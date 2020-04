Football Talk. Stijn Stijnen vrijuit in burgerlijk geschil met Sporting Hasselt - Eén van twee strafonderzoeken naar Blatter afgesloten Redactie

10 april 2020

23u48 1

Eén van twee strafonderzoeken naar voormalig FIFA-preses Blatter zonder gevolg afgesloten

Het Zwitserse gerecht heeft in maart één van twee strafonderzoeken naar voormalig FIFA-voorzitter Sepp Blatter zonder gevolg afgesloten. Dat meldden het Franse Le Monde en het Duitse Süddeutsche Zeitung.

Volgens beide kranten zal de in december 2015 afgezette voorzitter van de Wereldvoetbalbond niet vervolgd worden voor een omstreden contract over de televisierechten voor de WK’s 2010 en 2014, dat hij in 2005 afsloot met de Caribische Voetbalconfederatie. Volgens de Zwitserse justitie was dat een voor de FIFA nadelige overeenkomst en bovendien was Jack Warner, één van de spilfiguren in het FIFA-omkoopschandaal, destijds voorzitter van de Caribische federatie.

Door het Franse persagentschap AFP om een reactie gevraagd, vertelde de 84-jarige Blatter dat hij zelf nog niet op de hoogte gebracht was door het Zwitserse Openbaar Ministerie. Dat voert wel nog altijd een onderzoek naar een verdachte betaling van 2 miljoen Zwitserse frank (1,89 miljoen euro) die Blatter in februari 2011 deed aan toenmalig UEFA-voorzitter Michel Platini. “Eens ook die zaak geklasseerd is, zal ik de FIFA om eerherstel vragen”, zegt Blatter. “Mijn schorsing door de Ethische Commissie van de FIFA is immers gebaseerd op de aantijgingen van het Zwitserse gerecht.”

Eind 2015 werd Blatter voor acht jaar geschorst. Twee maanden later werd die schorsing in beroep tot zes jaar teruggebracht

Persoons naar Ninove?

Koen Persoons staat in de belangstelling van Ninove. De ex-middenvelder van KV Mechelen en Lokeren heeft er zelf ook wel oren naar om in tweede amateur te blijven, en dus niet mee te promoveren met Knokke. De 36-jarige Persoons heeft meer dan 300 matchen in de Jupiler Pro League op de teller.

Stijn Stijnen gaat vrijuit in burgerlijk geschil met Sporting Hasselt

De burgerlijke rechtbank in Hasselt heeft huidig Patro-trainer Stijn Stijnen vrijgesproken in een geschil met Koninklijke Sporting Hasselt. De voetbalclub had een procedure aangespannen tegen Stijnen, toenmalig voorzitter van de raad van bestuur bij Hasselt, en nog een tweede bestuurslid, een veertiger uit Alken, wegens vermeende contractuele wanprestaties, achterstal in RSZ-bijdragen, personenbelasting en btw.

Er werd een schadevergoeding gevraagd van ruim 68.000 euro. De burgerlijke rechtbank vond dat de voetbalclub geen bewijzen kon voorleggen en sprak Stijnen en het tweede voormalige bestuurslid vrij. De vordering tot schadevergoeding van de club werd als ongegrond afgewezen. Sporting Hasselt moet nu aan elk van de twee partijen een rechtsplegingsvergoeding van 3.600 euro betalen.

“Vandaag heb ik via mijn advocaten Walter Vansteenbrugge en Karel Paelinck het vonnis vernomen in de rechtszaak van Sporting Hasselt tegen mijn persoon. De voorbije jaren hebben mijn familie en ik steeds sereen gereageerd op de vele lasterverhalen die de wereld werden ingestuurd door leden van Sporting Hasselt. Vandaag heeft recht geschied en daar ben ik zeer tevreden mee”, zegt Stijnen in een reactie.

