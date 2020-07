Football Talk. Starcasino is nieuwe hoofdsponsor KVO - Vranjes traint weer mee bij Anderlecht Redactie

03 juli 2020



Starcasino is nieuwe hoofdsponsor KV Oostende

KV Oostende heeft zijn nieuwe wedstrijdshirt voor het komende seizoen voorgesteld. Daarop staat de nieuwe hoofdsponsor Starcasino.

Na twee seizoenen in gele shirts schakelt KVO opnieuw over op rode shirts, met subtiele groen-gele kleurschakeringen.

Het voorbije seizoen stond het bedrijf Diaz van KVO-voorzitter Frank Dierckens nog op de borst van de spelers, voortaan staat daar dus Starcasino. “Het gokbedrijf ondertekende een contract voor één seizoen en we kijken alvast uit naar een vruchtbare samenwerking”, stelt Sales Directeur Geert Vergauwe. “Intussen zijn we achter de schermen druk bezig met het verlengen van onze bestaande sponsorshipdeals én er zijn enkele potentieel interessante pistes voor de stadionnaam.”

KV Oostende oefent morgennamiddag om 15u op het veld van tweedeprovincialer Varsenare voor 300 toeschouwers, de eerste wedstrijd met publiek van een Belgische profclub sinds het losbarsten van de coronacrisis.

Vranjes weer bij Anderlecht

Ognjen Vranjes trainde gisteren voor de eerste keer opnieuw mee bij Anderlecht. Met een geforceerd lachje postte de Bosniër zelfs een foto in zijn nieuwe trainingsshirt op Instagram. Na meer relletjes dan glansprestaties verbande paars-wit de verdediger op uitleenbasis naar AEK Athene. Daar liet Vranjes een degelijke indruk na, maar een definitieve overgang kwam er niet. (VDVJ)

Voormalig topspits Milan Baros hangt schoenen aan de haak

Voormalig Tsjechisch international Milan Baros zet op 38-jarige leeftijd definitief een punt achter zijn carrière, zo maakte zijn club Banik Ostrava vrijdag bekend. Zondag neemt hij voor eigen publiek afscheid in het duel tegen Viktoria Pilsen. In een mededeling op de website van de club wordt uitgelegd dat de spits te veel hinder blijft ondervinden van zijn achillespees om er nog een seizoen bij te doen.

De Tsjech won in 2005 met Liverpool de Champions League. Een jaar eerder bereikte hij met zijn land de halve finales van het EK in Portugal, waar hij met vijf goals ook topschutter werd. Het waren de hoogdagen van zijn carrière, waarin hij al te vaak af te rekenen had met blessures. Na Liverpool ging het in 2005 naar Aston Villa, twee jaar later verkaste hij naar Olympique Lyon, waarmee hij de landstitel in Frankrijk veroverde. Nadien volgden nog Portsmouth, Galatasaray, Antalyaspor, Mlada Boleslav en Slovan Liberec, alvorens drie jaar geleden terug te keren naar zijn geboortestad Ostrava, om er bij het plaatselijke Banik zijn carrière af te sluiten.

Zijn carrière als international eindigde na het EK 2012 in Polen en Oekraïne, waar Tsjechië de laatste acht haalde. In 92 interlands trof Baros 41 keer raak. Enkel voormalig Anderlecht- en Lokeren-spits Jan Koller doet beter met 55 doelpunten voor zijn vaderland.