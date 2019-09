Football Talk. Steegen opnieuw perschef van Anderlecht - Dennis verlengt bij Club - Waasland-Beveren: “Slachtoffer in steekspel rond Verstraete” De voetbalredactie

03 september 2019

15u45

Bron: Belga, eigen berichtgeving

Dennis verlengt contract bij Club

Emmanuel Dennis heeft zijn contract bij Club Brugge verlengd tot 2022. Dat maakte blauw-zwart zonet bekend. Dennis (21) speelt sinds 2017 voor Club, de Bruggelingen namen de winger toen over van het Oekraïense Zorya Luhansk en bij Club sprokkelde hij al flink wat speeltijd. In 78 matchen scoorde Dennis 21 doelpunten en zorgde hij voor 9 assists. Ondanks concrete buitenlandse interesse, hij werd onder meer gelinkt aan Monaco, kiest de Nigeriaan dus voor een verlengd verblijf in Brugge.

🐭 No Mickey Mouse Business! @dennisblessed42 verlengde zijn contract tot 2022! 📝 #Dennis2022 pic.twitter.com/alj0rEQw55 Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Steegen opnieuw perschef van Anderlecht

Anderlecht gaat niet verder met persverantwoordelijke Marie Verbeke. Paars-wit was niet langer tevreden over de manier waarop zij haar taken invulde. David Steegen, die ze in november vorig jaar nog was opgevolgd als perschef, neemt haar plaats in.

Waasland-Beveren: “Slachtoffer van steekspel rond Verstraete”

Waasland-Beveren gaat vandaag op zijn website in op de voorbije zomermercato. Na het overlopen van zijn nieuwe aanwinsten legt de rode lantaarn in 1A ook uit waaróm de transfer van Louis Verstraete er niet kwam.

“Het laatste dossier dat nog openstond, was die box-to-boxspeler”, luidt het. “Het was een publiek geheim dat Louis Verstraete dé ideale kandidaat was om die positie in te vullen. Waasland-Beveren gaf al wekenlang toe dat er een voorliefde was voor de Gentenaar. Alles leek ook in kannen en kruiken gisteren. KAA Gent stuurde een huurovereenkomst door, het geel-blauwe bestuur ondertekende het document én de speler zelf ondertekende alle nodige documenten. Het enige wat dus nog ontbrak, was een handtekening van zijn moederclub zelf. Die handtekening kwam er uiteindelijk niet, aangezien hun transferdoelwit (Antwerp-middenvelder Faris Haroun, red.) niet kon worden afgerond, waardoor Verstraete de kern van KAA Gent niet mocht verlaten. Geen Louis Verstraete in geel en blauw dus. De speler en Waasland-Beveren werden dus het slachtoffer van een steekspel waar het zelf niet aan deelnam.”

Programma zestiende finales Croky Cup bekend

De kalendermanager van de Pro League heeft het programma voor de zestiende finales van de Beker van België bekendgemaakt. De topper tussen Beerschot en Anderlecht vindt op woensdag 25 september plaats, donderdag 26 september geven Antwerp en Lokeren elkaar partij. De blikvanger Beerschot - Anderlecht zal live te zien zijn bij RTL en Sporza. De match Antwerp - Lokeren wordt rechtstreeks uitgezonden op VTM, alsook de wedstrijd Standard - Lommel SK op RTL Play. KV Mechelen zat niet in de trommel voor de loting van de zestiende finales. De titelverdediger werd uit het bekertoernooi geweerd omdat Malinwa schuldig bevonden werd aan matchfixing in het seizoen 2017-2018.

