Football Talk. Standard stuurt spelers op vakantie - Real-spits Jovic out met breuk in hiel - Patro Eisden mag in eerste amateur blijven Voetbalredactie

08 mei 2020

21u09 1

Patro Eisden Maasmechelen mag in eerste amateurklasse blijven

Patro Eisden speelt ook volgend seizoen in de nationale amateurklasse. Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport (BAS) kende de Maaslanders de licentie voor eerste amateur toe voor het seizoen 2020-2021, nadat de Licentiecommissie van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) die begin april had geweigerd.

De Licentiecommissie kwam in eerste zit bij de beoordeling van het dossier van Patro Eisden tot de conclusie dat de bedrijfsvoorheffing niet betaald was en de Limburgers ook nog RSZ-bijdragen verschuldigd waren. Tenzij het BAS die beslissing omkeerde, zouden de Maaslanders naar de tweede amateurklasse zakken.

De Limburgers verschenen dinsdag 28 april al een eerste keer voor het BAS. Op de meeste vragen van licentiemanager Nils Van Brantegem en de drie aangewezen arbiters van het BAS konden de advocaten (onder wie Walter Van Steenbrugge) en bestuursleden van Patro Eisden antwoorden. Wel wilde Van Brantegem extra toelichting bij de RSZ-berekeningen die het secretariaat van de amateurclub maakte. Donderdagavond mocht Patro die in een tweede zitting toelichten, een dag later volgde het goede nieuws.

“Een gevoel van rechtvaardigheid overvalt de club”, reageert het bestuur. “Steeds werd een compleet dossier afgeleverd aan de licentiemanager. Telkens kwamen er onnodige bijkomende vragen. Dat zorgde voor veel extra werk. Patro kan nu eindelijk de focus leggen op volgend seizoen. Met veel overtuiging gaan we verder met het succesverhaal van de afgelopen twee jaren.”

De ploeg van coach Stijn Stijnen eindigde op de vijfde plek in de eerste amateurklasse. Vorig jaar werden de Maaslanders kampioen in de tweede amateurklasse, maar moesten ze via het BAS de promotie afdwingen. Ook toen slaagde de club van de flamboyante voorzitter Salar Azimi daarin.

Luka Jovic (Real Madrid) out met breuk in hiel

Real Madrid-spits Luka Jovic (22) heeft een breuk opgelopen in het hielbeen van zijn rechtervoet. Dat heeft De Koninklijke bekendgemaakt.

Volgens Spaanse media heeft Jovic zich thuis geblesseerd vlak nadat hij begin deze week was teruggekeerd uit Servië. Vermoedelijk zal hij enkele weken buiten strijd zijn.

De ploegmaat van Eden Hazard en Thibaut Courtois kreeg medio maart heel wat kritiek, omdat hij de quarantainemaatregelen tegen het coronavirus aan zijn laars had gelapt. Hij profiteerde van de onderbreking in La Liga om naar Servië terug te vliegen, ondanks het feit dat hij net als alle andere spelers en medewerkers van Real in quarantaine was geplaatst nadat een speler van het Madrileense basketbalteam positief had getest op het coronavirus. In Belgrado bouwde Jovic vervolgens een feestje om de verjaardag van zijn vriendin te vieren. Daarmee ging hij in tegen alle veiligheidsvoorschriften.

In zijn eerste seizoen bij Real kon de topaankoop de verwachtingen niet inlossen. In 24 wedstrijden trof de van Eintracht Frankfurt overgekomen Jovic slechts twee keer raak.

Sinds 12 maart ligt La Liga stil omwille van de coronacrisis. In juni hoopt men het seizoen te hernemen. Leganes-coach Javier Aguirre verklapte dat La Liga zijn team had laten weten dat op 20 juni de competitie hervat zou kunnen worden.

Standard stuurt spelers op vakantie

Voor de spelers van Standard kan het verlof beginnen. Nu het seizoen 2019/20 in de Jupiler Pro League voorgoed afgelopen is, worden de Rouches vanaf morgen op vakantie gestuurd. Op 12 juni moeten de spelers zich opnieuw melden in Luik om het nieuwe seizoen voor te bereiden. In tussentijd mogen de buitenlandse spelers terugkeren naar hun moederland voor een hereniging met familie en vrienden.

VVV pikt vrije speler Guus Hupperts op

VVV-Venlo heeft zijn eerste inkomende transfer voor volgend seizoen voorgesteld. De Nederlandse eersteklasser strikte vleugelaanvaller Guus Hupperts, die sinds het faillissement van Sporting Lokeren van vorige maand een vrije speler was. De 28-jarige Nederlander ondertekende bij Venlo een overeenkomst voor twee seizoenen, met een optie op nog een extra seizoen. Venlo nam eerder deze week nog afscheid van assistent Luc Nilis.

