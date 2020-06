Football Talk. Stuttgart promoveert naar Bundesliga - Arsenal na late goal naar halve finales FA Cup - Watford laat trio uit kern na lockdownparty Voetbalredactie

28 juni 2020

17u50 2

Orel Mangala promoveert met Stuttgart terug naar de Bundesliga

VfB Stuttgart en onze landgenoot Orel Mangala hebben zekerheid verworven over promotie naar de Bundesliga. Stuttgart verloor zondag weliswaar met 1-3 van Darmstadt, maar behield haar tweede plaats in de Tweede Bundesliga die recht geeft op rechtstreekse promotie naar de Duitse hoogste voetbalklasse. Die Schwaben keren zo na de degradatie van vorig seizoen meteen terug naar de Bundesliga.

Na de openingstreffer van Dursun (32.) kon Mario Gomez (42.), voormalige spits van de Mannschaft, nog wel gelijkmaken voor Stuttgart. Maar na rust bezorgde Bader (53.) de bezoekers uit Darmstadt, vijfde in de eindstand, alsnog de overwinning. Mangala werd op het uur naar de kant gehaald bij de thuisploeg. Zijn ploegmakker Wataru Endo (ex-STVV) speelde de hele wedstrijd.

Stuttgart, vijfvoudig landskampioen van Duitsland, promoveert samen met kampioen Arminia Bielefeld naar de Bundesliga. Bielefeld versloeg nummer drie Heidenheim nog met 3-0. Heidenheim mag de play-offs voor promotie spelen tegen Werder Bremen, dat zaterdag op miraculeuze wijze rechtstreekse degradatie uit de Bundesliga wist te voorkomen.

Voor traditieclub Hamburg volgt volgend seizoen een nieuw seizoen in de Tweede Bundesliga. HSV verloor op de slotspeeldag met 1-5 van Sandhausen. Het eindigt het seizoen als vierde.

Watford laat trio uit kern na lockdownparty bij speler thuis

Watford moet het vandaag in het competitieduel tegen Southampton zonder Andre Gray, Nathaniel Chalobah en Domingos Quina stellen. De drie spelers zijn uit de kern gelaten omdat ze hebben deelgenomen aan een illegaal verjaardagsfeestje en zo de lockdownregels overtraden.

Gray vierde vrijdag zijn 29e verjaardag en postte op sociale media foto’s waarop te zien is hoe een groepje vrienden voetbal speelt in de tuin van de spits en andere genodigden de regels van social distancing niet respecteren. Op die beelden is ook Quina te zien. Het feestje, met zo’n twintig genodigden, vond plaats daags na het 1-0-verlies tegen Burnley, waardoor Watford nog meer in degradatiegevaar verzeilde.

Gray heeft de beelden intussen verwijderd, maar het kwaad is geschied. In een tweet laat Watford (de club van Christian Kabasele) weten dat Gray, Chalobah en Quina door coach Nigel Pearson uit de kern zijn gelaten “om de gezondheid en veiligheid van de spelers, staf en officials in de wedstrijd van vandaag te kunnen verzekeren”.

🚨 TEAM NEWS 🚨



Andre Gray, Nathaniel Chalobah and Domingos Quina have all been omitted from the squad by Nigel Pearson to ensure the health & safety of all players, staff and officials at today’s game.#WATSOU pic.twitter.com/OfDqbM9yeN Watford Football Club(@ WatfordFC) link

Racing Genk verwelkomt Paul Onuachu en Eboue Kouassi opnieuw

Racing Genk heeft aanvaller Paul Onuachu en middenvelder Eboue Kouassi opnieuw op de club verwelkomd. Dat maakten de Limburgers bekend op hun clubwebsite. Onuachu, een Nigeriaan, en Kouassi, een Ivoriaan, zaten door de coronacrisis vast in Afrika. Het lukte Genk uiteindelijk zijn spelers met een vlucht via Parijs terug naar Europa te brengen.

Onuachu had tot midden mei meegetraind en was daarna naar Nigeria vertrokken. Hij geraakte in de nacht van vrijdag op zaterdag via Parijs weer in Genk. Eboue Kouassi bleef na het einde van de groepstrainingen nog een tijdje individueel doortrainen alvorens ook naar z’n geboorteland te vliegen. Hij is sinds donderdagavond weer in ons land.