Programma:

24/09 om 20:00: Cercle Brugge - Rebecquoise

24/09 om 20:30: KSK Ronse - KRC Genk

24/09 om 20:00: Waasland-Beveren - Westerlo

25/09 om 20:30: Francs Borains - Club Brugge

25/09 om 20:00: Cappellen - Eupen

25/09 om 20:45: Beerschot - Anderlecht

25/09 om 20:00: Zulte Waregem - Duffel

25/09 om 20:00: Rupel Boom - Charleroi

25/09 om 20:00: Union St-Gilloise - Verlaine

25/09 om 20:00: Seraing - KV Kortrijk

25/09 om 20:30: STVV - Oud-Heverlee Leuven

25/09 om 20:30: Eendracht Aalst - AA Gent

25/09 om 20:00: Izegem-Ingelmunster - KV Oostende

25/09 om 20:30: Dessel Sport - Excel Moeskroen

26/09 om 20:30: Antwerp - Lokeren

26/09 om 20:30: Standard - Lommel SK

Onervaren Roemeen fluit duel van de Duivels tegen San Marino

De UEFA heeft de Roemeen Hortiu Mircea Fesnic aangeduid als scheidsrechter voor het EK-kwalificatieduel van de Rode Duivels, vrijdag bij San Marino. De 29-jarige Fesnic is op Europees vlak nog vrij onervaren. In maart leidde hij nog maar zijn eerste interland bij senioren, het vriendschappelijke duel tussen Azerbeidzjan en Litouwen. Hij floot nog nooit een duel van een Belgisch team.

Insigne haakt geblesseerd af bij Italië, Portugal mist Pepe

De Italiaanse voetbalploeg moet het in de EK-kwalificatiewedstrijden bij Armenië (donderdag) en Finland (zondag) doen zonder Lorenzo Insigne. De aanvaller van Napoli kampt met een spierblessure, zaterdag opgelopen tijdens de verloren competitiewedstrijd tegen Juventus (4-3). Insigne, aanvoerder van de ploeg uit Napels, moest zich in Turijn in de rust al laten wisselen door trainer Carlo Ancelotti.

De aanvaller meldde zich nog wel bij bondscoach Roberto Mancini, maar de medische staf van de ‘Azzurri’ concludeerde dat Insigne niet kan spelen voor de nationale ploeg. De 32-voudig international keert daarom terug naar Napels om te herstellen. Insigne had in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen tegen Fiorentina (4-3) twee doelpunten gemaakt.

Portugal kan dan weer niet rekenen op verdediger Pepe voor de EK-kwalificatiewedstrijden bij Servië (zaterdag) en Litouwen (dinsdag). De Porto-verdediger wordt in de selectie vervangen door Ferro, een 22-jarige verdediger van Benfica. De Portugese voetbalbond liet weten dat Pepe enkele tests onderging, waaruit bleek dat hij niet fit was. Verdere duiding bij zijn blessure werd niet gegeven. Voor zijn vervanger, belofteninternational Ferro, is het zijn eerste oproepingsbrief.

Clubleiding sprak met Lamkel Zé

De meeste spelers waren gisteren vrij, maar tussen alle makelaars en nieuwkomers dook toch ook Didier Lamkel Zé op. Hij nam - in short en met pet (foto) - samen met zijn entourage de lift naar de vierde verdieping voor een gesprek met de clubleiding. Luciano D’Onofrio, Olivier Renard en Sven Jaecques ontvingen hem daar. Het onderwerp kan u wel raden. De laatste uitspattingen van de Kameroener - zijn uitsluiting tegen AZ en zijn clash met Bolat op training - deden weer heel wat stof opwaaien. De aanvaller belandde eind juni al een maandje in de B-kern en zo’n sanctie wacht hem mogelijk opnieuw. Al communiceerde de club gisteren nog niet over wat ze precies van plan is om het gedrag van de wispelturige aanvaller aan te pakken. Lamkel Zé bracht alvast zijn excuses uit via sociale media. Hij verontschuldigde zich voor zijn rode kaart tegen AZ. “Sorry voor mijn viering. Ik wist het niet”, klonk het. (SJH)

UEFA opent onderzoek na Antwerp-AZ, ook Bolat nadrukkelijk in verslag

De UEFA opent een stevig onderzoek na Antwerp-AZ van vorige donderdag op de Heizel. Antwerp wordt aangeklaagd voor: het gooien van objecten, het gebruik van vuurwerk, expliciete spandoeken, geblokkeerde trappen, ordeverstoringen door de fans en onbehoorlijk gedrag van het team. De boetes zouden fors kunnen aantikken. De Griekse ref Sidiropoulos vermeldde Sinan Bolat nadrukkelijk in zijn verslag. Hij wordt beticht van verwijten en lastigvallen van de scheids. Voor hem dreigt een schorsing van twee of meerdere wedstrijden en/of een boete. Op 19 september zal de commissie van de UEFA die over de ethiek en disciplinaire sancties waakt hierover zetelen. (SJH)

