vervangt FC Nantes, de club uit de Ligue 1 die moest afzeggen nadat meerdere spelers positief testten op het nieuwe coronavirus. De wedstrijd in het Stade du Pays de Charleroi wordt achter gesloten deuren gespeeld. Morgen staat voor de troepen van Karim Belhocine eerst nog een oefenduel tegen streekgenoot Olympic op het programma. Om 18u30 wordt afgetrapt in het stadion van de amateurclub.

FIFA houdt “verschillende opties” open voor prijsuitreiking The Best FIFA Football Awards

De FIFA heeft de hoop nog niet opgegeven om dit jaar, ondanks de coronapandemie, toch nog zijn ‘Football Awards’ uit te reiken. France Football maakte eerder deze maand bekend in 2020 geen Ballon d’Or-verkiezing te organiseren, de meest prestigieuze individuele onderscheiding voor voetballers. Volgens het magazine is er dit jaar immers geen eerlijke vergelijking van prestaties mogelijk door het onderbreken van de verschillende competities vanwege de coronapandemie. Sommige competities, zoals de Ligue 1, werden niet heropgestart, terwijl in de andere G5-landen wel opnieuw werd gevoetbald.

Maar de FIFA houdt voorlopig nog vast aan zijn awarduitreiking. “We onderzoeken verschillende opties over hoe het er zou kunnen uitzien”, aldus de Wereldvoetbalbond. De Europese voetbalbond UEFA reikt zijn prijzen dit jaar gewoon uit, tijdens de loting van de groepsfase van de Champions League, voorzien begin oktober. De genomineerden worden in augustus bekendgemaakt, als de huidige jaargang van de Champions League en Europa League afgelopen is.

KV Mechelen traint... in Mechelen

KV Mechelen traint vandaag dan toch niet in het Vlaams-Brabantse Kampenhout, zoals oorspronkelijk was gepland. Wel in Mechelen, maar dan in kleine bubbels.

Xavi is opnieuw hersteld en herneemt zijn taken als T1 bij Al-Sadd

Voormalig Barça-speler Xavi Hernandez is hersteld van het coronavirus. Vorige week zaterdag maakte hij zelf nog bekend positief te hebben getest op Covid-19, maar intussen is hij al opnieuw hersteld. Hij meldde woensdag dat hij zijn taken als hoofdcoach van het Qatarese Al-Sadd heeft hernomen.

Xavi postte op Instagram een dankwoord voor alle steunbetuigingen die hij kreeg en enkele foto’s waarop hij zijn familie terugzag. De veertigjarige oud-middenvelder miste door de besmetting de 2-1-zege van zijn team tegen Al-Khor zaterdag. Het was de eerste wedstrijd voor Al-Sadd na vier maanden gedwongen coronapauze.

De Spanjaard verlengde onlangs zijn contract als trainer van Al-Sadd met een jaar. Xavi was jarenlang sterkhouder bij FC Barcelona. De voormalige topvoetballer werd begin dit jaar gepolst door de Catalaanse grootmacht om daar trainer te worden, maar hij sloeg het aanbod af. Hij vond het niet het juiste moment om bij zijn grote liefde aan de slag te gaan.

Alexander Sørloth (ex-Gent) helpt Trabzonspor aan tiende Turkse beker

Trabzonspor heeft woensdag in de Turkse hoofdstad Istanboel Alanyaspor verslagen in de finale van de Turkse beker. In een leeg stadion werd het 2-0, dankzij een goal en een assist van Alexander Sørloth, een ex-speler van AA Gent.

Sørloth gaf na 25 minuten de assist voor de openingstreffer van Ömür en legde zelf diep in blessuretijd de 2-0 eindstand vast. De goals van Sørloth zijn geen verrassing. De Noor was in alle competities samen dit seizoen al goed voor 32 treffers.

Trabzonspor werd eerder vicekampioen in Turkije. Het mag door het overtreden van de Financial Fair Play-regels volgend seizoen (normaal gezien) wel niet Europa in. De zaak van de Turkse topclub wordt nog behandeld door het TAS.

Sevilla kampt met besmetting, week voor achtste finale tegen AS Roma

Een speler van FC Sevilla is besmet met het nieuwe coronavirus. Dat bevestigt de Spaanse club woensdag, een week voor de achtste finale in de Europa League tegen AS Roma. Het gaat om de Servische middenvelder Nemanja Gudelj. Die maakte het nieuws zelf bekend op Instagram.

De speler legde de positieve controle zondag af. “Hij vertoont geen symptomen, verkeert in goede gezondheid en zit thuis in isolatie”, aldus Sevilla. De 28-jarige middenvelder liet weten dat het hem goed gaat en dat hij nergens last van heeft. “Ik hoop snel terug te kunnen keren bij mijn ploeggenoten om ze te helpen met de laatste doelen van het seizoen. Tot snel!”, meldde Gudelj.

Sinds de positieve test werden alle teamleden al twee keer getest. De eerste controles bleken allemaal negatief, het resultaat van de tweede controleronde wordt donderdagvoormiddag verwacht. Wanneer ook die negatief zijn, wil Sevilla ‘s namiddags de groepstraining hervatten. Uit voorzorg is die voorlopig stopgezet.

Sevilla neemt het op 6 augustus in Duisburg op tegen AS Roma in de achtste finale van de Europa League.

Pablo Machin wordt toch geen trainer in China na besmetting bij naaste

De Spanjaard Pablo Machin gaat dan toch niet aan de slag bij de Chinese eersteklasser Qingdao Huanghai. Een van zijn naasten is getroffen door het nieuwe coronacrisis en uit veiligheidsoverwegingen hebben club en trainer besloten de eerder bereikte overeenkomst op te zeggen.

