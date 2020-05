Football Talk. Storck heeft nieuwe club - FC Cincinnati stelt Jaap Stam voor als nieuwe coach, maar gebruikt foute foto ODBS

21 mei 2020

21u52

Bron: Belga

Storck gaat in Slovakije aan de slag

Bernd Storck, afgelopen seizoen de coach van Cercle Brugge, heeft een nieuwe uitdaging in Slovakije gevonden. De 57-jarige Duitser gaat er DAC Dunajska Streda trainen. Zijn nieuwe club maakte het nieuws donderdag bekend. Storck tekende voor twee jaar.

Bernd Storck arriveerde in oktober bij Cercle en wist de vereniging voor degradatie te behoeden. Het seizoen voordien deed hij dat ook voor Moeskroen.

Dit seizoen beëindigde DAC de reguliere competitie op de derde plaats. De play-offs konden wegens de coronapandemie nog niet van start gaan.

Stam voorgesteld met verkeerde foto

Jaap Stam is de nieuwe hoofdcoach van het Amerikaanse FC Cincinnati, maar tijdens de voorstelling ging er iets mis. Tijdens de aankondiging op Twitter gebruikte de club een foto van een lookalike van de Nederlander... Een goede eerste indruk nalaten, heet dan zoiets.

FC Cincinnati confirm Jaap Stam as their new manager



But we have no idea who the person in the picture is? 🤔 pic.twitter.com/X0JiX4gG98 The Sack Race(@ thesackrace) link

“Het is voor mij een droom voor een club als FC Cincinnati in de Verenigde Staten te werken”, vertelt Stam op de website van zijn nieuwe club - dat met een nieuwe Twitterpost het incident direct rechtzette. “Ik heb altijd van Amerika gehouden. Ook de mentaliteit van de mensen spreekt me erg aan. Ze proberen vaak echt iets te bereiken. Het is voor mij een grote uitdaging om het hier goed te gaan doen.”

“We zijn blij dat Jaap Stam hier hoofdtrainer is geworden”, reageert algemeen manager Gerard Nijkamp. “Hij heeft veel ervaring als spelers bij de meest succesvolle clubs van de wereld. Jaap heeft zich ook als trainer bewezen. Ik weet zeker dat hij ons naar een nieuwe fase kan leiden. Naar veel nieuwe successen en een nieuw stadion. Hij zal ook onze spelers beter maken.”

Voor Stam ligt in Cincinnati een contract voor anderhalf jaar klaar, met een optie op nog een seizoen. Het is nog niet bekend wanneer de voormalige verdediger van PSV, Manchester United, Lazio, AC Milaan en Ajax naar de VS kan vliegen. De Amerikaanse competitie MLS ligt al sinds maart stil wegens de coronapandemie en het is onbekend wanneer er weer gevoetbald kan worden.

Stam neemt Said Bakkati mee als assistent. De 67-voudige international verruilde een jaar geleden PEC Zwolle voor Feyenoord. Hij stapte eind oktober, een dag na de 4-0-nederlaag bij Ajax, echter al op. Onder leiding van zijn opvolger Advocaat klom Feyenoord weer op naar de derde plaats in de eredivisie. De 72-jarige Advocaat besloot onlangs er nog een jaar aan vast te plakken. Bakkati zou een van zijn assistenten blijven in Rotterdam, maar volgt nu het spoor van Stam, met wie hij eerder al samenwerkte bij Reading, PEC Zwolle en Feyenoord.

Stam volgt voormalig Standard-trainer Ron Jans op. Die stapte in februari op, nadat hij in een racisme-rel was beland. FC Cincinnati is de ex-club van Roland Lamah. De vijfvoudige Rode Duivel moest er begin dit jaar opkrassen.

Ribéry hervat na half jaar trainingen

Na bijna zes maanden blessureleed heeft Franck Ribéry de trainingen bij Fiorentina hervat. De Franse topvoetballer viel eind 2019 uit met een zware enkelblessure en ging daarna onder het mes. Fiorentina zette een korte video op Twitter getiteld ‘Koning Franck is terug’ waarop te zien is hoe Ribéry enkele oefeningen met en zonder bal uitvoert. Italiaanse clubs mogen sinds enkele dagen opnieuw groepstrainingen organiseren maar bij Fiorentina wordt voorlopig nog individueel geoefend.

De 37-jarige Ribéry kende een succesvol seizoensdebuut bij Fiorentina maar viel eind november uit in een wedstrijd tegen Lecce. Een tweetal weken geleden keerde de voormalige winger van Bayern München terug naar Italië nadat hij een hele tijd in Duitsland in lockdown had doorgebracht vanwege het nieuwe coronavirus. De Serie A hoopt vanaf midden juni de competitiedraad weer op te pikken. Fiorentina staat dertiende in het klassement.