Palmeiras ontslaat Luiz Felipe Scolari

De Braziliaanse topclub Palmeiras heeft zijn coach Luiz Felipe Scolari aan de deur gezet. De zeventigjarige Braziliaan, die in 2002 zijn land naar de wereldtitel leidde, moest de tol betalen na een reeks tegenvallende resultaten. Scolari was dertien maanden aan het werk bij Palmeiras. De club uit Sao Paulo ging er de laatste weken uit in de Braziliaanse beker en in de Copa Libertadores. De 3-0 competitienederlaag van zondag bij Flamengo was de druppel voor Scolari.

Het was voor Scolari zijn derde ambtsperiode bij Palmeiras. Verder was hij onder meer twee maal bondscoach van Brazilië (2001-2002 en 2012-2014), één keer van Portugal (2003-2008) en coachte hij Chelsea (2008-2009).

Roeselare akkoord met speeldag schorsing voor Vervoort, niet met drie voor Tulio

Roeselare heeft beslist om de minnelijke schikking voor Jonathan Vervoorts rode kaart te aanvaarden. De verdediger is daardoor een speeldag geschorst en moet ook 500 euro boete betalen. Voor Marco Tulio, die wegens zijn rechtstreekse uitsluiting drie matchen schorsing riskeert, trekt de West-Vlaamse club naar de Geschillencommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB).

Roeselare beëindigde de thuiswedstrijd tegen Lommel op de vierde speeldag in de Proximus League met negen, na rode kaarten voor Marco Tulio (89e) en Vervoort (92e). De Braziliaanse verdediger ging enkele minuten na zijn invalbeurt vol door op Santermans en kreeg voor die zware overtreding meteen de rode kaart toegestopt. In de blessuretijd trok doelpuntenmaker Vervoort nog aan de noodrem om de doorgebroken Naudts van een doelpunt te houden, waardoor ook de Brusselse verdediger nog uitgesloten werd.

Het Bondsparket eist een speeldag schorsing voor Vervoort. Roeselare tekent geen verzet aan, waardoor de verdediger de verplaatsing naar OH Leuven (7 september) mist. Voor Tulio staan ook de competitieduels tegen Virton (15 september) en Lokeren (20 september op de wip). Roeselare gaat niet akkoord en verschijnt dinsdagnamiddag (vanaf 14u00) met de Braziliaan voor de Geschillencommissie, die in eerste aanleg de strafmaat bepaalt. Tulio kijkt ook aan tegen een boete van 1.500 euro.

Roeselare neemt afscheid van Aoulad en Valpoort

KSV Roeselare heeft de contracten van Mohammed Aoulad en de Nederlander Arsenio Valpoort “in onderling overleg” ontbonden. De 28-jarige Aoulad was nog maar een seizoen actief op Schiervelde. Roeselare plukte de Marokkaanse Belg weg bij Wydad in Marokko. Eerder verdedigde de creatieve middenvelder de kleuren van Union en Westerlo. Als belofte van RSC Anderlecht werd de Brusselaar ook nog uitgeleend aan Charleroi, Waasland-Beveren en STVV. Bij Roeselare werkte Aoulad 22 wedstrijden af en wist hij vijf maal te scoren.

Valpoort genoot zijn opleiding bij Ajax en Heerenveen, en maakte bij die laatste club ook zijn profdebuut. In het seizoen 2013 werd hij een half seizoen uitgeleend aan PEC Zwolle. Daarna kwam de vleugelaanvaller uit voor het Hongaarse Ferencvaros TC, het Nederlandse RKC Waalwijk, het Israëlische Beitar Jeruzalem, het Nederlandse Almere City en ten slotte Busan IPark. Bij de Zuid-Koreanen, waar hij slechts een keer scoorde in tien wedstrijden, werd hij in januari weggeplukt door Roeselare. De 27-jarige Amsterdammer scoorde twee doelpunten in veertien duels.