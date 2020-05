Football Talk. Storck heeft nieuwe club - Ribéry hervat na half jaar trainingen ODBS

Storck gaat in Slovakije aan de slag

Bernd Storck, afgelopen seizoen de coach van Cercle Brugge, heeft een nieuwe uitdaging in Slovakije gevonden. De 57-jarige Duitser gaat er DAC Dunajska Streda trainen. Zijn nieuwe club maakte het nieuws donderdag bekend. Storck tekende voor twee jaar.

Bernd Storck arriveerde in oktober bij Cercle en wist de vereniging voor degradatie te behoeden. Het seizoen voordien deed hij dat ook voor Moeskroen.

Dit seizoen beëindigde DAC de reguliere competitie op de derde plaats. De play-offs konden wegens de coronapandemie nog niet van start gaan.

Ribéry hervat na half jaar trainingen

Na bijna zes maanden blessureleed heeft Franck Ribéry de trainingen bij Fiorentina hervat. De Franse topvoetballer viel eind 2019 uit met een zware enkelblessure en ging daarna onder het mes. Fiorentina zette een korte video op Twitter getiteld ‘Koning Franck is terug’ waarop te zien is hoe Ribéry enkele oefeningen met en zonder bal uitvoert. Italiaanse clubs mogen sinds enkele dagen opnieuw groepstrainingen organiseren maar bij Fiorentina wordt voorlopig nog individueel geoefend.

De 37-jarige Ribéry kende een succesvol seizoensdebuut bij Fiorentina maar viel eind november uit in een wedstrijd tegen Lecce. Een tweetal weken geleden keerde de voormalige winger van Bayern München terug naar Italië nadat hij een hele tijd in Duitsland in lockdown had doorgebracht vanwege het nieuwe coronavirus. De Serie A hoopt vanaf midden juni de competitiedraad weer op te pikken. Fiorentina staat dertiende in het klassement.