Vanmorgen legden ze bij sportmedisch centrum Adlon in Diepenbeek hun looptest af. Als alles goed gaat, voegen Onuachu en Kouassi zich in de loop van de week bij de groep.

Ook Simon Deli (Club Brugge) en Pierre Desiré Zebli, actief bij het B-team van Racing Genk, zaten aan boord van de vlucht naar Europa.

Coach Sven Vandenbroeck pakt de landstitel in Tanzania

Sven Vandenbroeck heeft als T1 van Simba SC de landstitel in Tanzania veroverd. De veertigjarige Vandenbroeck is sinds december vorig jaar hoofdcoach van de Tanzaniaanse club.

Met nog zes speeldagen voor de boeg heeft Simba SC negentien punten voorsprong op eerste achtervolger Young Africans. Een 0-0-gelijkspel zondag bij Tanzania Prisons volstond voor zekerheid over de landstitel.

Het is voor het team uit Dar es Salaam de 21ste landstitel, de derde op een rij.

Na een carrière als speler bij onder meer KV Mechelen, Roda JC, De Graafschap en Lierse trok Vandenbroeck in het voorjaar van 2016 naar het Afrikaanse continent. Hij won als assistent van Hugo Broos met Kameroen in 2017 de Africa Cup. Nadien was hij ook nog 7,5 maanden bondscoach van Zambia.

Arsenal plaatst zich als tweede voor halve finales FA Cup

Arsenal heeft zich deze namiddag als tweede team gekwalificeerd voor de halve finales van de FA Cup. De Gunners haalden het met 1-2 bij Sheffield United.

De wedstrijd was nochtans niet goed begonnen voor Arsenal. Sheffield, met Sander Berge (ex-Genk) 55 minuten tussen de lijnen, leek al na acht minuten op voorsprong te komen na een kopbaldoelpunt van Lundstram. Ref Tierney keurde de treffer echter af voor buitenspel. Op het uur werd ook een thuisdoelpunt van Egan nog geannuleerd voor buitenspel. Telkens gaf de VAR het beslissende zetje.

Tussendoor had Pepe (25.) Arsenal halverwege de eerste helft vanaf de stip op 0-1 gebracht. Sheffield knokte voor wat het waard was en werd in het slot van de partij beloond met de gelijkmaker. McGoldrick (87.) profiteerde van geklungel in de bezoekende defensie en liet Arsenal-doelman Martinez kansloos. Verlengingen leken in de maak, maar Arsenal trok het laken toch nog naar zich toe. Invaller Ceballos (90.+1) rondde een snelle counter van de bezoekers af en legde de eindstand vast op 1-2. De Gunners plaatsen zich zo voor het eerst sinds hun eindzege in de FA Cup in 2017 voor de laatste vier.

Zaterdag plaatste Manchester United zich als eerste ploeg voor de halve finales van de Engelse beker. De Mancunians versloegen Norwich City, na verlengingen, met 1-2. Later vandaag staan ook Leicester-Chelsea (om 17u) en Newcastle-Manchester City (om 19u30) nog op het programma.

Dinsdag voetbaltop over coronamaatregelen in Afrikaans voetbal

Bij de Afrikaanse Voetbalconfederatie CAF is dinsdag een videoconferentie gepland met de bestuursleden omtrent een eventuele heropstart van de competities na een lange onderbreking vanwege de coronapandemie.

Daarnaast zal ook de Africa Cup (CAN) een belangrijk agendapunt zijn. Het toernooi met 24 landen staat van 9 januari tot 6 februari 2021 in Kameroen op het programma. “We hopen echt dat de Africa Cup zoals voorzien kan doorgaan”, bekende secretaris-generaal Abdelmounaim Bah aan nieuwsagentschap AFP. Daarvoor moeten er eerst nog kwalificaties kunnen worden afgewerkt, een optie zou zijn om die te laten doorgaan in oktober en november. Dat zou echter opnieuw uitstel betekenen van de start van de kwalificaties voor het WK 2022 in Qatar. Die moesten eigenlijk al in maart gestart zijn, maar werden toen wegens de uitbraak van het coronavirus verschoven naar de herfst. In het nieuwe voorstel zullen ze pas komend jaar na de Africa Cup van start gaan.