“Het gegeven dat wij altijd de waarheid kenden, gaf ons veel rust in afwachting van de uitspraak. De waarheid kent haar rechten en die waarheid is uitgesproken door de rechter. Sporting Hasselt zal steeds een deel van mijn leven blijven en ik ben dankbaar en trots voor het verleden dat ik er schreef”, aldus Stijnen.

Anderzijds is er in de Hasseltse rechtbank van eerste aanleg nog een dossier hangende vanwege belaging. Stijnen moet zich verantwoorden voor belaging van twee bestuursleden van Sporting Hasselt. Stijnen stuurde sms’en naar twee bestuurders, onder wie voorzitter Bart Casters. De feiten dateren van na de periode dat Stijnen actief was bij de club. Stijnen verliet Sporting Hasselt niet in de beste verstandhouding. De zaak wordt op 4 juni door een correctionele rechter behandeld.

Ook dertien provinciale ploegen naar het BAS

Dertien provinciale clubs uit verschillende provincies stappen naar het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) tegen de stopzetting van de competitie. Het betreft verschillende ploegen die nog streden om de titel of tegen de degradatie.

In een persbericht laten de desbetreffende ploegen weten dat ze de beslissing om de competitie te stoppen op 12 maart niet betwisten. “De algemene gezondheid van spelers is in deze absolute prioriteit en ze begrijpen dat er preventief enkele voorzieningen dienen te worden getroffen om de kampioenschappen in de juiste banen te leiden.”

Ze begrijpen wel niet “waarom de KBVB/VV het Bondsreglement miskennen en interpreteren waardoor clubs nadelen ondervinden of zelfs worden gestraft.” Nu hopen de ploegen dat de beslissing wordt herzien en dat de federaties hun clubs beschermen.

Ook Roeselare trekt naar het BAS

KSV Roeselare was één van de clubs die eerder deze week naast een licentie voor het profvoetbal greep. Maar ook de club uit 1B laat het daar niet bij. Roeselare trekt naar het BAS (Belgisch Arbitragehof voor de Sport) om alsnog een licentie af te dwingen, zo bevestigt de club op haar website.

“Na een herhaaldelijke en lange beraadslaging hebben de aandeelhouders beslist om stamnummer 134 verder te blijven ondersteunen en hebben ze beslist om nieuwe engagementen aan te gaan”, klinkt het. “In die lijn werd beslist om beroep aan te tekenen en de licentie voor het komend seizoen af te dwingen bij het BAS. We hopen te kunnen rekenen op de steun en het vertrouwen van onze medewerkers, supporters, partners, enzovoort om de zwartste pagina in onze geschiedenis om te draaien en zo samen te genieten van professioneel voetbal op Schiervelde volgend seizoen.”

#UPDATE 🔄 | De Raad van Bestuur en aandeelhouders kwamen gisterenavond samen om de huidige situatie te bespreken.



Meer 🏷️: https://t.co/f6WTnXz9Sd



oltegoare ✊ pic.twitter.com/lmtt24e88N KSV Roeselare(@ KSVR134) link

D’Haene drie jaar langer bij KV Kortrijk

KV Kortrijk heeft zijn linkerwinger Kristof D’Haene drie jaar langer aan zich kunnen binden. Zijn contract liep nog één jaar, nu gaat het tot juni 2024. De man uit de regio werd vorig seizoen vaak geprezen voor zijn heerlijke en efficiënte flankvoorzetten.

Hiermee zet de club verder in op het terugwinnen van een Vlaamse kern, nu ook al de West-Vlamingen Dewaele en Jonckeere werden aangetrokken. Met ook nog Derijck, Van Der Bruggen en Deman kan er al best weer een woordje ‘Vlaams’ worden gepraat bij KV Kortrijk. (ESK)

Kristof D'Haene verlengde zijn contract tot 2️⃣0️⃣2️⃣4️⃣!



We beginnen de dag met fantastisch nieuws. 🥳



Vandaag is hij onze #KerelInFocus!



🔴⚪ #KDH2024 pic.twitter.com/nTxmkg19g3 KV Kortrijk - 🏡(@ kvkofficieel) link