“Toen VVV-Venlo interesse toonde hoefde ik niet lang na te denken”, reageerde Hupperts op de clubwebsite. “Eredivisie spelen in de provincie waar ik geboren en getogen ben bij de club waarvan mijn overgrootvader aan de wieg stond. Ik ken daardoor de club én de gemoedelijke cultuur en voel me daar heel prettig bij. VVV-Venlo sprak het vertrouwen in me uit. Samen willen we de lijn, die de club ná de winterstop heeft ingezet, aankomend seizoen doortrekken. Ik hoop daar mijn steentje aan te kunnen bijdragen.”

“Hupperts is een technisch vaardige aanvaller die creativiteit in zijn spel legt”, legde technisch manager Stan Valckx uit. “Hij voetbalt al geruime tijd op het hoogste niveau, in zowel Nederland als België en kent het klappen van de zweep. Zijn ervaring neemt hij mee als extra bagage, waardoor hij de jeugdige spelers in de selectie daar wellicht van mee kan laten profiteren. Hij is daarnaast een jongen uit de Provincie. Wij zijn blij dat hij de stap naar Noord-Limburg heeft gemaakt.”

Hupperts kreeg zijn jeugdopleiding bij Roda JC en speelde na zijn doorbraak in het eerste elftal van de Nederlands-Limburgers ook nog voor AZ en Willem II. In de zomer van 2016 maakte hij de overstap van Sporting Lokeren. Daar kwam hij de voorbije drie seizoenen tot 82 officiële duels, waarin hij twaalf keer scoorde en negen assists gaf.

Malinwa haalt Anderlecht-jeugddoelman Bellante

KV Mechelen zag doelman Stijn Cloodts (18) vorige week vertrekken naar Antwerp, en dus moest Malinwa op zoek naar een nieuwe jeugdkeeper. Ze zijn uitgekomen bij Gaetano Bellante, een 17-jarige doelman van Anderlecht. Bellante, een voormalig jeugdinternational, komt over van de U18 van paars-wit en zal aansluiten bij de Mechelse beloftenploeg. (ABD)

Een foto die is geplaatst door null (@gaeta_blt) op 04 mei 2019 om 21:19 CEST

RB Leipzig houdt international Klostermann langer aan boord

RB Leipzig heeft het contract van Duits international Lukas Klostermann verlengd tot medio 2024. De 23-jarige centrale verdediger had nog een overeenkomst tot juni 2021, maar werd de voorbije weken meermaals met een transfer naar Bayern München in verband gebracht.

“Ik ben al zes jaar in Leipzig en heb hier op persoonlijk en sportief gebied een geweldige ontwikkeling doorgemaakt”, liet de achtvoudig Duits international in een eerste reactie optekenen op de website van Die Roten Bullen. “Ik blik met de club op een zeer succesvol parcours terug. De komende jaren is er zeker het potentieel om verdere successen te vieren.”

Klostermann maakte in de zomer van 2014 de overstap van tweedeklasser VfL Bochum naar RB Leipzig, destijds ook nog actief in de Tweede Bundesliga. In maart 2019 maakte hij zijn debuut voor de Mannschaft tegen Servië (1-1). Met Leipzig promoveerde hij in de zomer van 2016 naar de Bundesliga. Vorig seizoen volgde een stek in de finale van de DFB Pokal en een kwartfinale in de Champions League.

FC Twente gaat op zoek naar nieuwe coach

Hoofdtrainer Gonzalo Garcia keert komend seizoen niet terug bij de Nederlandse eersteklasser FC Twente. De 36-jarige coach krijgt geen nieuw contract, zo werd vandaag bekendgemaakt. Zijn huidige verbintenis in Enschede loopt komende zomer af. Naast Garcia vertrekken ook de assistent-trainers Dennis van der Ree en Peter Niemeyer en analist Senol Kök bij de club van onze landgenoot Jorn Brondeel. Zij hadden ook een contract tot het einde van dit seizoen.

Gonzalo Garcia schoof aan het begin van dit seizoen als assistent-trainer door naar de functie van hoofdtrainer bij FC Twente.

Koeman voelt zich weer kerngezond na hartoperatie

De Nederlandse bondscoach Ronald Koeman voelt zich weer helemaal de oude. Dat laat hij weten in een berichtje op de website van de Nederlandse bond KNVB. Daarin bedankt hij onder meer voor de vele steunbetuigingen die hij heeft ontvangen na zijn ziekenhuisopname afgelopen zondag. Hij werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht vanwege pijn op de borst. Koeman onderging een hartkatheterisatie en is inmiddels weer thuis.

“Dat was even schrikken, afgelopen weekend”, meldt Koeman. “Voor mijzelf natuurlijk, maar vooral voor mijn familie, en voor mijn vrienden. Gelukkig hebben de artsen van het AMC mij snel en geweldig geholpen, waar ik zeer dankbaar voor ben.”

“Zo’n gebeurtenis zet je wel weer even met beide voeten op de grond. Het was voor mij fantastisch om te zien hoeveel mensen mee hebben geleefd. En hoeveel lieve berichten ik heb gekregen. Van bekenden uit de voetbalwereld, van clubs. Maar ook van volstrekt onbekende mensen. Dat heeft me heel veel goed gedaan en ik wil iedereen daarvoor zeer bedanken!”