Ook voor de Afrikaanse Champions League en Confederations Cup, de tegenhangers van respectievelijk CL en Europa League, moeten er knopen doorgehakt worden. Beide toernooien liggen al stil sinds maart, toen ze aan de halve finales waren aanbeland. De halve finales en finales zullen meer dan waarschijnlijk eind deze zomer nog gespeeld worden, daarvoor liggen er meerdere scenario’s op tafel.

Ruildeal tussen Juve en Barça in de maak

Juventus en FC Barcelona gaan zaken doen. Gisterenavond, na de wedstrijd van Barça tegen Celta de Vigo, reisde de Braziliaanse middenvelder Arthur Melo niet mee terug richting Barcelona. Hij nam - met toestemming van de club - het vliegtuig richting Turijn in het gezelschap van zijn entourage.

Volgens Italiaanse media zijn zowel Arthur als Juventus-middenvelder Miralem Pjanić vanochtend aangekomen in het medisch centrum van Juventus, om daar hun fysieke testen af te leggen. Er is ook een dokter van Barcelona aanwezig. Een ruildeal is in de maak, een middenvelder voor een middenvelder dus.

#Juve: #Arthur è atterrato a Torino, domani mattina le visite mediche // Arthur has landed in Turin ahead of his medical with Juve @Goalitalia @Goal 🇧🇷⚪️⚫️ pic.twitter.com/iFxDoMKYB0 Romeo Agresti(@ romeoagresti) link

Slovaakse international overlijdt aan ALS

De Slovaakse oud-voetballer Marián Cisovsky is op 40-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van de spierziekte ALS. Cisovsky speelde vijftien interlands. Hij werd met twee verschillende clubs uit de hoofdstad Bratislava in totaal drie keer kampioen van Slovakije en in 2013 veroverde hij met Viktoria Pilsen ook de landstitel in Tsjechië.

De Tsjechische club maakte op Twitter bekend dat Cisovsky is overleden. De Slovaak beëindigde in 2015 zijn carrière, nadat een jaar eerder bij hem ALS was geconstateerd. Viktoria Pilsen pakte dat seizoen opnieuw het kampioenschap, een titel die werd opgedragen aan Cisovsky.

Viktoriáni, dnes je ten nejsmutnější den. S těžkým srdcem musíme oznámit, že nás navždy opustil Marián Čišovský.



Upřímnou soustrast celé viktoriánské rodině. 🖤 pic.twitter.com/PiEM5bDwwO FC Viktoria Plzeň(@ fcviktorkaplzen) link

Voetbalfans in Rio de Janeiro mogen medio juli weer naar het stadion

De burgemeester van het Braziliaanse Rio de Janeiro heeft het licht op groen gezet om vanaf 10 juli opnieuw toeschouwers toe te laten in de voetbalstadions. Die mogen vanaf dan voor een derde van de totale capaciteit gevuld worden met fans, zo staat in een vrijdag gepubliceerd decreet.

Elke supporter moet minimum vier vierkante meter ruimte ter beschikking hebben en de verkoop van tickets kan enkel online doorgaan. Het gaat om de wedstrijden in het staatskampioenschap van Rio, de nationale competitie start pas later. Vanaf 1 augustus mogen de stadions voor twee derde gevuld worden, vanaf 16 augustus gelden er geen restricties meer.

Het zijn opvallende beslissingen nadat eerder de herstart van de competitie al fel bekritiseerd werd. Sinds twee weken wordt er - ondanks protest van heel wat clubs - achter gesloten deuren opnieuw gevoetbald in Rio en daarmee werd Brazilië het eerste Zuid-Amerikaanse land waarin de voetbalcompetitie hervat werd. Nochtans is de pandemie in het land helemaal niet onder controle: met 1,3 miljoen besmettingen en 57.000 doden is het zelfs na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land ter wereld.

Amerikaanse voetbalsters knielen bij volkslied

Voor de aftrap van het duel tussen North Carolina Courage en Portland Thorns hebben zaterdag bij de start van het nieuwe seizoen in de Amerikaanse National Women’s Soccer League alle speelsters geknield tijdens het volkslied, zo melden Amerikaanse media.

Ook in andere wedstrijden knielden speelsters, terwijl anderen bleven staan. Alle speelsters droegen voor de aftrap ook shirts met daarop de tekst ‘Black Lives Matter’. Met de acties sloten ze aan bij het protest tegen racisme en politiegeweld tegen vooral zwarte Amerikanen. Enkele weken geleden was er de gewelddadige dood van George Floyd, waarna wereldwijd protesten uitbraken.