“Om de veiligheid van de club en de CSL (Chinese liga) te verzekeren, hebben wij dit aanvaard”, bevestigt een woordvoerder van Qingdao Huanghai. De 45-jarige Machin, die vorig seizoen Espanyol coachte, liet op Twitter weten niet naar China te trekken “om persoonlijke redenen”.

De Spanjaard, die in december werd ontslagen door Espanyol, zou bij Qingdao Huanghai zijn landgenoot Juanma Lillo vervangen. Die verliet China vorige maand omdat zijn moeder met ernstige gezondheidsproblemen kampte. Enkele dagen later werd hij adjunct van Pep Guardiola bij Manchester City.

Vorige week startte de Chinese competitie met vijf maanden vertraging. Promovendus Qingdao verloor zijn openingsmatch tegen Wuhan Zall (2-0).

Eupen wint van Wezet

De Panda’s wonnen gisteren hun op één na laatste oefenwedstrijd met 2-1 tegen de eerste nationaler Wezet. De jonge Magnée opende de stand in de eerste helft, Sowah verdubbelde de voorsprong in het laatste kwartier. Anisse, die vorige week tegen Sporting Charleroi ook al scoorde voor Wezet, maakte op de valreep de aansluitingstreffer.

Eupen: Defourny (75' De Wolf); Beck (75' Heris), Koch (75' Lambert), Poulain (46' Amat), Gnaka (75' Schouterden); Magnée (46' Offermann), Keita (75' Cools), El Harrak (75' Sowah), Nuhu (75' Peeters); Embalo (46' N’Dri), Aziz (75' Musona).

Morgen sluit Eupen zijn voorbereidingscampagne af tegen STVV. In tegenstelling tot de voorbije thuismatchen die op het B-veld — een biljartlaken — plaatsvonden, gaat het oefenduel met de Kanaries door op het A-veld. (AR)

Juventus presenteert nieuw thuisshirt

Italiaans landskampioen Juventus heeft z'n thuisshirt voor volgend seizoen gepresenteerd. De Oude Dame kiest weer voor de traditionele zwarte en witte strepen.

Our stripes, our statement, @juventusfc. pic.twitter.com/NmGDnZiCYu adidas Football(@ adidasfootball) link

Michael Ballack laat veertig truitjes veilen om opleidingsclub te redden

Michael Ballack springt in de bres voor Chemnitzer FC, de club waar hij zijn opleiding genoot. De voormalige aanvoerder van de Duitse nationale ploeg stelt veertig gehandtekende truitjes ter beschikking om te laten veilen.

Chemnitzer FC zakte afgelopen seizoen uit de derde klasse en kampt met financiële problemen. Tegen midden augustus moet er 450.000 euro worden gevonden. Daarvan zou er inmiddels wel al zo’n 300.000 euro op de rekening staan. De biedingen op de truitjes van Ballack starten telkens op 200 euro.

Ballack, 43, is een jeugdproduct van Chemnitzer. Hij zette er midden jaren ‘90 zijn eerste stappen in het profvoetbal. Daarna volgde een topcarrière en speelde de aanvallende middenvelder bij onder meer Bayer Leverkusen, Bayern München en Chelsea. In 98 interlands scoorde de Duitser 42 keer. Hij werd met de Mannschaft tweede (2002) en derde (2006) op het WK en tweede (2008) op het EK.

Nederlandse clubs mogen komend seizoen vijf keer wisselen

Nederlandse voetbalclubs mogen volgend seizoen om de spelers te ontlasten vijf in plaats van drie wissels per wedstrijd doorvoeren. De Nederlandse voetbalbond (KNVB) maakte donderdag bekend de tijdelijke wijziging van de spelregels door de internationale spelregelcommissie (IFAB) over te nemen.

Het systeem van vijf wissels gold aanvankelijk alleen voor de competities die het seizoen 2019-2020 vanwege de coronapandemie deze zomer uit moesten spelen (niet bijv. voor de Jupiler Pro League). Maar na een evaluatie en analyse van de impact van de coronapandemie op het voetbal in aanloop naar het seizoen 2020/2021 besloot de IFAB om de mogelijkheid tot vijf wissels te verlengen voor de competities die lopen tot en met juli 2021. Van die mogelijkheid kunnen de Nederlandse clubs dus gebruik maken.

“Clubs in het Nederlandse betaald voetbal mogen in het seizoen 2020/’21 per wedstrijd vijf wissels doorvoeren. Dat geldt voor de Eredivisie, de Keuken Kampioen Divisie, de play-offs om Europees voetbal en om promotie/degradatie en de TOTO KNVB Beker”, bevestigt de KNVB.

De vijf vervangingen moeten gebeuren tijdens maximaal drie wisselmomenten, om te voorkomen dat het spel te vaak stilligt. Daarnaast mag ook tijdens de rust worden gewisseld.

Marco Reus blijft sukkelen met adductoren

Borussia Dortmund heeft de voorbereiding op het nieuwe seizoen aangevat zonder kapitein Marco Reus. Ook na een half jaar in de lappenmand is de ploegmaat van Axel Witsel, Thorgan Hazard en (nieuwkomer) Thomas Meunier nog niet verlost van een blessure in de adductoren.

“De verbetering waarop we hadden gehoopt, is er nog niet. Er is nog steeds een ontsteking”, verklaarde de sportief directeur van Dortmund, Michael Zorc, donderdag. “Hij moet verder op de traditionele manier worden behandeld en kan nog niet met de ploeg trainen.”

De 31-jarige Reus is sinds begin februari buiten strijd. Toch scoorde de Duitse international afgelopen seizoen nog elf keer in negentien competitieduels.