Koeman sluit zijn berichtje vol optimisme af. “Op dit moment voel ik me weer zo gezond als een vis. En dat betekent dat ik er weer met volle kracht tegenaan ga, zodra de bal weer gaat rollen. Nogmaals: Dank aan iedereen die me gesteund heeft. We zien elkaar snel weer!”

Miroslav Klose promoveert tot assistent van Flick bij Bayern München

Voormalig topaanvaller Miroslav Klose is door Bayern München aangesteld als assistent van hoofdcoach Hansi Flick bij het eerste elftal. De 41-jarige Klose ondertekende een overeenkomst voor één seizoen. Tot op dit moment was hij T1 van de U17 van de Beierse topclub.

Hoofdcoach Flick, die recent zijn contract verlengde tot 2023, drong de voorbije weken aan op de promotie van Klose. Ze kennen elkaar goed, want Flick was in 2014 assistent-bondscoach toen Klose met de Mannschaft de wereldtitel veroverde in Brazilië.

Voorzitter Karl-Heinz Rummenigge toonde zich verheugd op de clubwebsite. “We zijn heel blij dat Miro beslist heeft de volgende stap te zetten. Hij is de meest succesvolle Duitse aanvaller van de laatste 15 à 20 jaar. Ik ben er zeker van dat onze aanvallers zullen profiteren van zijn aanwezigheid.”

“Dit voelt goed”, zei Klose zelf, die in 2016 stopte met voetballen. “Ik kijk er heel erg naar uit. Hansi en ik kennen elkaar goed en we vertrouwen elkaar, zowel op professioneel als persoonlijk gebied.”

Bayern maakte ook nog bekend dat Danny Röhl, een andere assistent, zijn contract verlengde tot medio 2023. De Rekordmeister zal vanaf volgende week zaterdag, wanneer de Bundesliga heropstart na de gedwongen coronapauze, opnieuw jacht maken op de titel. Het zou een achtste kampioenschap op rij zijn, een record. Bayern leidt voorlopig in Duitsland met vier punten voorsprong op het Borussia Dortmund van Rode Duivels Axel Witsel en Thorgan Hazard.

ℹ️ Miroslav #Klose wird Assistenztrainer von Hansi #Flick - Danny Röhl verlängert. ✍️



📰 https://t.co/NqHoc5x5BJ#FCBayern #MiaSanMia FC Bayern München(@ FCBayern) link

Standard verbreekt het contract van Luis Pedro Cavanda en Orlando Sá

Standard heeft donderdag bekendgemaakt het contract met verdediger Luis Pedro Cavanda in onderling overleg te hebben verbroken. De tweevoudige Rode Duivel paste al een tijdje niet meer in de plannen van de Luikse club en speelde dit seizoen geen enkele wedstrijd meer voor de Rouches. Ook de verbintenis met Orlando Sá werd beëindigd.

Cavanda streek in de zomer van 2017 neer op Sclessin, de club waar hij ook een deel van zijn jeugdopleiding kreeg. Standard huurde Cavanda in het eerste seizoen van Galatasaray en nam hem in de zomer van 2018 definitief over van de Turkse topclub. Hij kwam de vorige twee seizoenen tot zestig officiële duels voor Standard, waarin hij twee keer scoorde en vier assists gaf. Vanaf begin 2019 kwam hij nog slechts sporadisch aan bod. Zijn laatste duel voor de Rouches dateert van 5 mei 2019.

Ook Orlando Sá kwam niet meer aan de bak bij Standard. De Portugees sukkelde sinds het begin van het seizoen met een achillespeesblessure. Hij was na de winterstop wel fit, maar zat nooit in de wedstrijdselectie. Zijn vertrek komt dan ook niet onverwachts.

FIFA onderzoekt transfer Fernandes naar Manchester United

De FIFA gaat na een klacht van Sampdoria onderzoek doen naar de transfer van Bruno Fernandes (25) naar Manchester United. De Portugese middenvelder kwam in januari voor minimaal 55 miljoen euro over van Sporting Lissabon. Sampdoria beweert echter recht te hebben op 10 procent van de transfersom, maar Sporting weigert te betalen.

Volgens de Portugese club, die Fernandes in 2017 overnam van Sampdoria, hebben de Italianen geen recht op het afgesproken doorverkooppercentage, omdat Fernandes in 2018 z’n contract liet ontbinden. De middenvelder wilde samen met een aantal ploeggenoten weg bij Sporting, nadat ze op het trainingscomplex waren aangevallen door eigen fans. Hij kwam later terug op die beslissing en ondertekende een nieuw contract in Lissabon. Volgens Sporting verviel daardoor het recht van Sampdoria op een deel van een eventuele transfersom.

Fernandes begon sterk bij Manchester United, met twee doelpunten en drie assists in zijn eerste vijf wedstrijden in de Premier League. Volgens Sky Sports doet de FIFA nu onderzoek naar zijn transfer.