Het was NFL-quarterback Colin Kaepernick die vier jaar geleden als eerste knielde tijdens het volkslied, een voorbeeld dat later door velen herhaald zou worden, maar hem ook op kritiek kwam te staan, onder meer van de Amerikaanse president Donald Trump. Na zijn vertrek in maart 2017 bij San Francisco 49'ers kreeg hij geen kans meer bij een NFL-team en is hij werkloos.

22 besmettingen bij Mexicaanse topclub Cruz Azul

Bij de Mexicaanse topclub Cruz Azul zijn 22 besmettingen met het nieuwe coronavirus vastgesteld, zo meldde de Mexicaanse Liga MX gisteren. Het gaat om acht gevallen bij de mannen en veertien bij de vrouwenploeg. De besmette personen vertonen momenteel geen symptomen van de ziekte.

Bij de mannenploeg, die de start van het seizoen aan het voorbereiden is, worden de besmette spelers in quarantaine geplaatst in de hoofdstad Mexico-Stad. De besmette speelsters blijven ter observatie thuis. Vorige week had Cruz Azul al twee besmettingen gemeld, onder meer die van de Uruguayaanse international Jonathan Rodriguez.

Vanwege de coronapandemie werd het seizoen in Mexico eind mei definitief stopgezet, zonder een kampioen aan te duiden. Begin juli zal er na een oponthoud van vier maanden opnieuw gevoetbald kunnen worden. Dan wordt de Beker van Mexico gespeeld, een vriendschappelijk toernooi waarvan de opbrengst naar een goed doel gaat. Op 24 juli gaat vervolgens de Mexicaanse competitie weer van start. De Bekerfinale tussen Monterrey en Tijuana wordt op 16 (heen) en 23 (terug) september gespeeld.

Spelers Manchester City vormen donderdag erehaag voor Liverpool

De spelers van Manchester City zullen donderdag voorafgaand aan het duel met Liverpool een erehaag vormen voor hun concurrenten. De nummers 1 en 2 van de Premier League treffen elkaar dan in het Etihad-stadion van Manchester. Omdat City donderdagavond met 2-1 verloor bij Chelsea, werd Liverpool kampioen.

Met nog zeven wedstrijden te gaan, hebben de ‘Reds’ nu een onoverbrugbare voorsprong van 23 punten op de onttroonde kampioen Manchester City. Pikant genoeg treffen de oude en de nieuwe kampioen elkaar komende week. “We gaan natuurlijk een erehaag vormen”, zei manager Pep Guardiola over het traditionele eerbetoon dat de kampioen krijgt. “We zullen Liverpool op gepaste wijze ontvangen als ze naar onze thuishaven komen. Ze hebben dat verdiend.”

City speelt vanavond eerst nog tegen Newcastle United, in de kwartfinales van de FA Cup. Guardiola kan op St. James’ Park niet beschikken over Fernandinho (geschorst), Sergio Agüero, John Stones en Phil Foden (allen geblesseerd). De ploeg van Kevin De Bruyne zit ook nog in de Champions League.

Atlético zonder aanvoerder Koke tegen Barcelona

Atlético Madrid moet het dinsdag in de topper in de Spaanse voetbalcompetitie tegen FC Barcelona doen zonder aanvoerder Koke. De middenvelder kreeg zaterdag in de moeizaam gewonnen thuiswedstrijd tegen Alavés (2-1) vlak voor tijd een gele kaart. Dat was voor Koke z’n vijfde van dit seizoen en daarom is hij geschorst voor het duel in Camp Nou.

De captain van Atlético veroorzaakte in de blessuretijd met een handsbal een strafschop. De ploeg van trainer Diego Simeone staat in La Liga op de derde plaats, achter Real Madrid en FC Barcelona, dat elf punten meer heeft. De Catalaanse club kwam zaterdag niet verder dan een gelijkspel bij Celta de Vigo (2-2) en dreigt achterop te raken in de titelstrijd met Real.

Atlético moet het tegen Barcelona ook doen zonder verdediger Stefan Savic, die eveneens geschorst is omdat hij voor de vijfde keer dit seizoen een gele kaart kreeg.